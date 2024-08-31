«Спартак» в меньшинстве обыграл «Рубин»

«Спартак» выиграл у «Рубина» в 7-м туре РПЛ (1:0).
Гол с пенальти забил Эсекьель Барко на 74-й минуте. У хозяев поля на 62-й за вторую желтую карточку с поля был удален Роман Зобнин.
После этой игры «Спартак» идет на 3-м месте (14 очков), «Рубин» находится на 7-й строчке (10 пунктов).
Правила есть правила: вроде бы ЕСТЬ трактовка, но она какая-то...
Там, ведь, НИЧЕГО НЕ СКАЗАНО о том, МОЖЕТ ВИДЕТЬ игрок мяч непосредственно перед тем, когда он попадает ему в руку или НЕ может.
Как я понимаю, в нашем случае, игрок Рубина был располагался СПИНОЙ к воротам перед тем, как мяч сначала ему в ногу прилетел, а уж потом, от ЕГО ЖЕ ноги, попал ЕМУ ЖЕ в руку.
ТРАГИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИГРОКА РУБИНА СЛУЧАЙ???
БЕССПОРНО!!!
Но так на то и арбитр на поле, чтобы как-то ЭТОТ эпизод трактовать, руководствуясь рекомендациями ФИФА.
А насчёт, КАКИМ БОКОМ должен быть игрок, когда ему в руку прилетел мяч, ФИФА ничего не написало... ))
Потому и "на усмотрение арбитра".
Да там ещё ВАР имелся, судьи которого Карася к монитору пригласили.
А уж если пригласили к монитору, то, как сказал Винни-Пух, "это ж-ж-ж-ж-ж-ж неспроста"...
)))
Правила есть правила: вроде бы ЕСТЬ трактовка, но она какая-то...
Там, ведь, НИЧЕГО НЕ СКАЗАНО о том, МОЖЕТ ВИДЕТЬ игрок мяч непосредственно перед тем, когда он попадает ему в руку или НЕ может.
Как я понимаю, в нашем случае, игрок Рубина был располагался СПИНОЙ к воротам перед тем, как мяч сначала ему в ногу прилетел, а уж потом, от ЕГО ЖЕ ноги, попал ЕМУ ЖЕ в руку.
ТРАГИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИГРОКА РУБИНА СЛУЧАЙ???
БЕССПОРНО!!!
Но так на то и арбитр на поле, чтобы как-то ЭТОТ эпизод трактовать, руководствуясь рекомендациями ФИФА.
А насчёт, КАКИМ БОКОМ должен быть игрок, когда ему в руку прилетел мяч, ФИФА ничего не написало... ))
Потому и "на усмотрение арбитра".
Да там ещё ВАР имелся, судьи которого Карася к монитору пригласили.
А уж если пригласили к монитору, то, как сказал Винни-Пух, "это ж-ж-ж-ж-ж-ж неспроста"...
)))