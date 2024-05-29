Президент ФНЛ оценил готовность «Химок» и «Динамо» из Махачкалы к РПЛ

Президент ФНЛ Наиль Измайлов высказался о готовности «Химок» и «Динамо» из Махачкалы к новому сезону РПЛ.
Замечательный сезон, непредсказуемый. До последнего тура было непонятно, кто станет чемпионом.
Команды, которые выходят в РПЛ, определились чуть раньше — это позволило играть свободнее. Благодарен командам, которые оказались готовы к выходу в РПЛ.
И «Химки», и «Динамо» Махачкала готовы финансово и инфраструктурно. Дагестан очень заинтересован, чтобы команда играла в РПЛ.
Как всегда играя в первой лиги готовы, но надолго в РПЛ не задерживаются.
Динамо?
Главное не устраивать цирк как с Анжи, может, что нибудь и получится, но мне не верится, что они надолго задержатся в РПЛ.
Как всегда играя в первой лиги готовы, но надолго в РПЛ не задерживаются.
Динамо?
Главное не устраивать цирк как с Анжи, может, что нибудь и получится, но мне не верится, что они надолго задержатся в РПЛ.