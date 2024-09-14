«Кто-то иголочки в куклу вуду вставляет». Песьяков — о травмах вратарей

Вратарь «Крыльев Советов» поделился мнением о травмах голкиперов команды. В матче РПЛ с «Рубином» (2:0) Песьяков был заменен после первого тайма.

Есть ли у меня какое-то повреждение? Небольшой рецидив. Почувствовал, что во втором тайме будет больше игра по счету, нужно больше длинных передач, а их делать я не мог.

С чем связана череда травм в «Крыльях»? Кто-то иголочки в куклу вуду вставляет, но вычислить его пока не можем. Стечение обстоятельств, надеюсь, что это просто черная полоса. У Вани Ломаева не все в порядке, как я знаю. Богдан Овсянников после тяжелой травмы не полностью готов.