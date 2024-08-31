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«Спартак» в меньшинстве обыграл «Рубин»

вчера, 21:45
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

«Спартак» выиграл у «Рубина» в 7-м туре РПЛ (1:0).

Гол с пенальти забил Эсекьель Барко на 74-й минуте. У хозяев поля на 62-й за вторую желтую карточку с поля был удален Роман Зобнин.

После этой игры «Спартак» идет на 3-м месте (14 очков), «Рубин» находится на 7-й строчке (10 пунктов).

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Все комментарии
Alean
Alean ответ Константин Белых (раскрыть)
сегодня в 12:10
Только команда костоломов это Спартак, по хорошему там ещё и Денисов должен был быть удалён, ещё в первом тайме, Ну и разница между тактикой фолов и грязной игрой (в исполнение Спартака) было наглядна видна по игре. До кучи ещё Карась решил тащить в этой игре Спартак и половину фолов со стороны красно белых, просто не поставил.
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 11:33
Ну что по игре сказать-Рубин вышел не играть а просто ломать игроков-настоящая команда ...нов. 25 нарушений против 8-это я давно таког не видел. Играть не играют и другим не дают. Барко дак вообще запинали просто от неумения его остановить. И пусть пенальти спортный признаю но удача сегодня должна была к Рубину повернутся опой из за его подлых действий. Ну а по составу-выгоните пожста Зобнина давно говорю. Абена Мартинс-железные игроки основы. Ну а впереди должен Николсон толкатся так как от толстого 7а Жозе толку не будет это точно. Череп и Барко-лучшие!! Вперед Спартак!
Сп62
Сп62
сегодня в 09:40
Откуда взялся Зуев, если он не играл. Играл Зотов.
Ещё в 60-е, 70-е года была трактовка - игра рукой и мяч попал в руку. Всё это отдавалось на откуп судье. Даже, если мяч летел в ворота, а удар производился с близкого расстояния и игрок не успевал убрать руку, фол не считался. Если игрок делал движение навстречу мячу, фол фиксировался. Все игроки находились в естественном состоянии и руки за спину не убирали. Как можно выпрыгнуть с руками за спиной? Все новые трактовки привели к неопределённости в назачении "игры рукой" и положительных изменений не предвидится. Если не можешь повлиять на ситуцию, прийми её. Сказал не я.
halfbeek
halfbeek ответ Пепс (раскрыть)
сегодня в 09:14
Тот случай с пенальти в ворота Спартака бил как раз Зенит. Полузащитник зенита в штрафной цеплялся за ногу Комбарова. Экс арбитр в разборе это рассмотрел и четко показал ту уловку. Зенит бил пенальти за попадание мяча в руку Ещенко, на которую он опирался. Там таких ляп было много. Так что не тебе делать подобные выводы. Стоило бы рассмотреть мои доводы. В случае с дракой Промес не бил никого. Он руками хватал, а бил ногами как раз зенитовец Родриго. Ты не заметил? Бывает.
Пепс
Пепс ответ halfbeek (раскрыть)
сегодня в 09:01, ред.
Ну да ну да.... Чисто по спартаковски это все переиначить 😂😂😂😂😂 Соболев - драку начал Зенит (2 года назад) , драку начал Промес (вчера) .....Ахаха....
barca200885
barca200885
сегодня в 09:00
Считаю, что пенальти не было. Если бы мяч сразу попал в руку - тут да, пенальти можно было назначать. А там игрок в пол-оборота в отборе, почти падает, мяч отлетает от ноги в руку. По-моему, Карасёв принял неверное решение.
halfbeek
halfbeek ответ Пепс (раскрыть)
сегодня в 08:53
Ту ситуацию можно интерпретировать по-разному. Зуев и Медина мячом не владели и оба двигались к мячу. Тут либо Медина ударил Зуева, либо Зуев поставил подножку Медине. В пользу второго варианта тот факт что нога Зуева неестественно выставлена в сторону на линию движения Медины. И кто кому мешал ? Помню такие ситуации когда нападающий специально цепляется за ногу защищающегося и провоцирует пенальти. Похоже что тут нечто подобное.
Пепс
Пепс ответ Igo0rek (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 08:42
Ну читаю правила, и... ? Сам читай.
lotsman
lotsman ответ Igo0rek (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 08:01
Естественное положение при ходьбе одно, а тут игрок заваливался на бок. В таком положении человек ЕСТЕСТВЕННО выставит руку, чтобы не грохнуться бревном на землю. В правилах отмечено - ИГРА рукой. В данном случае, мяч попадает игроку в бедро, от бедра вниз, и от поля отскакивает в руку, которую игрок отставил, чтобы не упасть. Только в бреду можно увидеть тут игру рукой.
zyns9kbm5yu7
zyns9kbm5yu7
сегодня в 04:53
После сегодняшней игры трудно рассматривать спартак претендентом даже на третье место.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 03:14
Да рано спорить...хвалить ....или ругать...
У Спартака 4 победы....
Над 9-й...11-й....16-й командами...чуть выше как сегодня...над 7-й уже с помощью судьи и пенальти.....
Обыграют Московские клубы и Краснодар тогда и можно будет оды петь...
А пока не выше ни ниже....возможностей....судьи вроде не против чтоб Спартак очки набирал...ВАР уж точно...ну и календарно пока фартит...за полтора месяца...с 05.08.24-27.10.24....из 10-ти игр - 8 в Столице....
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 02:20


