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Президент ФНЛ оценил готовность «Химок» и «Динамо» из Махачкалы к РПЛ

вчера, 10:23

Президент ФНЛ Наиль Измайлов высказался о готовности «Химок» и «Динамо» из Махачкалы к новому сезону РПЛ.

Замечательный сезон, непредсказуемый. До последнего тура было непонятно, кто станет чемпионом.

Команды, которые выходят в РПЛ, определились чуть раньше — это позволило играть свободнее. Благодарен командам, которые оказались готовы к выходу в РПЛ.

И «Химки», и «Динамо» Махачкала готовы финансово и инфраструктурно. Дагестан очень заинтересован, чтобы команда играла в РПЛ.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 13:04
Ну кто заинтересован и будет финансово вкладываться в команду тот и задержится в РПЛ.
px973gjbvdcw
px973gjbvdcw
вчера в 12:34
По любому их удел - борьба за выживание.
ad6rregh24x4
ad6rregh24x4
вчера в 10:54, ред.
Появление Химок и Динамо только ослабит РПЛ.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:48
Только время может ответить на этот вопрос .
ssspartak
ssspartak
вчера в 10:44
Их готовности хватает на 1-2 сезона, потом навылет.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 10:40
Особенно Химки готовы как всегда.
Как всегда играя в первой лиги готовы, но надолго в РПЛ не задерживаются.
Динамо?
Главное не устраивать цирк как с Анжи, может, что нибудь и получится, но мне не верится, что они надолго задержатся в РПЛ.
Гость
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