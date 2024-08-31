«РБ Лейпциг» вырвал победу в матче с «Байером»

1725129598

вчера, 21:39

«Байер» уступил клубу «РБ Лейпциг» во 2-м туре Бундеслиги (2:3).

Джереми Фримпонг вывел хозяев поля вперед на 39-й минуте. Алехандро Гримальдо на 45-й удвоил преимущество команды. Кевин Кампль на 45+7-й отыграл один из мячей, а Лоис Опенда отличился на 57-й и 80-й.

После этой игры «фармацевты» идут на 9-м месте (3 пункта), «быки» лидируют (6 очков).