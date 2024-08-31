«Наполи» в компенсированное время вырвал победу в игре с «Пармой»

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вчера, 23:52

«Наполи» одолел «Парму» в матче 3-го тура Серии А (2:1).

У гостей гол с пенальти забил Анг-Йоан Бонни на 19-й минуте. У «желто-синих» за вторую желтую карточку на 76-й с поля был удален Зион Сузуки. Ромелу Лукаку сравнял счет на 90+2-й, а победным голом отметился Андре-Франк Замбо Ангисса на 90+7-й.

После этого поединка «Наполи» идет на 4-м месте (6 пунктов), «Парма» находится на 9-й строчке (4 балла).