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На пути к абсолютному величию. Роналду разменял десятую сотню голов в карьере

09 сентября 2024, 08:54
Криштиану Роналду

Тяжелейшая победа сборной Португалии.

Сборная Португалии провела свой второй матч в Лиге наций. В группе 1 Лиги А португальцы принимали сборную Шотландии. Хозяева поля выиграли с результатом 2:1.

Команды встречались 15 раз, и перевес на стороне Португалии – восемь побед против четырёх при трёх ничьих. Но вот незадача. Лучший бомбардир португальской сборной Криштиану Роналду ни разу в жизни не забивал шотландцам. Наколотил ровно 900 мячей. Казалось бы, нет в мире команд, не пострадавших от Криштиану. Но выяснилось, что сборную Шотландии миновала чаша сия.

Португалия без Роналду

Конечно, великий бомбардир хотел восполнить этот пробел. Но Роналду не оказалось в стартовом составе португальской сборной. Роберто Мартинес пошёл навстречу доброжелателям и решил показать, как его команда сыграет без своего возрастного лидера. После чемпионата Европы португальцев и их капитана ругали все кому не лень. Роналду уже не тот в свои 39 лет, а команда чрезвычайно зависима от него. Вы хотели увидеть португальцев без Криштиану? Да на здоровье. Мегазвезда осталась на лавочке.

Силы команд, разумеется, неравны. Небольшой тест. Назовите десяток игроков сборной Португалии без учёта Криштиану Роналду. Думаю, ни у кого из читателей не возникнет затруднений. Назовут и более десяти. А сколько игроков сборной Шотландии назовут, не заглядывая в интернет. Скотт МакТоминэй, Эндрю Робертсон. Кто-то ещё вспомнит вратаря Ангуса Ганна. А дальше возникнут затруднения. Это своего рода индикатор силы команд.

На седьмой минуте две главных звезды сборной Шотландии – Робертсон и Мактоминей, организовали внезапный гол. Защитник «Ливерпуля» сделал пас с фланга, а новобранец «Наполи» нанёс точный удар по воротам Диогу Кошты. Так гости вышли вперёд.

Могли ли португальцы отыграться до перерыва? Вне всякого сомнения. Будь команда Роберто Мартинеса успешнее при завершении атак, то в ответ на гол МакТоминэя должны были прилететь два или три ответных. Но какую фантастическую игру демонстрировал потомственный вратарь Ганн! Ангуса не отнесёшь к числу сверхнадёжных стражей ворот. Он может пропустить и четыре, и пять, и даже девять, например, в матче «Саутгемптона» против «Лестера».

Так что там забила сборная Португалии без Кри Ро? Когда никто не тянул пресловутое одеяло на себя, не пробивал все штрафные, когда никто не жадничал. Ничего. И во втором тайме на поле появился известный всему мире футболист под номером семь.

И с Криштиану

С выходом Криштиану Роналду преимущество сборной Португалии стало подавляющим. Опасные моменты у ворот стали возникать куда чаще. Ганн держался, держался, но на 56-й минуте и он расписался в бессилии после удара Бруну Фернандеша. Этот гол состоялся без Роналду. Голевой пас отдал Рафаэл Леау.

А потом уже разыгрался Криштиану Роналду. Удар – снова Ганн на месте. Ешё удар – штанга. Снова удар – перекладина. Гол назревал, назревал и созрел на 88-й минуте. Диогу Жота мог сам замыкать прострел Нуну Мендеша, но любезно предоставил право нанести точный удар великому. Гол! Отыгрываться шотландцам было уже некогда. Да и предоставь им целый тайм, а не то, что от него осталось, ничего бы им не помогло.

Сборная Португалии одержала победу со счётом 2:1. Победу волевую и чрезвычайно тяжёлую. У команды Роберто Мартинеса теперь шесть очков из шести возможных. Хороший старт в групповом этапе Лиге наций. А Криштиану разменял десятую сотню голов и забил свой первый мяч в ворота команды Шотландии.

