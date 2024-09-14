Семак рассказал, когда Глушенков сможет вернуться на поле

Главный тренер «Зенита» рассказал, когда полузащитник сможет вернуться на поле.

У Максима перелом. И когда он сможет нам помочь, зависит от медицинского штаба. Когда ему разрешат играть, тогда он сможет нам помогать. Он горит желанием. Все что можно, он делает, но играть пока не готов по медицинским показаниям. Сроки? У каждого период восстановления может варьироваться. Четыре недели, наверное, недостаточно для того, чтобы полноценно срослась кость. Перелом сложный, операция непростая. Мы не будем рисковать его здоровьем.