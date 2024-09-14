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Семак рассказал, когда Глушенков сможет вернуться на поле

вчера, 20:10

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, когда полузащитник Максим Глушенков сможет вернуться на поле.

У Максима перелом. И когда он сможет нам помочь, зависит от медицинского штаба. Когда ему разрешат играть, тогда он сможет нам помогать. Он горит желанием. Все что можно, он делает, но играть пока не готов по медицинским показаниям. Сроки? У каждого период восстановления может варьироваться. Четыре недели, наверное, недостаточно для того, чтобы полноценно срослась кость. Перелом сложный, операция непростая. Мы не будем рисковать его здоровьем.

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Все комментарии
Quilby
Quilby
вчера в 21:32
Стоит только пожелать скорейшего выздоровления.
112910415
112910415
вчера в 20:57
нехорош Зенит без Максима
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 20:54
Скорейшего возвращения!
Fantazista_555
Fantazista_555
вчера в 20:40
Опять текст Медведева зачитал.
Futurista
Futurista
вчера в 20:30
Сложный перелом это полгода...если выпустят раньше может быть рецидив...повторно ещё дольше лечиться...
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:15
Без Макса Зениту совсем плохо!
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