Филы и фобы

А ещё эта встреча показала значение Криштиану Роналду для португальской сборной. Два разных тайма – без Роналду и с ним. Счёт таймов соответственно 0:1 и 2:0. Увесистый аргумент в пользу роналдуфилов. Каким бы старым и эгоистичным ни был Криштиану, с ним всё же лучше, чем без него. Команда, составленная из сильных игроков, не смогла ничего сделать с довольно средненькой сборной. И без Криштиану коллектив Португалии с его созвездием имён превращается в команду чуть выше среднего уровня.

А что скажут роналдуфобы? Что один матч, а тем более один тайм – не показатель. Что команда не может зависеть от лидера, к тому же стареющего лидера, каким бы гениальным он ни был. Так что чем раньше португальцы освободятся от этой зависимости, тем лучше для них. Что лучше пожертвовать Лигой наций, нежели потом провалиться в отборах или на крупном турнире.

Но позиции филов пока сильнее, чем у фобов. Равно как и доводы более весомы. А стало быть, мы будем видеть Криштиану Роналду и в Лиге наций, и в отборочном турнире, и на чемпионате мира-2026. По пути Луиса Суареса он не пойдёт. Мы и тысячного его гола дождёмся. Кому там он ещё не забивал?

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Все комментарии
Fantazista_555
Fantazista_555 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
10 сентября в 08:20
Обо...лся Рон по полной, что на ЧМ, что на последнем ЕВРО. И даже болельщиков не поблагодарил за поддержку, убежал быстрее в слезах в подтрибунку. Сантуш творец единственного успеха Португалии, который сборная выиграла в финале без рекордсмена, который типа на бровке, размахивая руками, очень важен был.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Fantazista_555 (раскрыть)
10 сентября в 01:42, ред.
    Ев17
    Ев17
    09 сентября в 17:32
      _AgamagA_
      _AgamagA_
      09 сентября в 15:30
      ЧМ - 2022, ЧЕ - 2024 показал его уровень. Абсолютно нулевой! Даже в Саудовской Аравии проиграл подряд восемь финалов.
      Вам какие ещё аргументы нужны?
      ProKop92
      ProKop92
      09 сентября в 14:54
      Разбавлю бессмысленный ср..ч в комментариях фоткой великой легенды этой игры :
      iIIiada
      iIIiada
      09 сентября в 14:16
      Такая стратегия балласта. Забивает кучу голов середнякам, которых Португалия без него обыграла бы, а когда позорится на турнире, тычет этим. Сколько раз после провала на Евро он говорил, что забил 10 голов в отборе на Евро, хотя там были Люксембург и Лихтенштейн? Шотландия и Хорватия сейчас слабы. На Евро они показали свой уровень. Польша, кстати, тоже провалилась. Это следующий соперник португальцев. Прям идеальных для набивания статистики соперников подобрали для балласта.
      112910415
      112910415
      09 сентября в 13:35
      ура !
      но со звонком в Пенсионный Фонд затягивать не надо ...
      Fantazista_555
      Fantazista_555 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      09 сентября в 13:00
      Чего, чего??? Поздно было??? Т.е. Сантушу не показателен был групповой этап в исполнении Рона. Где он был убогим и запомнился лишь скандалом, желанием, что бы на него переписали гол Бруну. Оценивай адекватно. Роналду не был помощником сборной на ЧМ 2022.
      Fantazista_555
      Fantazista_555 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      09 сентября в 12:55
      Мбаппе ни на одном ЕВРО в футбол не играл.
      Хитрый Лис
      Хитрый Лис ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      09 сентября в 12:11
      Тогда Португалии ничего не светит, пока он играет.
      ᅠᅠ
      ᅠᅠ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      09 сентября в 11:57, ред.
      Не понял суть вопроса, если честно. Я же написал, что я "за" чтобы Криштиану играл. Все матчи от первой минуты до последней - буду рад.
      Не рады будут португальцы потом, но я не гражданин Португалии, мне всё равно какую футбольную цену они заплатят, проверяя скрытый смысл моих буковок. 🙃
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Хитрый Лис (раскрыть)
      09 сентября в 11:24, ред.
      1."Если нет адекватной замены Роналду, это повод дальше его вызывать? "

