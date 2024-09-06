Нападающий «Болтона» Виктор Адебуеджо выбыл из-за травмы, которую получил в результате сильного чиха. Об этом сообщил главный тренер команды Иан Эватт.
У Виктора была серьёзная травма спины, и в понедельник чихание спровоцировало её, хотите верьте, хотите нет.
Мы сделали сканирование и должны получить результаты очень скоро, все помнят, что с ним было в Чарльтоне, тогда он был в порядке. Но потом он довольно сильно чихнул — Виктор сильный парень, и даже чихание у него сильное.
Он почувствовал небольшую трещину между ребрами, мы надеемся, что это просто проблема с хрящом или мышцей, но пока не изучим результаты сканирования, не узнаем.
однако вошел в историю мирового футбола!
чихнул, как Бывалый из Операции Ы.
массивный, сильный, уверенный в себе нигериец с кучерявой головой, неформальный лидер шайки Болтона.
однако вошел в историю мирового футбола!
чихнул, как Бывалый из Операции Ы.
массивный, сильный, уверенный в себе нигериец с кучерявой головой, неформальный лидер шайки Болтона.