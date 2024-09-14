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Только 1 вратарь в истории АПЛ сделал больше голевых передач, чем Эдерсон

вчера, 18:06
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 1Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)БрентфордМатч завершен

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон отдал результативную передачу на Эрлинга Холанда в матче 4-го тура АПЛ против «Брентфорда».

Таким образом, бразилец отдал уже 4 ассиста за время своих выступлений в чемпионате Англии. Только экс-вратарь «Тоттенхэма» Пол Робинсон отдал больше результативных передач среди голкиперов в истории АПЛ (5), чем Эдерсон.

По 4 ассиста имеют также Пепе Рейна и Дэвид Симен.

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Все комментарии
iIIiada
iIIiada
вчера в 18:44
Молодец!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:24
Много полевых игроков даже не смогут похвастаться таким результатом))
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:13
Эдерсон действительно показывает впечатляющие результаты в роли вратаря, добавляя уникальную статистику к своему уже солидному послужному списку. Результативные передачи от голкиперов - не так уж и частое явление, и Эдерсон с его четырьмя ассистами выделяется среди своих коллег.
Пепе Рейна и Дэвид Симен, которые также имеют по четыре ассиста, демонстрируют, что вратари могут быть важными игроками не только в обороне, но и в атакующих действиях.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Сашка Охотник (раскрыть)
вчера в 18:09
Исправили.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:07
Время ещё есть выйти на первое место Эдерсону
Гость
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