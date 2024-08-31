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«РБ Лейпциг» вырвал победу в матче с «Байером»

вчера, 21:39
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)2 : 3Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

«Байер» уступил клубу «РБ Лейпциг» во 2-м туре Бундеслиги (2:3).

Джереми Фримпонг вывел хозяев поля вперед на 39-й минуте. Алехандро Гримальдо на 45-й удвоил преимущество команды. Кевин Кампль на 45+7-й отыграл один из мячей, а Лоис Опенда отличился на 57-й и 80-й.

После этой игры «фармацевты» идут на 9-м месте (3 пункта), «быки» лидируют (6 очков).

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 23:52
    Capral
    Capral ответ Sukhoverkov2012 (раскрыть)
    вчера в 23:45
    А кто пишет про лучший чемпионат Европы? Мне стыдно за сб.Германии, если здесь не нашлось другого тренера, а только Нагеля- бездарного и нелепого. А про неназначенный пенальти, вообще базара нет- ПОЗОР Испании, навсегда!!!!!!!
    Sukhoverkov2012
    Sukhoverkov2012 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:27
      Sukhoverkov2012
      Sukhoverkov2012
      вчера в 23:23
      Ну все фарт Байера испарился как я ГОВОРИЛ что это не вечно
      djaich
      djaich ответ Fantazista_333 (комментарий удален) (раскрыть)
      вчера в 23:04
      Есть подозрение, что Capral относится негативно к Байеру из за большого количества африканских игроков в составе леверкузенцев.
      Capral
      Capral
      вчера в 23:03
      Товарищ, "автобус Рубина", этот эпизод разбирали в специальной программе, и трое, из пяти участников- признали пенальти ошибочным. Следовательно- они нуждаются в срочном лечении глаз.
      Capral
      Capral
      вчера в 23:01
      Товарищ, "автобус Рубина", вникайте глубже в футбол и будете всё понимать...
      Grizly88
      Grizly88
      вчера в 22:50
      Алонсо еше в финале ле получил пошечину, а этот матч еше доказывает что Байер был хорош благодаря кризису в Баварии.
      Capral
      Capral
      вчера в 22:46, ред.
      Игру посмотрел, только первые 15мин., первого тайма, потом переключил на Спартак и снова, в перерыве немного. Поэтому, впечатления не имею. Но от своей теории, по поводу Байера и футбола Алонсо не отказываюсь и попрежнему считаю футбол Леверкузена- однодневкой, хотя и симпатичной. Если весной, Бавария- Честь и Совесть страны отстала от чемпиона на 20очков, значит, что-то в немецком футболе пошло не так... Не хочу, что либо предсказывать и предвосхищать, но думаю- проблемы у Байера еще впереди, а учитывая, участие команды в ЛЧ- плюс дополнительные перелеты, матчи и нагрузки- еще больше всё усложняет... Ну а сегодняшнее поражение- это справедливая месть за подленькую победу над Штутгартом, с ЛЕВЫМ пенальти. Как говорится- БОГ шельму метит.

      И еще, пару слов. М.Розе- очень продвинутый тренер, которого в Германии называют тренерoм будущего. Поэтому не удивлен его победе сегодня. Кстате- он лучший друг шварца. Вместе отдыхают, развлекаются, играют в тенис, дружат семьями.
      Dauletbek
      Dauletbek
      вчера в 22:37
      Первое поражение Байера и на своем поле, ещё таким образом ((
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 22:21
      Ого, вот это пощёчина , это сигнал - нет Байера
      djaich
      djaich
      вчера в 21:56
      Байер должен научиться проигрывать когда можно, чтобы выигрывать тогда, когда нужно. Это крайне важно. Судя по развитию событий команда резко физически просела к концу первого тайма, а Лейпциг показал отнюдь не столь унылый, скучный футбол как ранее в матче с Бохумом.
      1580556558
      1580556558
      вчера в 21:51
      Рано или поздно это должно было произойти. Тем интереснее будет смотреть, как психологически команда справится с этим поражением
      Хитрый Лис
      Хитрый Лис
      вчера в 21:44
      Первое поражение Байера, по-моему, с мая 2023 года, если не считать финал ЛЕ,
      IKER-RAUL
      IKER-RAUL
      вчера в 21:42
      рад Пепа Лейндерса, хорошо начал в качестве главного тренера
      так держать , успехов и в дальнейшем!
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 21:41
      Ух ты прикольно получилось)) После 2:0, бах и 2:3)))
      Гость
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