      А как иначе ??!!
      Представь.
      У тебя коллектив. Есть спец в своём деле..., но своими бзиками и закидонами.
      Тебе это надоело. Ты его увольняешь. Теперь Его работу никто толком не делает. Дальше чё ? Увольняешься сам ? )) Или сначала всё таки ищешь ему достойную замену ?!

      2. "Мбаппе за ПСЖ забил 50 голов за сезон, но на Евро только гол с пенальти."

      Мбаппе на Евро был единственным у французов, кто играл в футбол. Остальные (за исключением Канте) отбывали номер. Кроме того , не забывай, что лягушонок - Чемпион мира и один из лучших игроков двух последних мундиалей. Поэтому твой выпад в его адрес - не к месту.

      3. "Нужно на самих турнирах шанс давать, а не судить по выступлениям за клуб. Альваресу дали шанс на ЧМ..."

      ))) Не, не в тему абсолютно, чувак! Альварес до ЧМ божил за Ривер Плейт и был лучшим бомбардиром в чемпе Аргентины в 2021-м году. Скалони не дурак, чтоб на Мундиале абы кого попало в форварды ставить!
      Хитрый Лис
      Хитрый Лис ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      09 сентября в 11:20
      Выступления за клуб это повод для вызова в сборную и только. На самих турнирах всё иначе. Мбаппе за ПСЖ забил 50 голов за сезон, но на Евро только гол с пенальти. Нужно на самих турнирах шанс давать, а не судить по выступлениям за клуб. Альваресу дали шанс на ЧМ и что произошло? Сомневаюсь, что Аргентина стала бы чемпионом мира, если бы Скалони дальше упорно ставил бы Лаутаро в состав.

      Если нет адекватной замены Роналду, это повод дальше его вызывать? Повторюсь, можно играть без ЦН.
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Хитрый Лис (раскрыть)
      09 сентября в 10:31, ред.
      "Конечно, ты можешь придраться к их результативным действиям, но посмотри сколько они играют?"

      Причём тут сколько они играют ?! Ты гляди на то, КЕМ они играют в своих клубах, и что у них там получается! Ну выйдут они, нихрена не забьют..., а потом будут оправдываться, что они мало играли ? Вот это будет действительно, как ты говоришь, ЗАБАВНО.

      Жота - по большей части атакующий пзшник и вингер. Антропометрия и амплуа не дают оснований для его использования в качестве наконечника. В Ливерпуле для этого есть каланча Нуньес. На фланге - да, Жота могёт. Но не на острие.

      По Рамушу я тут одному уже ответил... , после чего этот завсегдатай СОККЕРА удалил свой коммент. Рамуш сидит не на первых ролях - на лавке в ПСЖ и толку от него в сборной будет, как от козла молока.

      Ещё кто ?

      P.S. Лаутаро Мартинес ? Естественно это чистый форвард, не иначе.
      Хитрый Лис
      Хитрый Лис ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      09 сентября в 10:17
      Роналду вышел на 51-й минуте, с учетом добавленного времени это целый тайм. Смысл моего комментария - не надо судить по одному тайму. Он провалил 2 турнира и победные голы в ЛН этого не перекроют.

      У Португалии достаточно игроков, чтобы занять место Роналду. Например, Жота и Рамуш. Конечно, ты можешь придраться к их результативным действиям, но посмотри сколько они играют?

