Соучек спас болбоя от падающего рекламного щита

«Вест Хэм» в гостях обыграл «Кристал Пэлас» в рамках АПЛ (2:0).
После второго забитого гола фанаты «молотобойцев» приблизились к границе трибун и поля, празднуя взятие ворот, из-за этого рекламный щит мог упасть на болбоя. Хавбек «Вест Хэма» Томаш Соучек вовремя заметил это и придержал падающее оборудование. Хавбек вместе со своим партнером по команде Джарродом Боуэном убедились, что с ребенком все в порядке, работники «орлов» сопроводили мальчика в более безопасное место. После игры Соучек подарил болбою свою футболку.