Игрок «Болтона» получил травму после того, как чихнул

Нападающий «Болтона» выбыл из-за травмы, которую получил в результате сильного чиха. Об этом сообщил главный тренер команды .

У Виктора была серьёзная травма спины, и в понедельник чихание спровоцировало её, хотите верьте, хотите нет.

Мы сделали сканирование и должны получить результаты очень скоро, все помнят, что с ним было в Чарльтоне, тогда он был в порядке. Но потом он довольно сильно чихнул — Виктор сильный парень, и даже чихание у него сильное.

Он почувствовал небольшую трещину между ребрами, мы надеемся, что это просто проблема с хрящом или мышцей, но пока не изучим результаты сканирования, не узнаем.