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Игрок «Болтона» получил травму после того, как чихнул

вчера, 10:28

Нападающий «Болтона» Виктор Адебуеджо выбыл из-за травмы, которую получил в результате сильного чиха. Об этом сообщил главный тренер команды Иан Эватт.

У Виктора была серьёзная травма спины, и в понедельник чихание спровоцировало её, хотите верьте, хотите нет.

Мы сделали сканирование и должны получить результаты очень скоро, все помнят, что с ним было в Чарльтоне, тогда он был в порядке. Но потом он довольно сильно чихнул — Виктор сильный парень, и даже чихание у него сильное.

Он почувствовал небольшую трещину между ребрами, мы надеемся, что это просто проблема с хрящом или мышцей, но пока не изучим результаты сканирования, не узнаем.

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Все комментарии
youtomee
youtomee
вчера в 20:32
это называется старость
TheBoLt
TheBoLt ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 16:30
Наверное, она уже там была, а своим чихом он только подсветил её
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ kcwhz24yhc6b (раскрыть)
вчера в 11:37
здоровья Виктору))
однако вошел в историю мирового футбола!
чихнул, как Бывалый из Операции Ы.
массивный, сильный, уверенный в себе нигериец с кучерявой головой, неформальный лидер шайки Болтона.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 10:57
Хорошо ,что одновременно с чихом он не икнул ! Иначе бы погиб !
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:42
Что-то с переводом не так, как можно почувствовать трещену между рёбрами?
554x33w3ddr7
554x33w3ddr7
вчера в 10:40
Учитывая мощность его физиологических отправлений, гороховый суп Витюше противопоказан категорически
kcwhz24yhc6b
kcwhz24yhc6b
вчера в 10:30
Прям как Шурик над горной рекой
Гость
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