Рейтинг претендентов на "Золотую бутсу" можно посмотреть в блоке турнирных таблиц на главной странице.


Yurskiy
Yurskiy ответ Пепс (раскрыть)
сегодня в 02:17
Смешно. Рубин до перерыва наиграл на кучу красныху...
Yurskiy
Yurskiy ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 02:15
ДОФИГА если..
Пепс
Пепс
сегодня в 01:04, ред.
    Пепс
    Пепс ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
    сегодня в 00:24
    Не был Спартак в меньшинстве... Судейский корпус играл за Спартак. Радуйтесь убогой победе все красно белые 👍👍👍👍🔥🔥🔥😂😂😂😂
    Пепс
    Пепс
    сегодня в 00:21, ред.
      Красно-белый 1987
      Красно-белый 1987
      сегодня в 00:15, ред.
      всех КБ с победой! удалось посмотреть только второй тайм, но похоже все основные события матча я увидел. Барко похоже сыграл лучшую свою игру за Спартак и его мастерство против рубина дома запомнят на многие года! ещё до подписания аргентинца было отчётливое предчувствие, что с Барко Амарал попал точно в цель и до закрытия летнего трансферного окна нам нужно минимум нападающий и вингер ( потного опорника из французкого первенства рано или поздно мы дождёмся, Амарал не стоит забывать до этого работал в бенфике, которая регулярно продаёт своих лидеров в топ - 5 европейских первенств с ценником в 50 млн евро...) вобщем нужен Угальде сменщик в нападении, Жозе и Николсон похоже на уровне и 15 минут отыграть не в состоянии🤷‍♂️ если вспомнить форварда с Ямайки, то Шамар человек настроения. сегодня бегал, но его "ленца" видна невооружённым взглядом. ( не хотелось бы новичков из галатасарая видеть в Спартаке, слишком уж тяжёлый у них менталитет для нас, а игру центрального защитника галатасарая, про которого пишут сми я видел против янг бойза в Швейцарии. ниочём он и нас точно усилить не сможет. с вингером же из стамбульского клуба считаю будет очень много проблем и разлад в коллективе, который сейчас явно выздровел после ухода Джикии и Соболева) Ромка Зобнин снова выдал и едва Спартак из- за него не проиграл, выручили латиноамериканцы, которые заработали весьма левенький пенальти и по максимуму убили время в конце игры и в дополнительное. раньше был валидол с 89й минуты при скользком счёте, сегодня действовали образцово ( кроме Летвинова, Руслан начал паниковать и пенать мяч куда угодно только не туда...) спасибо Амарал тебе за Барко ( нужно продлевать его ещё на пару лет и отступные сделать огромными), но нам нужно ещё пару футболистов, которые умеют делать разницу ( сегодня кто- нибудь понял что Спартак играл в меньшенстве?) двигаемся от игры к игре, ждём трансферных новостей до закрытия окна. вперёд Спартак!!!
      Пепс
      Пепс
      вчера в 23:53
      Судье занеси. А то все ноете про вселенский заговор против Спартака....
      derrik2000
      derrik2000 ответ pomor45 (раскрыть)
      вчера в 23:51
      Я, например, футбол не обожествляю.
      Просто, когда играют действительно команды МАСТЕРОВ и играют по-серьёзному, да ещё и давно увлекаешься этим видом спорта, плюс СЛЕГКА, а не как КДК РФС )), знаешь правила, приятно смотреть.
      А хоккей я уже лет 20 не смотрю: всё и везде свелось к примитивному "канадскому" хоккею.
      Уже НЕТ этого "соперничества стилей" как во внутреннем чемпионате, где многие команды имели своё "игровое лицо" (Химик, ЦСКА, Динамо, Спартак, Сокол...), так и на чемпионатах мира и Олимпийских играх.
      Всё стиле-однообразно, хоть и на высочайших скоростях...
      pomor45
      pomor45 ответ Fantazista_333 (комментарий удален) (раскрыть)
      вчера в 23:50
      Так и запишите: не игра рукой, вызывающая трактовки, а мяч не должен касаться руки - однозначно, никаких трактовок не вызывает, никаких площадей тела, естественного, неестественного положения руки прочих наворотов. В поле коснулся руки - штрафной, в штрафной - пенальти. Все будут тренировать искусство бить в руку, особенно в штрафной. Но правило, есть правило.
