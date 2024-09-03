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Апелляцию «Лестера» по делу о предполагаемом нарушении правил удовлетворили

вчера, 22:38

Независимый апелляционный совет удовлетворил апелляцию, поданную «Лестером» относительно юрисдикции АПЛ в отношении предполагаемого нарушения клубом правил прибыльности и устойчивого развития (PSR) во время выступления в Премьер-Лиге.

В марте АПЛ передала дело в независимую комиссию в связи с предполагаемым нарушением PSR в период, заканчивающийся финансовым годом 2022/23. Сообщалось, что «лисы» превысили разрешённый порог в 105 миллионов фунтов стерлингов.

Впоследствии «Лестер» оспорил полномочия комиссии о рассмотрении дела на основании юрисдикции, но иск был отклонён независимой комиссией. Клуб подал апелляцию на это решение, которая теперь была удовлетворена на том основании, что отчётный период, который завершился 30 июня 2023 года, наступил после того, как команда перестала быть членом АПЛ.

В Английской Премьер-Лиге отметили, что они очень разочарованы решением апелляционного совета.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:00
Из прочитанного понял одно , что "Лисы" "обмишурили" и довели до разочарования чинуш из АПЛ , ну всё правильно , на то они и "ЛИСЫ" ! )
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:20
Ну и хорошо! Пусть в АПЛ побесятся
Гость
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