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Зоммер завершил карьеру в сборной Швейцарии

вчера, 11:50

Вратарь «Интера» Янн Зоммер объявил о завершении карьеры в сборной Швейцарии.

После тщательного размышления я принял решение завершить карьеру вратаря в сборной Швейцарии. Для меня было большой честью и привилегией представлять свою страну в 94 международных матчах на самом высоком уровне в течение двенадцати лет. С завершением ещё одного великолепного финального турнира чемпионата Европы в соседней с нами Германии, где я раньше провёл незабываемые годы в Бундеслиге, настал момент попрощаться.

Зоммер дебютировал за национальную команду 30 мая 2012 года в возрасте 23 лет в товарищеском матче с Румынией в Люцерне (0:1).

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Все комментарии
shur
shur ответ baurswun8y79 (раскрыть)
вчера в 16:50
...из современных киперов я бы его в 20-дцаточку занес,достойный
вратарь,спортсмен,человек,рэспект!!!
baurswun8y79
baurswun8y79
вчера в 13:49
Решение Янна Зоммера завершить карьеру в сборной Швейцарии вызывает уважение. За 12 лет он провёл 94 матча за национальную команду, что является большим достижением. Теперь Зоммер сможет полностью сосредоточиться на клубной карьере и наслаждаться футболом на высшем уровне.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 12:21
Добил бы уж сотку игр, ну во всяком случае, насыщенная международная карьера выдалась
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