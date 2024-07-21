Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИграй красивоЕвро-2024

УЕФА выложил 10 лучших голов Евро-2024 по версии болельщиков

21 июля 2024, 11:55

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовала 10 лучших голов чемпионата Европы 2024 года по версии болельщиков.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Мерт Мюльдюр (Турция — Грузия)

2. Ламин Ямаль (Испания — Франция)

3. Арда Гюлер (Турция — Грузия)

4. Джуд Беллингем (Англия — Словакия)

5. Джердан Шакири (Шотландия — Швейцария)

6. Николае Станчу (Румыния — Украина)

7. Олли Уоткинс (Нидерланды — Англия)

8. Маттиа Дзакканьи (Хорватия — Италия)

9. Хави Симонс (Нидерланды — Англия)

10. Фабиан Руис (Испания — Хорватия)

Все голы можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Кейн поддержал Саутгейта после ухода из сборной Англии
17 июля
Шоу извинился перед болельщиками сборной Англии
16 июля
Педри принял извинения Крооса за нанесённую травму
07 июля
В Бразилии был забит автогол на 18-й секунде матча
03 июля
Роналду расплакался прямо на поле после незабитого пенальти в ворота Облака
02 июля Фото
Спаллетти поддержал журналиста, у которого несколько дней назад умерла жена
26 июня Фото
Сортировать
Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
21 июля в 15:35
Мало голов было забито на этом Евро. Наскребли кое-как топ-10. В основном это все дальние удары.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
21 июля в 13:45
Шакири порадовал.. Красивый и сложный гол забил.. 👏
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 июля в 12:36
Посмотрел 3 матча...голов с игры не увидел...в топку этот рейтинг...и весь ЧЕ...
dyjx328j9azq
dyjx328j9azq
21 июля в 12:25
Очень здорово есть что посмотреть
Capral
Capral
21 июля в 12:12
Дальние голы всегда впечатляют, красиво смотрятся, но это, как правило- случайные мячи. Больше ценятся голы после красивых комбинаций или техничных индивидуальных действий...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
21 июля в 11:59
гол Дзакканьи должен быть в тройке лучших.
гол Джуда - удар отчаяния. красоты мало.
sihafazatron
sihafazatron
21 июля в 11:57
Мне гол Ямаля больше всех понравился
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 