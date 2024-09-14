Только 1 вратарь в истории АПЛ сделал больше голевых передач, чем Эдерсон

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вчера, 18:06

Вратарь «Манчестер Сити» отдал результативную передачу на Эрлинга Холанда в матче 4-го тура АПЛ против «Брентфорда».

Таким образом, бразилец отдал уже 4 ассиста за время своих выступлений в чемпионате Англии. Только экс-вратарь «Тоттенхэма» отдал больше результативных передач среди голкиперов в истории АПЛ (5), чем Эдерсон.

По 4 ассиста имеют также и .