«Реал» хочет подписать Родри летом 2025-го. «Сити» предложит ему контракт

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вчера, 11:15

Полузащитник «Манчестер Сити» определится со своим будущим следующим летом.

Главный тренер «Реала» хочет видеть испанца в центре поля своей команды. Клуб намерен попытаться подписать игрока.

Также новый контракт на улучшенных условиях Родри предлагают «горожане». Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2027 года.

Отмечается, что на переход в «Реал» может повлиять уход из «Манчестер Сити» в 2025-м.