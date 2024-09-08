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Райс объяснил, почему он не отпраздновал гол в ворота сборной Ирландии

вчера, 09:53
ИрландияЛоготип футбольный клуб Ирландия0 : 2Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс рассказал, почему не отпраздновал гол в ворота сборной Ирландии в матче Лиги наций (2:0).

Если бы я отпраздновал, то проявил бы неуважение. Мои бабушка и дедушка, все члены семьи моего отца — ирландцы, и они, к сожалению, уже ушли из жизни. Их больше нет. Честно говоря, я не хотел этого делать.

Я так здорово провёл время, играя за сборную Ирландии, даже в первой команде и U19, U21. Это были прекрасные воспоминания, которые навсегда со мной. Так что, если честно, у меня нет ни одного плохого слова. Я желаю сборной Ирландии всего наилучшего.

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Все комментарии
andrej shabanov
andrej shabanov
вчера в 19:18
А чего же ты за Англию играешь, если у тебя бабушка и дедушка и члены семьи твоего отца у тебя ирландцы?

Выйти против Ирландии, от которой он по факту отказался в пользу Англии...
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 14:39
Гиггз играл за слабенький драконий Уэльс, да и если вспомнить и Гарет Бэйл. Мировые звезды, которым не мешали неудачи в сборной, не бросили свою родину.
У Ирландии тоже было много звезд вроде Роя и Робби Кинов, вратарь Шей Гивен, и в далеком прошлом были сотни игроков.
Как то это все уныло, напоминает бегущих из Африки в ЕС через европейский забор, чтобы спастись от голода и нищеты.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:13
Достойно 🔥
6bjxpbx8vc69
6bjxpbx8vc69
вчера в 11:02
Если честно, то я совсем не понимаю подобные действия.

"Если бы я отпраздновал, то проявил бы неуважение".

А как же тогда тот факт, что он вообще вышел против Ирландии, да к тому же ещё и забил им гол?
Голам надо радоваться, как и радоваться за кого ты играешь, тем более если ты представляешь сборную страны.
А так получается Райс к Ирландии проявляет уважение, а когда забивает другим командам и радуется, то проявляет к ним неуважение.
Они сами то понимают, что говорят?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:32
Правильно сделал,молодец - это точно.
Гость
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