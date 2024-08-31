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«Зенит» крупно обыграл «Пари НН» и вернулся на первое место в Премьер-Лиге

вчера, 19:30
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)0 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Пари НН» крупно уступил «Зениту» в матче 7-го тура РПЛ (0:3).

Лусиано Гонду забил на 30-й и 56-й минуте, а на 69-й отличился Вендел.

После этой игры «Пари НН» идет на 10-м месте (6 очков), «Зенит» возглавил таблицу (17 пунктов).

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:08, ред.
Быть "Зениту" чемпионом. Именно последний пропускает меньше всех мячей.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:08
мне жаль во всестороны и об это я писал и до этого тура в адрес этого проэкта. к Питерцам нет вопросов, просто не люблю откровенно слабые команды в рпл, ещё и скандальные
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:40
Последние годы они постоянно приносят 4 очка вам в сезон.
Почему же вы не говорили эту фразу тогда ??
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 20:44
С ожидаемой и спокойной победой Зенит, новичка с дублем, зачем соболь искренне не понимаю, даже с паспортом
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 20:33
Да, НиНо правда нулевые. И усилиться, я так понимаю, не могут. Соболезную команде, ничего не остается, кроме как ждать зимы и пытаться найти игроков в основу
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:28
Поздравляю с Победой фк ЗЕНИТ!!!
pomor45
pomor45 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 20:13
Именно так, но разве только они? Посмотрите, например, на КС Осинькина. Он играет только с теми, кто является его соперником по крепкой середине, особенно будет упорствовать с теми, кто рвётся из зоны вылета и переходных игр. Эти, хлебнувшие соли в РПЛ, клубы начинают понимать, что героическая борьба с лидерами оборачивается им боком в борьбе с соседями по таблице. Приносит сиюминутную славу и восторги, но создаёт проблемы в борьбе за выживание, отнимая силы, которых итак недостаточно. Поэтому, предполагаю, что вся РПЛ разобьётся на два лагеря: одни будут бороться за чемпионство, а другие за сохранение места в РПЛ. Эти другие лидерам сопротивляться не станут и будут с ними отрабатывать отдельные тренерские наработки, которые будут применять в играх с равными себе. Это будет очень скучно и, в конечном счёте, приведёт к созданию закрытой лиги, о которой уже начинают поговаривать специалисты. В такой лиге соберут клубы с определённым уровнем бюджета и высоким призовым фондом, который распределят по занятым местам. Поскольку вылет из такой лиги клубам не грозит, то они будут именно играть в футбол, чтобы занять место повыше, получить побольше призовых и, конечно привлечь побольше зрителей и дохода от них. Сейчас они руководствуются исключительно конъюнктурными целями: внизу борьбой за выживание, в середине занимаются продажей матчей лидерам, борющимся за призы. Все вынуждены продавать лидерам своих лучших игроков, т.к. их не удержать и штаны поддерживать нужно.
Хиромант
Хиромант
вчера в 19:59
- Новичок Зенита, аргентинец Лусиано Гонду, в первом же матче, без всякой раскачки оформил "дубль". Здорово! Так держать!
- А куда же делись все "спецы", которые коверкали его фамилию, и оскорбляли его маму? А понял... Смотрят Спартак - Рубин. Вот потом-то всё и начнётся... Жду с нетерпением.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 19:50
Медведев в первом тайме не позволил случиться разгрому.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 19:48
Зенит обыграл газовик учитывая на какой минуте голы забивались, приказ был бой дадим Газу, но не сразу!!!!)
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:46
Из тех матчей, что если бы и не смотрел, то ничего не потерял.
По матчу было видно, что подавляющее большинство игрочишек нижнего заранее, до начала игры, уже её отдали.
Даже не видел в их действиях установки "если проиграем, то достойно".
Другие команды из второй половины таблицы, играя с Зенитом, УПИРАЛИСЬ и ВЫКЛАДЫВАЛИСЬ, а эти похоже ни о чём таком и не помышляли.
А те "атаки ворот Зенита", которые игрочишки нижнего проводили, были, по моему мнению, как демонстрация СВОИМ болелам каких-то "усилий на положительный результат".
Скучно и неприятно было смотреть.
Юран бы их поубивал в перерыве и после матча.
pomor45
pomor45
вчера в 19:45
ЛОКО должен обыграть Краснодар, чтобы удержать первую строчку и, тем самым, стимулировать Зенит. Так должно продолжаться до личной встречи ЛОКО и Зенита, которая завершится ничьей. Так они будут идти с разрывом в одно очко до второй личной встречи, которую выиграет Зенит и в 7 раз станет чемпионом.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:42
2 русских в старте, шикарно)))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:41
Жаль, что такие команды есть в рпл, как нн
Просто пенсионер
Просто пенсионер
вчера в 19:37
С самого начала этой саги о Соболеве я говорил что скрипач не нужен. Теперь это очевидно.
4qc26bqqt654
4qc26bqqt654
вчера в 19:37
Зенит с красивой победой, жаль, что соперник очень слабый.
efxte43bb23z
efxte43bb23z
вчера в 19:36
НИЖНИЙ НОВГОРОД НИКАКОЙ... Сами себе привозили.
ProKop92
ProKop92
вчера в 19:33
Выносите следующего!
С победой Питер!
С победой лучший клуб России!
Petergoff
Petergoff
вчера в 19:32, ред.
С Победой. Спокойно, особо не напрягаясь. Каждый знал свою задачу.
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