Бывший игрок «Ахмата» хочет дать денег на развитие футбола в Грозном

Нападающий «Аль-Рияда» и сборной Буркина-Фасо хочет финансово помочь своему бывшему клубу «Ахмату». Об этом рассказал агент игрока .

Мы с Мохамедом переживаем за «Ахмат». К сожалению, пока результат команды не радует. Возможно, смена тренера к чему-то приведёт. Конате продолжает очень плотно следить за «Ахматом», он смотрит каждую игру и созванивается со своими бывшими одноклубниками.

Более того, он хочет приехать в Россию в ближайшее время, когда подзаработает денег в Саудовской Аравии. Конате хочет дать деньги на развитие молодёжного футбола в Грозном. Я уверен, что пути «Ахмата» и Конате опять пересекутся. Не знаю, в каком формате: может, Мохамед будет игроком, может, спортивным директором или ещё кем-то. Мохамед наблюдает за «Ахматом» и молится за него.