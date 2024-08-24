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Соучек спас болбоя от падающего рекламного щита

вчера, 23:15
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

«Вест Хэм» в гостях обыграл «Кристал Пэлас» в рамках АПЛ (2:0).

После второго забитого гола фанаты «молотобойцев» приблизились к границе трибун и поля, празднуя взятие ворот, из-за этого рекламный щит мог упасть на болбоя. Хавбек «Вест Хэма» Томаш Соучек вовремя заметил это и придержал падающее оборудование. Хавбек вместе со своим партнером по команде Джарродом Боуэном убедились, что с ребенком все в порядке, работники «орлов» сопроводили мальчика в более безопасное место. После игры Соучек подарил болбою свою футболку.

Соучек спас болбоя от падающего рекламного щита

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 05:40
Главное вовремя увидеть... и не только в игре на поле.
vgv9twvtsuph
vgv9twvtsuph
сегодня в 05:24
И такое бывает, нужно вести себя спокойнее.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:44
Сегодня болбою просто повезло
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:09
А ещё фотограф фотографирует фотографирующего...
Fantazista_333
Fantazista_333
вчера в 23:56
Не зря Соучек Спартаку отказал в своё время, вот для чего его судьба в АПЛ отправила.
Capral
Capral
вчера в 23:41
Смотрю на фотке, некоторые еще и поржать успели...
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:36
" Молотобойцы" чуть "орлёнка" во время празднования гола не "замолотили"...)
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