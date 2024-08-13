Слушание по делу «Ман Сити» о предполагаемых 115 нарушениях пройдёт раньше

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вчера, 10:33

Слушание по делу «Манчестер Сити» о 115 предполагаемых нарушениях финансовых правил Премьер-Лиги состоится в сентябре, сообщает The Guardian со ссылкой на The Times.

Изначально работа независимой комиссии была запланирована на ноябрь, теперь она перенесена на середину-конец следующего месяца. Процесс должен продлиться 10 недель. Вердикт, скорее всего, будет вынесен в начале 2025 года.