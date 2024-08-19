Зоммер завершил карьеру в сборной Швейцарии

Вратарь «Интера» Янн Зоммер объявил о завершении карьеры в сборной Швейцарии.
После тщательного размышления я принял решение завершить карьеру вратаря в сборной Швейцарии. Для меня было большой честью и привилегией представлять свою страну в 94 международных матчах на самом высоком уровне в течение двенадцати лет. С завершением ещё одного великолепного финального турнира чемпионата Европы в соседней с нами Германии, где я раньше провёл незабываемые годы в Бундеслиге, настал момент попрощаться.
Зоммер дебютировал за национальную команду 30 мая 2012 года в возрасте 23 лет в товарищеском матче с Румынией в Люцерне (0:1).
вратарь,спортсмен,человек,рэспект!!!
вратарь,спортсмен,человек,рэспект!!!