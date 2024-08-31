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ЦСКА обыграл «Химки»

вчера, 16:59
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

В матче седьмого тура РПЛ ЦСКА на выезде обыграл «Химки». На 38-й минуте счёт открыл нападающий «армейцев» Тамерлан Мусаев. А на 63-й минуте защитник Мойзес удвоил преимущество ЦСКА.

Данная победа возвращает гостей в борьбу за призовые места. «Химки» же рискуют опуститься в зону переходных матчей.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:34
Победа была необходима, она и случилась
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ North West (раскрыть)
вчера в 20:26
Это принципиально? Он не моложе Соболевка?
North West
North West ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:30
Мусаеву не 21, а уже 23 )
v58cfa2nbsz5
v58cfa2nbsz5
вчера в 18:27
Я лично практически не сомневался в сегодняшней победе армейцев, только думал, что счёт будет 1:2
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:27
Случилось то , что должно было случится.
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:15
Так себе матч...
Хотя подвижно было...
На матч тура точно не претендует. ))
Одно радовало - НЕ "костоломная" игра.
Забить могли и одни, и другие.
Лучше воспользовались ошибками защитников армейцы.
Бонусом им +3 очка в таблицу. )
wfernq32f8ng
wfernq32f8ng
вчера в 18:00
ЦСКА с победой над аутсайдером!
2agktmrtbszd
2agktmrtbszd
вчера в 17:56
Химки основной поставщик очков для московских команд, игра была скучной и очень предсказуемой.
blitz
blitz
вчера в 17:25
Сегодняшнюю игру вряд ли назовешь зрелищной. Но ЦСКА записывает в актив три очка, и это главное.
Red blu
Red blu ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 17:21
Да. Эти Химки отобрали очки у Зенита.
Сп62
Сп62
вчера в 17:17
Обсуждать особо нечего. Армейцы победили на классе, хотя проблемы и в защите, и средней линии имеются. Немножко везения химикам и могли потерять очки.
oFANATo
oFANATo
вчера в 17:14
Все молодцы, отдали все силы для этой практически домашней победы, перед своими болельщиками, ведь арена в Химках многие годы была нашим домашним стадионом, где выигрывали трофеи.
Capral
Capral
вчера в 17:13
Так вот, они какие- Легендарные Химки, с которыми Зенит чудом отполз от поражения!!! Мда, воистину гениальный тренер...

ЦСКА с победой!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:10, ред.
По игре. Восторгов нет, хотя результат радует. Не нравится игра в центре и опорной зоне. Побольше разнообразия в атаке. Но в целом настрой и физика нормальные. Теперь по персоналиям. Гайич похуже Келвена будет. Сегодя Дивеев ошибался несколько раз. Зделар очень нерешительный и тормозит игру. Что касается Мусаева, то парень молодой 21 год воспитанник ЦСКА. Прибавляет явно. Здесь на сайте был озвучен тезис, что "Соболев НАМНОГО сильнее Мусаева". В позапрошлом сезоне Соболев был сильнее всех русских напов РПЛ однозначно. В прошлом сезоне постепенно стал середняков, а в этом пока 0. Так что вряд ли он сейчас сильнее не только Мусаева, но и многих других . В ходе сезона будет интересно посмотреть как будет выглядеть Соболев ( если будет играть). И тогда можно будет сравнивать не на словах, а на деле. Мое личное мнение, никому не навязываю.
Red blu
Red blu
вчера в 17:06, ред.
С победой ЦСКА!
Можно сказать по сегодняшнему матчу, победа на классе.
А ведь могли забить ещё больше.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:05, ред.
Болельщиков ЦСКА с трудовой победой. Мойзес забивает вторую игру, Игоря с очередным сухарём, Тамерлан лучший игрок матча.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:03
С победой армейцев!;))
Мусаев молодец, забивает и забивает)) ему надо именно наконечником быт, тогда все будет гуд!) а когда он сам разыгрывать пытается, то что-то выходит совсем не то...
И снова сухарь!!))))
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