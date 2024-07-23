Президента Ла Лиги могут отстранить после жалобы главы «Реала»

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вчера, 18:50

Спортивный административный суд начал расследование в отношении президента Ла Лиги .

По информации источника, орган решил возбудить дисциплинарное дело против функционера в связи с жалобой, которую несколько месяцев назад подал президент «Реала» . В письме указывалось, что при созыве в августе 2021 года главой Ла Лиги ассамблеи для утверждения соглашения с инвестиционным фондом CVC, имело место предполагаемая дискриминация в отношении мадридского клуба.

Согласно письму, ассоциация работодателей созвала ассамблею, на которой клубы должны были проголосовать о том, подписывать ли соглашение, всего за восемь дней, хотя о таких встречах необходимо сообщать не менее чем за десять дней. Хотя состоявшаяся встреча не стала окончательной в вопросе договора, а вторая прошла в декабре, судья согласился с «Реалом» в том, что имела место быть формальная ошибка.

Отмечается, что Тебаса могут отстранить от занимаемой должности.