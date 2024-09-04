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Бывший игрок «Ахмата» хочет дать денег на развитие футбола в Грозном

вчера, 13:24

Нападающий «Аль-Рияда» и сборной Буркина-Фасо Мохамед Конате хочет финансово помочь своему бывшему клубу «Ахмату». Об этом рассказал агент игрока Дмитрий Селюк.

Мы с Мохамедом переживаем за «Ахмат». К сожалению, пока результат команды не радует. Возможно, смена тренера к чему-то приведёт. Конате продолжает очень плотно следить за «Ахматом», он смотрит каждую игру и созванивается со своими бывшими одноклубниками.

Более того, он хочет приехать в Россию в ближайшее время, когда подзаработает денег в Саудовской Аравии. Конате хочет дать деньги на развитие молодёжного футбола в Грозном. Я уверен, что пути «Ахмата» и Конате опять пересекутся. Не знаю, в каком формате: может, Мохамед будет игроком, может, спортивным директором или ещё кем-то. Мохамед наблюдает за «Ахматом» и молится за него.

Напомним, Конате сыграл за грозненцев 90 матчей (34 гола). В августе текущего года он перешёл на правах свободного агента в «Аль-Рияд». За аравийский клуб Конате провёл две игры.

После семи туров «Ахмат» занимает пятнадцатое место в турнирной таблице РПЛ.

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Ironigor
Ironigor
вчера в 14:02
Доброе дело. Дай Бог тебе здоровья.
Гость
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