Хуммельс согласовал контракт с «Ромой»

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вчера, 11:45

Защитник переходит в «Рому» на правах свободного агента. С игроком согласован однолетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро плюс бонусы.

Сегодня Хуммельс пройдёт медицинский осмотр и о заключении соглашения объявят официально.

Напомним, в прошлом сезоне 35-летний центральный защитник сыграл 40 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча, отметился ассистом и получил 9 карточек (8 жёлтых и 1 красную). В июле немец покинул дортмундскую «Боруссию» по истечению срока контракта.

Ранее «Рома» объявила о переходе бывшего защитника «Атлетико».