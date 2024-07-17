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Кейн поддержал Саутгейта после ухода из сборной Англии

вчера, 08:37

Нападающий сборной Англии Харри Кейн на своей странице в соцсетях опубликовал сообщение в поддержку Гарета Саутгейта, который покинул пост главного тренера «трёх львов».

Босс. Благодарю вас за все, что вы сделали для меня и нашей страны! Вы были одним из лучших тренеров сборной Англии, и мне нравилось быть капитаном этой команды на протяжении всего времени. Вы помогли нашей нации объединиться и снова поверить в команду.

Было очень много запоминающихся моментов, и мы вместе создали воспоминания, которые всегда будут жить в нашей памяти! Удачи вам в вашей следующей главе, и я уверен, что мы еще увидимся. Спасибо, Босс!

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:58
Кто бы поддержал самого Кейна...
Capral
Capral ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 12:01
Я в это не верю. Просто, есть невезучие люди. И нельзя сказать, что он совсем бестрофейный, все-таки, стал лучшим бомбардиром Бундеса- в первый же сезон))).
shlomo2
shlomo2 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:41
"Проклятие Кейна" никто не отменял....:))))
tkte2atrugqv
tkte2atrugqv
вчера в 10:35, ред.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 10:27
    А самого не надо поддерживать
    Capral
    Capral ответ shlomo2 (раскрыть)
    вчера в 10:14
    А он один на поле выходил? Виноваты все, потому что все- это команда. Сейчас в Германии много пишут про Кейна, про его дальнейшую перспективу, но никто его не клеймит позором.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 09:34
    Чем уж точно запомнится это Евро Гарету - как очередной "ускользнувший" трофей "в шаге" от его получения...)
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 09:14
    Кейн понимает что неудачи сборной это он.....
    Гость
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