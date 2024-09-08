Райс объяснил, почему он не отпраздновал гол в ворота сборной Ирландии

Полузащитник сборной Англии рассказал, почему не отпраздновал гол в ворота сборной Ирландии в матче Лиги наций (2:0).

Если бы я отпраздновал, то проявил бы неуважение. Мои бабушка и дедушка, все члены семьи моего отца — ирландцы, и они, к сожалению, уже ушли из жизни. Их больше нет. Честно говоря, я не хотел этого делать.

Я так здорово провёл время, играя за сборную Ирландии, даже в первой команде и U19, U21. Это были прекрасные воспоминания, которые навсегда со мной. Так что, если честно, у меня нет ни одного плохого слова. Я желаю сборной Ирландии всего наилучшего.