«Спартак» в меньшинстве обыграл «Рубин»

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вчера, 21:45

«Спартак» выиграл у «Рубина» в 7-м туре РПЛ (1:0).

Гол с пенальти забил Эсекьель Барко на 74-й минуте. У хозяев поля на 62-й за вторую желтую карточку с поля был удален Роман Зобнин.

После этой игры «Спартак» идет на 3-м месте (14 очков), «Рубин» находится на 7-й строчке (10 пунктов).