ЦСКА обыграл «Химки»

В матче седьмого тура РПЛ ЦСКА на выезде обыграл «Химки». На 38-й минуте счёт открыл нападающий «армейцев» Тамерлан Мусаев. А на 63-й минуте защитник Мойзес удвоил преимущество ЦСКА.
Данная победа возвращает гостей в борьбу за призовые места. «Химки» же рискуют опуститься в зону переходных матчей.
Мусаев молодец, забивает и забивает)) ему надо именно наконечником быт, тогда все будет гуд!) а когда он сам разыгрывать пытается, то что-то выходит совсем не то...
И снова сухарь!!))))
Мусаев молодец, забивает и забивает)) ему надо именно наконечником быт, тогда все будет гуд!) а когда он сам разыгрывать пытается, то что-то выходит совсем не то...
И снова сухарь!!))))
Хотя подвижно было...
На матч тура точно не претендует. ))
Одно радовало - НЕ "костоломная" игра.
Забить могли и одни, и другие.
Лучше воспользовались ошибками защитников армейцы.
Бонусом им +3 очка в таблицу. )
Хотя подвижно было...
На матч тура точно не претендует. ))
Одно радовало - НЕ "костоломная" игра.
Забить могли и одни, и другие.
Лучше воспользовались ошибками защитников армейцы.
Бонусом им +3 очка в таблицу. )