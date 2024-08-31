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«Наполи» в компенсированное время вырвал победу в игре с «Пармой»

вчера, 23:52
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 1Логотип футбольный клуб ПармаПармаМатч завершен

«Наполи» одолел «Парму» в матче 3-го тура Серии А (2:1).

У гостей гол с пенальти забил Анг-Йоан Бонни на 19-й минуте. У «желто-синих» за вторую желтую карточку на 76-й с поля был удален Зион Сузуки. Ромелу Лукаку сравнял счет на 90+2-й, а победным голом отметился Андре-Франк Замбо Ангисса на 90+7-й.

После этого поединка «Наполи» идет на 4-м месте (6 пунктов), «Парма» находится на 9-й строчке (4 балла).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт tuttocampo.it
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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 07:19
Хвича все крылья рп правил звезда,
2necezx9etn9
2necezx9etn9
сегодня в 06:35
Наполи кто-то тянет за уши
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:34
Обидно проигрывать в добавленное судьёй время...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:13, ред.
Парма достойно билась с более статусным соперником
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:10
Думаю более справедливым итогом была бы ничья
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:40
Лукаку сразу же начал давать результат. Не зря его подписали. У Пармы симпатичная команда, достойно играют, они не будут мальчиками для битья в Серии А.
djaich
djaich
сегодня в 00:29
    Capral
    Capral
    сегодня в 00:14
    Уважаемый модератор.
    Я нарушил обещание данное вам и снова вступил в перепалку с моим оппонентом, за что, справедливо был лишен ВИПстатуса. Никакой жалости по этому поводу не испытываю и хочу сказать вам- всего доброго! Давно собирался это сделать. Честно скажу- устал... Пусть молодые пишут, набираются опыта.

    Всем желаю здравствовать! Пока!
    ABir
    ABir
    сегодня в 00:04
    Со скрипом, но победа неаполитанцев
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 00:02
    Очень жаль болельщиков Пармы .
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 00:00
    Рома начал доказывать, что не зря занял место Вити...)))
    Capral
    Capral
    сегодня в 00:00
    Товарищ, автобус Рубина, вы уже сегодня показали, ваши глЫбокие футбольные знания. Отдыхайте.
    Capral
    Capral
    вчера в 23:58
    Я думаю, судья добавлял бы столько минут, пока Наполи не забил бы победный гол. Невероятно. Несчастная Парма- дебютант Серии А, если не ошибаюсь. Стойко держались, молодцы, но, против судейского произвола не попрешь. А вообще, какая МЕРЗОСТЬ- с этими добавленными минутами, какой м.....к это придумал. Превратили футбол в чистое время, уроды.

    Да, кстате, что там, дешевка- снова бездействовал??? Ну очевидно, как обычно...
    Гость
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