      И не обязательно играть с ЦН. Аргентина играет без чистого ЦН и ничего. Или ты считаешь, что Лаутаро и Альварес чистые ЦН?
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Хитрый Лис (раскрыть)
      09 сентября в 10:11
      Не за тайм, а за 30 минут. И изменил он многое. Ты пересмотри ту игру и обрати внимание на голевые моменты, которые стали возникать у ворот Марокко, и которыми даже и не пахло до выхода Кришки.

      Ну и главное ... Твоя кандидатура на место ЦН в сборной Португалии ?
      Хитрый Лис
      Хитрый Лис ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      09 сентября в 10:05
      Тут ты не прав. Есть много матчей, которые доказывают, что Роналду уже не тянет. ЧМ и Евро, например. А ты делаешь вывод, что Португалии Роналду необходим только по одному матчу. Даже не по матчу, а по одному тайму. Тебе легко можно парировать, назвав матч с Марокко на ЧМ 2022, где Роналду за тайм ничего не изменил.
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin
      09 сентября в 10:04
      Кому там он ещё не забивал?

      Тем, кто его недолюбливает на Соккере. Но скоро и их пробьёт ))
      Хитрый Лис
      Хитрый Лис
      09 сентября в 10:01
      Это даже забавно. Такая шумиха из ничего. Забил - молодец, но чем Роналду лучше Бруну, который тоже забил? Без гола Фернандеша не было бы победы. Его отметить вообще не хотят.

      От Роналду ожидали результативности на Евро, а не в полутоварищеском турнире и против Хорватии и Шотландии, которые провалились на Евро. Хорватия заняла 3-е место в группе и по дополнительным показателям не вышла из группы, а Шотландия заняла 4-е место.
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ ᅠᅠ (раскрыть)
      09 сентября в 09:57, ред.
      Я не Роналдуфоб. Я просто смотрю на поле и вижу то, что вижу.
      Поэтому давай беллетристику опустим - тут в ней спецов уйма..., статистику оставим Иллиаде - он в ней рубит похлещще всех тут вместе взятых))), и перейдём к конкретике.
      И у меня к тебе встречный вопрос. Кого ты видишь в роли центрфорварда Португалии ? Предположим ушёл Кришка. Всё. Загорелся зелёный свет для "униженных и оскорблённых"... Кто будет играть на этой позиции ?

      Вчера был матч с Шотландией. Кришка сидел на скамейке первый тайм.
      Что за время его отсутствия смогла создать Португалия ? Два
      выстрела Жоты мимо кассы. Всё!!! Ну и кто им мешал созидать, забивать и доминировать ? Выходит Рон и опасные моменты возникают как из рога изобилия: , забивает Бруно, киксует из убойной позиции Феликс, бьёт Рон в штангу, и наконец он же открывается под передачу с фланга и приносит 3 балла.
      Это как ? Случайность ? А с хорватами ? Тоже случайность ?

      А на ЧМ 2022..., разве не та же хрень была с Марокко ? Пропустили банку от ноунеймов и 60 минут Муму топили - курам на смех, нихрена не создали у чужих ворот..., а потом как Сантуш понял, что его *опа начинает подгорать, выпустил Кришку, да поздно было...
      НЕ Э Г О ИСТ
      НЕ Э Г О ИСТ
      09 сентября в 09:23
      Грузины посмеялись.. 😂
      ᅠᅠ
      ᅠᅠ
      09 сентября в 09:17, ред.
      Честно говоря, думаю, роналдуфобы будут только "за" чтобы Криштиану и дальше играл в сборной как можно дольше. Потому что -фобы, в отличии от -филов, объективно видят скованность Португалии при играющем Роналду. Как можно наиграть новые связи, комбинации и тактическую гибкость, коли с португальцем стиль игры един - всё ради него?
      Пусть играет, все только за. Потом лишь потеряют много времени на выстраивание новой игры, когда он повесит бутсы на гвоздь. Ему же важна личная статистика, а не интересы сборной. Но это будет потом. 😏
      Гость
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