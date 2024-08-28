«Ницца» объявила об аренде нападающего «Боруссии» Дортмунд Мукоко

Пресс-служба «Ниццы» объявила об аренде нападающего «Боруссии» Дортмунд Юссуфа Мукоко.
Арендное соглашение рассчитано до лета 2025 года и включает в себя опцию выкупа футболиста.
Пресс-служба «Ниццы» объявила об аренде нападающего «Боруссии» Дортмунд Юссуфа Мукоко.
Арендное соглашение рассчитано до лета 2025 года и включает в себя опцию выкупа футболиста.
а было время. дортмундцы за своего таланта стартовую цену 100 млн.
считался одним из главных вундеркиндов.
потом этот скандал с возрастом.
надеюсь, он заиграется в Ницце и наконец то Боруссия сольет его в французам.
а было время. дортмундцы за своего таланта стартовую цену 100 млн.
считался одним из главных вундеркиндов.
потом этот скандал с возрастом.
надеюсь, он заиграется в Ницце и наконец то Боруссия сольет его в французам.