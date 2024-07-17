Кейн поддержал Саутгейта после ухода из сборной Англии

Нападающий сборной Англии на своей странице в соцсетях опубликовал сообщение в поддержку , который покинул пост главного тренера «трёх львов».

Босс. Благодарю вас за все, что вы сделали для меня и нашей страны! Вы были одним из лучших тренеров сборной Англии, и мне нравилось быть капитаном этой команды на протяжении всего времени. Вы помогли нашей нации объединиться и снова поверить в команду.

Было очень много запоминающихся моментов, и мы вместе создали воспоминания, которые всегда будут жить в нашей памяти! Удачи вам в вашей следующей главе, и я уверен, что мы еще увидимся. Спасибо, Босс!