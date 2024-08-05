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Федотов подал иск в отношении ЦСКА в палату по разрешению споров

вчера, 23:36

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подал иск к клубу в палату по разрешению споров. Об этом сообщил источник со ссылкой на директора по коммуникациям москвичей Кирилла Брейдо.

Да, представители Владимира Валентиновича обратились в палату РФС по разрешению споров с иском на выплату всей суммы до конца контракта. И хотя ранее у ЦСКА никогда не было подобных разбирательств с футболистами или тренерами, клуб не видит в этом чего-то ужасного.

У стороны Владимира Валентиновича возникли вопросы по части, касающейся компенсации. По договорённости сторон на случай расторжения контракта с главным тренером прописана сумма компенсации с учётом разных мест в турнирной таблице.

Например, если расторжение по инициативе любой из сторон следует после первого места, то выплачивается 100% от суммы оклада до конца контракта, и так далее по каждому месту вплоть до пятого предполагалась пропорционально уменьшенная компенсация, ниже — нет.

Однако желая сохранить хорошие отношения, клуб всё равно предпринимал попытки встретиться и в «досудебном» режиме урегулировать спор. К сожалению, встреча так и не состоялась, и теперь данный вопрос будет решать Палата.

Неприятная ситуация, но с точки зрения правового поля абсолютно логично завершающаяся в палате по разрешению споров.

Первое заседание в палате по этому делу должно пройти 6 августа.

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 15:13
Во лысый жлоб, в 77 нас окунул и просит с этого проценты, дайте ему денег и больше не пускать на территорию ЦСКА.
Сп62
Сп62 ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 11:21
Логично.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:20
А какая идиллия была....
А мну всегда говорил, дружба проверяется количеством "табачка", у сторон после делёжки "врозь"!))
Шуnя771
Шуnя771 ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 09:18
Наверное Федотову хочется компенсацию за 6-е место, не указанное в договоре))
112910415
112910415
сегодня в 04:48
не очень красиво получилось
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 02:21
"вплоть до пятого предполагалась пропорционально уменьшенная компенсация, ниже — нет."

Ну так ЦСКА завершил сезон на 6 месте. Или я чего-то не понимаю? Аргументы клуба мы выслушали, теперь хотелось бы услышать аргументы тренера
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 01:58
Capral
Capral
сегодня в 01:27
Неприятно. Хотелось бы пожелать удачи обеим сторонам, но так не бывает.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:06
Посмотрим чем все закончится!
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