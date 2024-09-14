Только 1 вратарь в истории АПЛ сделал больше голевых передач, чем Эдерсон

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон отдал результативную передачу на Эрлинга Холанда в матче 4-го тура АПЛ против «Брентфорда».
Таким образом, бразилец отдал уже 4 ассиста за время своих выступлений в чемпионате Англии. Только экс-вратарь «Тоттенхэма» Пол Робинсон отдал больше результативных передач среди голкиперов в истории АПЛ (5), чем Эдерсон.
По 4 ассиста имеют также Пепе Рейна и Дэвид Симен.
Пепе Рейна и Дэвид Симен, которые также имеют по четыре ассиста, демонстрируют, что вратари могут быть важными игроками не только в обороне, но и в атакующих действиях.
Пепе Рейна и Дэвид Симен, которые также имеют по четыре ассиста, демонстрируют, что вратари могут быть важными игроками не только в обороне, но и в атакующих действиях.