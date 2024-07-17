Человек, оскорблявший игроков «Реала» в интернете, получил условный срок

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вчера, 22:29

Суд вынес обвинительный приговор в отношении человека, который, действуя под разными псевдонимами на форуме издания газеты Marca, делал серьёзные расистские выпады и оскорбления в адрес игроков «Реала» и . Об этом сообщила пресс-служба мадридского клуба.

Отмечается, что мужчина был признан виновным, в частности, в двух преступлениях против моральной неприкосновенности, совершённых в отношении футболистов, оба из которых отягчались тем, что имели расистский мотив, а в случае с Рюдигером также презирали его религию.

Суд постановил приговорить подсудимого к восьми месяцам тюремного заключения условно и запрету на участие в вышеупомянутом форуме в течение 20 месяцев. Отсрочка исполнения приговора о лишении свободы обусловлена участием обвиняемого в программе равного обращения и недискриминации.

Это уже второй уголовный приговор за расистские оскорбления в адрес игроков «Реала».