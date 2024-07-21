УЕФА выложил 10 лучших голов Евро-2024 по версии болельщиков

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовала 10 лучших голов чемпионата Европы 2024 года по версии болельщиков.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Мерт Мюльдюр (Турция — Грузия)
2. Ламин Ямаль (Испания — Франция)
3. Арда Гюлер (Турция — Грузия)
4. Джуд Беллингем (Англия — Словакия)
5. Джердан Шакири (Шотландия — Швейцария)
6. Николае Станчу (Румыния — Украина)
7. Олли Уоткинс (Нидерланды — Англия)
8. Маттиа Дзакканьи (Хорватия — Италия)
9. Хави Симонс (Нидерланды — Англия)
10. Фабиан Руис (Испания — Хорватия)
Все голы можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.