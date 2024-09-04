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«Реал» хочет подписать Родри летом 2025-го. «Сити» предложит ему контракт

вчера, 11:15

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри определится со своим будущим следующим летом.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти хочет видеть испанца в центре поля своей команды. Клуб намерен попытаться подписать игрока.

Также новый контракт на улучшенных условиях Родри предлагают «горожане». Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2027 года.

Отмечается, что на переход в «Реал» может повлиять уход Пепа Гвардиолы из «Манчестер Сити» в 2025-м.

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Все комментарии
R. Carlos
R. Carlos ответ _AgamagA_ (раскрыть)
сегодня в 07:50
Кто пришел в Баварию к нему ??
_AgamagA_
_AgamagA_ ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 23:23
Для игрока именно Пеп может быть важнее, чем Реал, вот про что я.
И он как бы тоже находится в топ клубе с деньгами.
Смысл уходить в Реал, если МС бьётся за все титулы, каждый год по несколько титулов выигрывает.
Игра у них на очень высоком уровне, даже Реал был вынужден играть от обороны.
eleven LC
eleven LC ответ _AgamagA_ (раскрыть)
вчера в 18:32, ред.
Конечно лучше Реала клуба нет и как это связано с Гвардиолой я не знаю
Пеп это Пеп и он всегда уважительно высказывался про Реал,поэтому и я уважительно отношусь к нему но он не может быть более велик чем клуб
_AgamagA_
_AgamagA_ ответ Dan_Madrid (раскрыть)
вчера в 18:24
Не выдумывай. По спорту так почти в 8 раз уступает Далласу.
_AgamagA_
_AgamagA_ ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 18:21
Вот и думай. Игроки в первую очередь идут к Гвардиоле, а не в Реал условный бегут, лишь бы там бегать.
Но вам всё время хочется думать, что круче и лучше клуба нет.
eleven LC
eleven LC ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 17:15, ред.
Некорректное сравнение
Гвардиола может быть более велик чем Конте или например Почеттино
А причём тут целые клубы?
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 17:04
Вопрос к Вам возник. А Гвардиола более велик, чем, например, воронежский Факел или красноярский Енисей?
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Dan_Madrid (раскрыть)
вчера в 17:02
И правда смешно., целые отделы аналитики зазря работают, стоит самому расставить всех по местам и истина откроется 😏
Dan_Madrid
Dan_Madrid ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 16:35
Смешно. Бренд юнайтед даже дороже Сити, не то что реал
eleven LC
eleven LC ответ _AgamagA_ (раскрыть)
вчера в 16:25, ред.
Опять и снова ты бежишь впереди паровоза,думай перед тем как что то сказать
Во первых у Гвардиолы заканчивается контракт через год и Родри без Пепа вполне может уйти
Во вторых Гвардиола и Реал величины несопоставимые,он великий тренер но он не может быть величие целого клуба
Вот то что Реал весит больше Барселоны,это факт,по титулам как минимум!
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Dan_Madrid (раскрыть)
вчера в 15:45
В 2023-м году, т.е. последний расчёт, стоимость бренда Сити 1,51 млрд. евро . Стоимость бренда Реал 1,46 млрд. евро. Барселона 1,4 млрд., МЮ 1,36 млрд., ПСЖ 1,13 млрд..
Такова первая пятёрка на данный момент по версии ведущей в мире консалтинговой компании Brand Finance.
Dan_Madrid
Dan_Madrid ответ _AgamagA_ (раскрыть)
вчера в 14:29
Бренд Реала дороже всех, по спорту обгоняет всех.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:57
Мбаппе на выход бггггг
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:42
Ну с одной стороны, Родри опытный и сильный игрок, еще и игрок сборной Испании, один из ее лидеров! Плюс игрок сейчас очень популярен в самой Испании, а Пирес любит таких игроков! Так что вполне такой трансфер врзможен
С другой стороны, у Реала в опорной зоне играют молодые и оооочень талантливые Камавинга и Тчуамени, поэтому трансфер Родри тут не особо и нужен. Ну если только кого-то из них не продадут ради перехода испанца!
_AgamagA_
_AgamagA_ ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 13:04
Пеп Гвардиола весит больше, чем Реал.
Родри смотрит на Гвардиолу, он знает с кем работать, Пеп это гарантированный успех.

Переходить к старику Анчи, которого может в любой момент выгнать другой старик Перес, не захочет один из ведущих игроков Европы.
_AgamagA_
_AgamagA_ ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 12:58
Скорее всего Перес запустил этот слух, подключил свои СМИ. Каждому в уши льёт, что переход в Мадрид - это гарантия титулов и личных индивидуальных наград.
Ни одному игроку нельзя гарантировать такое, потому что после перехода в такие большие клубы многие игроки теряются.
Бренд Реала не дороже бренда МЮ, а в спорте так вообще далеко позади многих брендов.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 12:14
Скорее всего сторона Родри сами запустили утку, дабы поднять свой рейтинг, в преддверии голосования за ЗМ. Сегодня самый большой хайп игроки получают когда ими интересуются Галактикос. Реал это как Айфон в мире футбола) в принципе на данный момент есть клубы сильнее, и равные ему, но с Брендом Реала никто не сравнится.
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:10
Не думаю что это получится!
Брулин
Брулин
вчера в 11:37
Думаю, что будет напрямую зависеть, от того останется ли сам Пеп в клубе к тому моменту.
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:35
Это вряд ли будь Родри 20 лет тогда возможно было бы
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:30
Воспитанник Атлетико не перейдет в Реал. МанСити убедит Родри.)>)
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 11:27
Родри должен поймать максимальный хайп на этом прямо сейчас. Ведь, как мы знаем, только игроки Реала получают ЗМ когда нет Месси.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 11:18
Не в стиле Реала это, подписывать 29 летних игроков, тем более за большие деньги. Утка
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