      Пепс
      Пепс ответ Fantazista_333 (комментарий удален) (раскрыть)
      вчера в 23:44
      8я минута, фол на Зуеве от Медины в штрафной Спартака - пеналя нет. Судья уже все решил. Радуйся убогой победе. Не забудь занести.
      pomor45
      pomor45 ответ Fantazista_333 (комментарий удален) (раскрыть)
      вчера в 23:43
      Так я ровно об этом и талдычу. Не было трактовок - всё было однозначно. Коснулся мяч руки - штраф и точка. Так и запишите в правилах: мяч не должен касаться руки: коснулся в поле - штрафной удар, в штрафной площади - пенальти. И всё. Однозначно, без всяких трактовок. Нет, надо муть завести: игра рукой, положение руки, прижатая, не прижатая, увеличивает площадь тела (будто рука не тело) не увеличивает и прочее. Вот и трактуют, как кому нравится.
      Пепс
      Пепс
      вчера в 23:43
      Да... 8 минута, фол в штрафной Спартака против Зуева... Пеналь не ставят.
      Томик
      Томик ответ lotsman (раскрыть)
      вчера в 23:39
        Capral
        Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
        вчера в 23:38, ред.
        Офишировать лишний раз футбол Семака- желания не имею. Если тренер, играя на своем поле, при переполненных трибунах, сознательно, с первых минут игры отдает весь центр поля среднему сопернику и среднему тренеру- значит, нечего здесь обсуждать. Это- позор, имея такую могучую полузащиту- отдать столько пространства. А забей, нигер пенальти, в конце- никто бы не удивился. В Ленинграде, ставка Станковича была на быстрый гол и прессинг- измотать соперника. Но получилось обратное- измотал себя. Футбол Слишковича, мне тоже нравился больше, в нем было больше мысли и футбола... Сегодня, многие считают игру Рубина закрытой, но она была не закрытой, но прессингующей и плотной, то-есть, Рубин, до определенного момента играл в футбол Станковича- включая свой контрпрессинг, который долгое время приносил успех. А вот, что случилось с Рубином, после удаления, почему, команда, вместо того, чтобы пойти вперед, перешла к активной обороне... Но, вероятно- это знает Рахимов.)))
        Томик
        Томик ответ Пепс (раскрыть)
        вчера в 23:33
        Судья - часть футбола. Не всегда лучшая, конечно. Но так можно договориться и до того. что "Спартак" выиграл у "Рубина" с помощью мяча, например. Карасёв - хреновых судья, всегда у него на поле бардак, постоянно игроки бегают к нему поорать. И никогда это существо не судит в пользу "Спартака". Он нам ещё за пенальти в дополнительное время с конями должен. И его знаменитое "Если пенальти есть, я же не могу его не поставить." Сегодня опять не поставил. Поставил ВАР.
        pomor45
        pomor45 ответ derrik2000 (раскрыть)
        вчера в 23:32
        Не надо утрировать. Ничего подобного не наблюдается. Разрешается только сбросить шайбу, или мяч, рукой себе на клюшку для продолжения игры ею. Никаких конфликтных ситуаций не возникает. Почему в футболе будет иначе. Слишком вы, ребята, обожествляете футбол, а он самая несовершенная игра из всех игр с мячом, и чересчур консервативная, как и те, кто её выдумал - англичане.
        Томик
        Томик ответ pomor45 (раскрыть)
        вчера в 23:26
        Ну уж нахрен, нахрен. Какой разрешить ещё? В футболе игра рукой запрещена. Вот и не надо придумывать всякую херню - тут можно, тут не играл, тут обороне подыграл чуток, но это не пенальти... Нельзя - значит нельзя. И всё. Попал мяч в руку - штрафной или пенальти. Всё! Трактовки судье оставить только что давать за это. Не хотел и сыграл случайно или попало - просто штрафной, Выбил из ворот - пенальти и красная, прервал атаку - желтая. А был фол или нет - никаких трактовок - мяч коснулся руки - фол!!!
        Пепс
        Пепс ответ Fantazista_333 (комментарий удален) (раскрыть)
        вчера в 23:26
          Гость
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