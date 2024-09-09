На пути к абсолютному величию. Роналду разменял десятую сотню голов в карьере

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09 сентября 2024, 08:54

Тяжелейшая победа сборной Португалии.

Сборная Португалии провела свой второй матч в Лиге наций. В группе 1 Лиги А португальцы принимали сборную Шотландии. Хозяева поля выиграли с результатом 2:1.

Команды встречались 15 раз, и перевес на стороне Португалии – восемь побед против четырёх при трёх ничьих. Но вот незадача. Лучший бомбардир португальской сборной Криштиану Роналду ни разу в жизни не забивал шотландцам. Наколотил ровно 900 мячей. Казалось бы, нет в мире команд, не пострадавших от Криштиану. Но выяснилось, что сборную Шотландии миновала чаша сия.

Португалия без Роналду

Конечно, великий бомбардир хотел восполнить этот пробел. Но Роналду не оказалось в стартовом составе португальской сборной. Роберто Мартинес пошёл навстречу доброжелателям и решил показать, как его команда сыграет без своего возрастного лидера. После чемпионата Европы португальцев и их капитана ругали все кому не лень. Роналду уже не тот в свои 39 лет, а команда чрезвычайно зависима от него. Вы хотели увидеть португальцев без Криштиану? Да на здоровье. Мегазвезда осталась на лавочке.

Силы команд, разумеется, неравны. Небольшой тест. Назовите десяток игроков сборной Португалии без учёта Криштиану Роналду. Думаю, ни у кого из читателей не возникнет затруднений. Назовут и более десяти. А сколько игроков сборной Шотландии назовут, не заглядывая в интернет. Скотт МакТоминэй, Эндрю Робертсон. Кто-то ещё вспомнит вратаря Ангуса Ганна. А дальше возникнут затруднения. Это своего рода индикатор силы команд.

На седьмой минуте две главных звезды сборной Шотландии – Робертсон и Мактоминей, организовали внезапный гол. Защитник «Ливерпуля» сделал пас с фланга, а новобранец «Наполи» нанёс точный удар по воротам Диогу Кошты. Так гости вышли вперёд.

Могли ли португальцы отыграться до перерыва? Вне всякого сомнения. Будь команда Роберто Мартинеса успешнее при завершении атак, то в ответ на гол МакТоминэя должны были прилететь два или три ответных. Но какую фантастическую игру демонстрировал потомственный вратарь Ганн! Ангуса не отнесёшь к числу сверхнадёжных стражей ворот. Он может пропустить и четыре, и пять, и даже девять, например, в матче «Саутгемптона» против «Лестера».

Так что там забила сборная Португалии без Кри Ро? Когда никто не тянул пресловутое одеяло на себя, не пробивал все штрафные, когда никто не жадничал. Ничего. И во втором тайме на поле появился известный всему мире футболист под номером семь.

И с Криштиану

С выходом Криштиану Роналду преимущество сборной Португалии стало подавляющим. Опасные моменты у ворот стали возникать куда чаще. Ганн держался, держался, но на 56-й минуте и он расписался в бессилии после удара Бруну Фернандеша. Этот гол состоялся без Роналду. Голевой пас отдал Рафаэл Леау.

А потом уже разыгрался Криштиану Роналду. Удар – снова Ганн на месте. Ешё удар – штанга. Снова удар – перекладина. Гол назревал, назревал и созрел на 88-й минуте. Диогу Жота мог сам замыкать прострел Нуну Мендеша, но любезно предоставил право нанести точный удар великому. Гол! Отыгрываться шотландцам было уже некогда. Да и предоставь им целый тайм, а не то, что от него осталось, ничего бы им не помогло.

Сборная Португалии одержала победу со счётом 2:1. Победу волевую и чрезвычайно тяжёлую. У команды Роберто Мартинеса теперь шесть очков из шести возможных. Хороший старт в групповом этапе Лиге наций. А Криштиану разменял десятую сотню голов и забил свой первый мяч в ворота команды Шотландии.

Филы и фобы

А ещё эта встреча показала значение Криштиану Роналду для португальской сборной. Два разных тайма – без Роналду и с ним. Счёт таймов соответственно 0:1 и 2:0. Увесистый аргумент в пользу роналдуфилов. Каким бы старым и эгоистичным ни был Криштиану, с ним всё же лучше, чем без него. Команда, составленная из сильных игроков, не смогла ничего сделать с довольно средненькой сборной. И без Криштиану коллектив Португалии с его созвездием имён превращается в команду чуть выше среднего уровня.

А что скажут роналдуфобы? Что один матч, а тем более один тайм – не показатель. Что команда не может зависеть от лидера, к тому же стареющего лидера, каким бы гениальным он ни был. Так что чем раньше португальцы освободятся от этой зависимости, тем лучше для них. Что лучше пожертвовать Лигой наций, нежели потом провалиться в отборах или на крупном турнире.

Но позиции филов пока сильнее, чем у фобов. Равно как и доводы более весомы. А стало быть, мы будем видеть Криштиану Роналду и в Лиге наций, и в отборочном турнире, и на чемпионате мира-2026. По пути Луиса Суареса он не пойдёт. Мы и тысячного его гола дождёмся. Кому там он ещё не забивал?