Соучек спас болбоя от падающего рекламного щита

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вчера, 23:15

«Вест Хэм» в гостях обыграл «Кристал Пэлас» в рамках АПЛ (2:0).

После второго забитого гола фанаты «молотобойцев» приблизились к границе трибун и поля, празднуя взятие ворот, из-за этого рекламный щит мог упасть на болбоя. Хавбек «Вест Хэма» вовремя заметил это и придержал падающее оборудование. Хавбек вместе со своим партнером по команде убедились, что с ребенком все в порядке, работники «орлов» сопроводили мальчика в более безопасное место. После игры Соучек подарил болбою свою футболку.