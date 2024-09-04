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Хуммельс согласовал контракт с «Ромой»

вчера, 11:45

Защитник Матс Хуммельс переходит в «Рому» на правах свободного агента. С игроком согласован однолетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро плюс бонусы.

Сегодня Хуммельс пройдёт медицинский осмотр и о заключении соглашения объявят официально.

Напомним, в прошлом сезоне 35-летний центральный защитник сыграл 40 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча, отметился ассистом и получил 9 карточек (8 жёлтых и 1 красную). В июле немец покинул дортмундскую «Боруссию» по истечению срока контракта.

Ранее «Рома» объявила о переходе бывшего защитника «Атлетико».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 12:11
В Рому любят брать пожилых)
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:08
Да и зачем этот старпер
e27v2f4gq5rz
e27v2f4gq5rz
вчера в 11:53
Роме требуется укрепление защитных рядов
Гость
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