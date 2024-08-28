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ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковФранция. Лига 1 2024/2025

«Ницца» объявила об аренде нападающего «Боруссии» Дортмунд Мукоко

вчера, 19:26

Пресс-служба «Ниццы» объявила об аренде нападающего «Боруссии» Дортмунд Юссуфа Мукоко.

Арендное соглашение рассчитано до лета 2025 года и включает в себя опцию выкупа футболиста.

«Ницца» объявила об аренде нападающего «Боруссии» Дортмунд Мукоко

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:55
право выкупа за 18 млн.
а было время. дортмундцы за своего таланта стартовую цену 100 млн.
считался одним из главных вундеркиндов.
потом этот скандал с возрастом.
надеюсь, он заиграется в Ницце и наконец то Боруссия сольет его в французам.
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