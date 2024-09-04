Салах, ван Дейк и Трент проявили неуважение к «Ливерпулю». Могут уйти свободными агентами

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04 сентября 2024, 09:17

Фанатам не понравились заявления звёзд.

Салах имитирует переезд в Саудовскую Аравию

Предложение настолько большое, что Мохамед его использует. Главная причина, почему Салах до сих пор не отправился к шейхам – жене нравится в Европе. Но контракт с «Ливерпулем» завершается через год. И Мохамед публично заявил, что клуб не предлагал ему новое соглашение. Не очень красивый шаг, который раньше предпринял ван Дейк. Получается, оба лидера сознательно бросили под автобус критики нового генерального директора Эдвардса.

Вдвойне некрасиво, если вспомнить как всё начиналось. Именно Майкл, будучи юным спортивным директором «Ливерпуля», привел в клуб Мохамеда – крайнего форварда «Ромы» с личным рекордом в 15 голов в чемпионате, и ван Дейка – центрального защитника «Саутгемптона». Вирджил в 26 лет не был опытным игроком сборной Нидерландов. До перехода в «Ливерпуль» сыграл 12 матчей за «оранжевых». А Эдвардс на тот трансфер выбил 85 млн евро.

Мохамед и Вирджил не вечера родились. Могли дипломатично заявить, что общаются с клубом. Вместо этого обвинили Эдвардса и владельцев в отказе выдать новые контракты. Зачем так поступать? Ответ прост – возраст. Ван Дейку 33 года, а Салаху на год меньше, но хотят длительные контракты без снижения зарплаты. Форварду платят 21.4 млн евро, защитнику – 13.4 млн евро. Много для любого клуба мира. У Салаха зарплата чуть выше, чем у Винисиуса.

А вот ван Дейк в «Реале» получал бы значительно больше. Но если Вирджил хотел денег, то мог покинуть «Ливерпуль» раньше. Проблема ведь в том, что Салаху и ван Дейку нравится команда и её стиль игры. Слот – голландец, быстро нашёл общий язык с соотечественником в защите. Также добавил надёжности в опорной зоне, доверившись Гравенберху. Салаху никто не мешает забивать голы и создавать моменты, наставник учитывает потребности Мохамеда.

Но всё из-за денег. Карьеры заканчиваются. Ван Дейк не успел заработать столько, как защитники его уровня, играя за «Селтик» и «Саутгемптон». Готов перебраться в Саудовскую Аравию? Конечно. Там бывшему капитану «Реала» Начо платят 20 млн евро в год, а Серхио Рамосу предлагали 50 миллионов. Салах получит оклад на уровне с Бензема. Вот поэтому легенды «Ливерпуля» разговорились. Раскручивают клуб на щедрые предложения. Не получится – уедут к шейхам.

Александер-Арнольд точно не планирует оставаться

Здесь ситуация намного проще, все знают план Флорентино Переса. Летом 2025 года на Клубном ЧМ , на котором сыграет «Реал», но не будет «Ливерпуля», президент «сливочных» хочет видеть в белых футболках на флангах Александер-Арнольда и Дэвиса из «Баварии». Оба должны приехать свободными агентами, как сделали защитник Алаба и форвард Мбаппе. Понятно, что Тренту готовят роскошные «подъёмные» и предложат большую зарплату в «Реале».

Но посмотрите на ситуацию глазами «Ливерпуля» и его фанатов. Чалов, воспитанник ЦСКА , специально продлил контракт с «армейцами», чтобы не уйти в ПАОК без компенсации. Воспитанник «Ливерпуля» Александр-Арнольд собирается уйти бесплатно в 26 лет, имея стоимость 70 млн евро за год до завершения контракта. Если «Реалу» так нужен именно англичанин, чтобы заменить легендарного Дани Карвахаля, то неужели нельзя найти денежный компромисс?

Перес не раз платил за футболистов с истекающими контрактами. Возможно, Александер-Арнольда планировали подписать со скидкой в этом году, но шикарная игра Карвахаля на Евро-2024 заставила Анчелотти попросить перенести трансфер капризного Трента. Правый латераль «Ливерпуля» добавит проблем тренеру. В отличие от Карвахаля, англичанин более атакующий футболист. Очень скверно обороняется, вырастет давление на старину Рюдигера.

Все видели реакцию Александер-Арнольда на банальную замену от Слота. Трент уселся в кресло с видом, будто его предали. У «Ливерпуля» появился интересный воспитанник на первый фланг – 21-летний Конор Брэдли из Северной Ирландии. Слот будет его наигрывать, ведь знает планы Александер-Арнольда. Фанаты надеются, что Трент найдёт способ уйти с компенсацией. И это вряд ли, Беллингем давно убедил коллегу по сборной выбрать «Реал».

Без Салаха и ван Дейка «Ливерпуль» станет другим

Уход Александер-Арнольда тоже повлияет на структуру игры. У Трента феноменальные длинные передачи. Но англичанин ошибался в обороне, так что появление на фланге более надёжного в защите человека может сбалансировать игру «Ливерпуля». А вот если уйдут одновременно Трент, Салах и ван Дейк, то это проблема. По позиции, но не по важности проще всего найти замену Салаху. В мире хватает правых вингеров.

Например, можно повоевать за Родриго из «Реала», если ему станет тесно в Мадриде. Можно подумать, как интегрировать в игру «Ливерпуля» Кварацхелию слева, если Диас захочет сменить клуб. Но все эти перестановки накладываются на уже состоявшиеся уходы. Получаем слишком много потерь классных и сыгранных футболистов. Салах – легенда «Ливерпуля», у него феноменальные показатели не только с МЮ .

Ван Дейк — один из самых крутых центральных защитников поколения. Можно вспомнить слова Баллака, что Вирджилу повезло с форвардами в АПЛ , которые якобы слабее, чем легенды начала века. Но разве это правда? Холанд не похож на легкого соперника, а ван Дейк не всегда ему уступает. Вирджил также важен в раздевалке, ведь у него есть лидерские качества. А Салах дружелюбный, у него много приятелей.

Без тройки звёзд «Ливерпуль» будет другим. Немного грустно, что каждый сейчас больше думает о себе, чем о клубе. Какой сигнал посылают, когда Трент дуется на Слота в день победы, а ван Дейк и Салах перекладывают вину на Эдвардса? У Майкла и так непростое лето, ведь не привёз Субименди. Не все фанаты доверяют «двойному пилоту», как обозначают на языке тактики связку Гравенберха и МакАллистера.

У «Ливерпуля» масштабная перестройка в самом разгаре. Будут удачные и слабые ставки. Может не заиграть и уйти Нуньес. Уругваец ведь обижается на клуб и даже удалил со своей страницы все старые посты о «Ливерпуле». Странная ситуация. Команда у них классная и играют роскошно. Вынесли «Манчестер Юнайтед», заставив Каземиро ошибаться. Но при этом четыре суперзвезды могут уйти через год.