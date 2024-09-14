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«Кто-то иголочки в куклу вуду вставляет». Песьяков — о травмах вратарей

вчера, 11:23

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков поделился мнением о травмах голкиперов команды. В матче РПЛ с «Рубином» (2:0) Песьяков был заменен после первого тайма.

Есть ли у меня какое-то повреждение? Небольшой рецидив. Почувствовал, что во втором тайме будет больше игра по счету, нужно больше длинных передач, а их делать я не мог.

С чем связана череда травм в «Крыльях»? Кто-то иголочки в куклу вуду вставляет, но вычислить его пока не можем. Стечение обстоятельств, надеюсь, что это просто черная полоса. У Вани Ломаева не все в порядке, как я знаю. Богдан Овсянников после тяжелой травмы не полностью готов.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 14:08
Скоро придётся Жеку Фролова в ворота ставить, отвлекать от пенсии 4го вратаря.
ezdy26wd4bnk
ezdy26wd4bnk
вчера в 13:22
Нужно штангу полизать и иголочки исчезнут.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:13
Сергей ! В этом случае обратитесь к руководству , что бы подобным зрителям не выдавали "Паспорт болельщика " и соответственно не пускали на стадион...)
ermak6848
ermak6848
вчера в 11:34
Весьма серьёзная Тема..
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