Президент ФНЛ оценил готовность «Химок» и «Динамо» из Махачкалы к РПЛ

Президент ФНЛ высказался о готовности «Химок» и «Динамо» из Махачкалы к новому сезону РПЛ .

Замечательный сезон, непредсказуемый. До последнего тура было непонятно, кто станет чемпионом.

Команды, которые выходят в РПЛ , определились чуть раньше — это позволило играть свободнее. Благодарен командам, которые оказались готовы к выходу в РПЛ .