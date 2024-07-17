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Человек, оскорблявший игроков «Реала» в интернете, получил условный срок

вчера, 22:29

Суд вынес обвинительный приговор в отношении человека, который, действуя под разными псевдонимами на форуме издания газеты Marca, делал серьёзные расистские выпады и оскорбления в адрес игроков «Реала» Винисиуса Жуниора и Антонио Рюдигера. Об этом сообщила пресс-служба мадридского клуба.

Отмечается, что мужчина был признан виновным, в частности, в двух преступлениях против моральной неприкосновенности, совершённых в отношении футболистов, оба из которых отягчались тем, что имели расистский мотив, а в случае с Рюдигером также презирали его религию.

Суд постановил приговорить подсудимого к восьми месяцам тюремного заключения условно и запрету на участие в вышеупомянутом форуме в течение 20 месяцев. Отсрочка исполнения приговора о лишении свободы обусловлена участием обвиняемого в программе равного обращения и недискриминации.

Это уже второй уголовный приговор за расистские оскорбления в адрес игроков «Реала».

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Все комментарии
mrcu833tbsn4
mrcu833tbsn4
сегодня в 04:59
Его лечить, а не сажать надо
xsq23btw3pdk
xsq23btw3pdk
сегодня в 02:24
Показательнеая борьба с расизмом
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 00:01
Когда придут за "любителем" Хвичи и Месси?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:17
Винисиус уже готов обвинить всех в расизме!))
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 22:52
Ему просто нечем заняться
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:47
Ничего против нигеров не имею...Но такая тенденция не есть хорошо.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:45
Похоже в Европе идет бум антирасизма, прям в воздухе витает эгрегор, который следит за всеми, кто что скажет против нигеров
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:42
На Соккере ничего подобного нет и не будет, пусть марка подумает над этим
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:31
Ну ну ну , - обвинительный приговор ☝️😜
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