Федотов подал иск в отношении ЦСКА в палату по разрешению споров

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подал иск к клубу в палату по разрешению споров. Об этом сообщил источник со ссылкой на директора по коммуникациям москвичей Кирилла Брейдо.
Да, представители Владимира Валентиновича обратились в палату РФС по разрешению споров с иском на выплату всей суммы до конца контракта. И хотя ранее у ЦСКА никогда не было подобных разбирательств с футболистами или тренерами, клуб не видит в этом чего-то ужасного.
У стороны Владимира Валентиновича возникли вопросы по части, касающейся компенсации. По договорённости сторон на случай расторжения контракта с главным тренером прописана сумма компенсации с учётом разных мест в турнирной таблице.
Например, если расторжение по инициативе любой из сторон следует после первого места, то выплачивается 100% от суммы оклада до конца контракта, и так далее по каждому месту вплоть до пятого предполагалась пропорционально уменьшенная компенсация, ниже — нет.
Однако желая сохранить хорошие отношения, клуб всё равно предпринимал попытки встретиться и в «досудебном» режиме урегулировать спор. К сожалению, встреча так и не состоялась, и теперь данный вопрос будет решать Палата.
Неприятная ситуация, но с точки зрения правового поля абсолютно логично завершающаяся в палате по разрешению споров.
Первое заседание в палате по этому делу должно пройти 6 августа.
А мну всегда говорил, дружба проверяется количеством "табачка", у сторон после делёжки "врозь"!))
А мну всегда говорил, дружба проверяется количеством "табачка", у сторон после делёжки "врозь"!))
Ну так ЦСКА завершил сезон на 6 месте. Или я чего-то не понимаю? Аргументы клуба мы выслушали, теперь хотелось бы услышать аргументы тренера
Ну так ЦСКА завершил сезон на 6 месте. Или я чего-то не понимаю? Аргументы клуба мы выслушали, теперь хотелось бы услышать аргументы тренера