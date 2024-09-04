«Реал» хочет подписать Родри летом 2025-го. «Сити» предложит ему контракт

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри определится со своим будущим следующим летом.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти хочет видеть испанца в центре поля своей команды. Клуб намерен попытаться подписать игрока.
Также новый контракт на улучшенных условиях Родри предлагают «горожане». Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2027 года.
Отмечается, что на переход в «Реал» может повлиять уход Пепа Гвардиолы из «Манчестер Сити» в 2025-м.
Ни одному игроку нельзя гарантировать такое, потому что после перехода в такие большие клубы многие игроки теряются.
Бренд Реала не дороже бренда МЮ, а в спорте так вообще далеко позади многих брендов.
Ни одному игроку нельзя гарантировать такое, потому что после перехода в такие большие клубы многие игроки теряются.
Бренд Реала не дороже бренда МЮ, а в спорте так вообще далеко позади многих брендов.
Родри смотрит на Гвардиолу, он знает с кем работать, Пеп это гарантированный успех.
Переходить к старику Анчи, которого может в любой момент выгнать другой старик Перес, не захочет один из ведущих игроков Европы.
Родри смотрит на Гвардиолу, он знает с кем работать, Пеп это гарантированный успех.
Переходить к старику Анчи, которого может в любой момент выгнать другой старик Перес, не захочет один из ведущих игроков Европы.