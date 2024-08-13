Слушание по делу «Ман Сити» о предполагаемых 115 нарушениях пройдёт раньше

Слушание по делу «Манчестер Сити» о 115 предполагаемых нарушениях финансовых правил Премьер-Лиги состоится в сентябре, сообщает The Guardian со ссылкой на The Times.
Изначально работа независимой комиссии была запланирована на ноябрь, теперь она перенесена на середину-конец следующего месяца. Процесс должен продлиться 10 недель. Вердикт, скорее всего, будет вынесен в начале 2025 года.
О результате по другому судебному иску, который «Ман Сити» подал против АПЛ из-за правил по соглашениям с ассоциированными сторонами, в которых клубы заключают финансовые сделки с компаниями, связанными с их владельцами, должно быть объявлено в течение следующих двух недель.