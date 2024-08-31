«Зенит» крупно обыграл «Пари НН» и вернулся на первое место в Премьер-Лиге

«Пари НН» крупно уступил «Зениту» в матче 7-го тура РПЛ (0:3).
Лусиано Гонду забил на 30-й и 56-й минуте, а на 69-й отличился Вендел.
После этой игры «Пари НН» идет на 10-м месте (6 очков), «Зенит» возглавил таблицу (17 пунктов).
«Пари НН» крупно уступил «Зениту» в матче 7-го тура РПЛ (0:3).
Лусиано Гонду забил на 30-й и 56-й минуте, а на 69-й отличился Вендел.
После этой игры «Пари НН» идет на 10-м месте (6 очков), «Зенит» возглавил таблицу (17 пунктов).
По матчу было видно, что подавляющее большинство игрочишек нижнего заранее, до начала игры, уже её отдали.
Даже не видел в их действиях установки "если проиграем, то достойно".
Другие команды из второй половины таблицы, играя с Зенитом, УПИРАЛИСЬ и ВЫКЛАДЫВАЛИСЬ, а эти похоже ни о чём таком и не помышляли.
А те "атаки ворот Зенита", которые игрочишки нижнего проводили, были, по моему мнению, как демонстрация СВОИМ болелам каких-то "усилий на положительный результат".
Скучно и неприятно было смотреть.
Юран бы их поубивал в перерыве и после матча.
По матчу было видно, что подавляющее большинство игрочишек нижнего заранее, до начала игры, уже её отдали.
Даже не видел в их действиях установки "если проиграем, то достойно".
Другие команды из второй половины таблицы, играя с Зенитом, УПИРАЛИСЬ и ВЫКЛАДЫВАЛИСЬ, а эти похоже ни о чём таком и не помышляли.
А те "атаки ворот Зенита", которые игрочишки нижнего проводили, были, по моему мнению, как демонстрация СВОИМ болелам каких-то "усилий на положительный результат".
Скучно и неприятно было смотреть.
Юран бы их поубивал в перерыве и после матча.