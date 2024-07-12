Снейдера подозревают в причастности к незаконной деятельности

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сегодня, 13:37

Экс-футболист сборной Нидерландов является акционером компании Econ, которая сотрудничает с преступниками из группировки Comanchero. Последняя занимается производством и сбытом наркотиков.

Сам бывший игрок подтвердил, что около 8 лет назад купил 15% акций Econ за 1,8 млн евро. О преступной деятельности фирмы Снейдер не знал, за эти годы строительная компания не принесла ему дохода.

Отмечается, что имя Снейдера упоминается в деле о сбыте наркотиков и отмывании денег на 126 млн евро за последние 4,5 года.