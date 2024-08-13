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Слушание по делу «Ман Сити» о предполагаемых 115 нарушениях пройдёт раньше

вчера, 10:33

Слушание по делу «Манчестер Сити» о 115 предполагаемых нарушениях финансовых правил Премьер-Лиги состоится в сентябре, сообщает The Guardian со ссылкой на The Times.

Изначально работа независимой комиссии была запланирована на ноябрь, теперь она перенесена на середину-конец следующего месяца. Процесс должен продлиться 10 недель. Вердикт, скорее всего, будет вынесен в начале 2025 года.

О результате по другому судебному иску, который «Ман Сити» подал против АПЛ из-за правил по соглашениям с ассоциированными сторонами, в которых клубы заключают финансовые сделки с компаниями, связанными с их владельцами, должно быть объявлено в течение следующих двух недель.

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Все комментарии
R. Carlos
R. Carlos ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:54
Поведение достойное "великого" клуба
R. Carlos
R. Carlos ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 21:53
Потому что это "великий" клуб
Karkaz
Karkaz
вчера в 19:44
В пердив!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:19
Так Сити это всегда с рук сходит. Только вдумайтесь, 115 нарушений. И увидите, что самый максимум - это штраф.
Челси, Реалу запрещали трансферы делать, а шейхи откупаются всегда.
Горожане
Горожане
вчера в 15:21
Я уже забыл про это и вы забудьте!
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 14:24
Учитывая как строго карают мелкие клубы - посмотрим на результат.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 14:21
Скорее всего лямов на 50-60 штраф выпишут ( который сити выплатит без проблем). ну или очков 10-12 снимут, в интересах АПЛ (но так чтобы играли в ЛЧ) чтобы в Англии не было доминанта как в Германии или во Франции. ничего, потерпят один год без чемпионства
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:13
Не суть. По-моему, там АВ в ЛЧ пробилась. Кроме МС, английским клубам в ЛЧ ловить нечего, как минимум несколько лет.
112910415
112910415
вчера в 13:14
дело такое, политическое...
скорее, наградят ! )
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:45
Занесут там чемоданчик
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 12:16, ред.
МЮ и Челси в ЛЧ не выступают. Им до Лиги Чемпионов..., как Сити - до слушания дела о 115-ти нарушениях.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:09
Да можно вообще всё на Эвертон повестить, что с них, они как обычно стерпят)
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 11:46
Надеюсь, тут нет таких, которые действительно верят, что МС могут наказать. Максимум, что им грозит - штраф, который они без проблем оплатят. Но я уверен, что ничего не будет. Дело закроют в связи с истечением срока наказания за нарушения. Никто всерьез не будет топить единственный клуб, который представляет Англию в ЛЧ. Не на Арсенал, МЮ, Челси или Ливерпуль же надеяться.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:38
У Манчестер Сити нашли больше сотни нарушений.
По моему об этом известно уже несколько месяцев.
МС со своими очень дорогими юристами просто затягивают вынесение судебного решения.
Тем временем сравнительно смехотворные нарушения Эвертона уже неоднократно наказывают снятием очков.
Вещий
Вещий
вчера в 11:35
Думаю, что вскоре "замнут для ясности" это дело....:)))
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 11:22
Все трофеи выиграли, и в суде должны выиграть.
kpe6m7me44cc
kpe6m7me44cc
вчера в 11:19
Надо же столько много нарушений.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:37
Сначала Эвертон надо наказать!))
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