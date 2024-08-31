ЦСКА обыграл «Химки»

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вчера, 16:59

В матче седьмого тура РПЛ ЦСКА на выезде обыграл «Химки». На 38-й минуте счёт открыл нападающий «армейцев» . А на 63-й минуте защитник удвоил преимущество ЦСКА .

Данная победа возвращает гостей в борьбу за призовые места. «Химки» же рискуют опуститься в зону переходных матчей.