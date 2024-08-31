«Зенит» крупно обыграл «Пари НН» и вернулся на первое место в Премьер-Лиге

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вчера, 19:30

«Пари НН» крупно уступил «Зениту» в матче 7-го тура РПЛ (0:3).

Лусиано Гонду забил на 30-й и 56-й минуте, а на 69-й отличился Вендел.

После этой игры «Пари НН» идет на 10-м месте (6 очков), «Зенит» возглавил таблицу (17 пунктов).