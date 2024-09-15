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«Акрон» одержал крупную победу над «Химками» в дебютном матче Дзюбы

вчера, 18:25
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)3 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

«Акрон» одержал победу над «Химками» в матче 8-го тура РПЛ (3:0).

На 38-й минуте счёт открыл Солтмурад Бакаев. Удвоил преимущество тольяттинской команды Стефан Лончар на 44-й. На 90+2-й Владимир Хубулов забил третий гол с передачи нападающего Артёма Дзюбы, который дебютировал за клуб из Самарской области, выйдя на поле на 64-й минуте, заменив Ивана Тимошенко.

«Акрон» занимает 10-е место (8 очков). «Химки» идут 14-ми (6 баллов).

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Все комментарии
Georgud
Georgud
вчера в 21:49
Очень рад победе Акрона!!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Прокурор тайги (раскрыть)
вчера в 21:48
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 21:45
    Володя ,но это же ирония, не более того. Я помню пасы Стрельцова пяткой, починю его удар, умные перемещения и понимаю, что стрельцов это настоящая звезда, а Дзюба.....
    cska1948
    cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 21:12, ред.
    Я ни в коем случае их не сравниваю. Просто ваши слова про 250 метров напомнили мне о Стрельцове.
    Прокурор тайги
    Прокурор тайги ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 21:11
    Какая часть головного мозга человека вмещает футбольный интеллект отдельно от? ))
    Прокурор тайги
    Прокурор тайги ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 21:06, ред.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Прокурор тайги (раскрыть)
      вчера в 21:01
      И снова мимо. Речь не об интеллекте общем, а о футбольном. Слышал?
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Прокурор тайги (раскрыть)
      вчера в 20:59
      Есть на этот счёт хорошее изречение, А ты.... злишься, значит ты не прав.. мой совет попал в точку
      Прокурор тайги
      Прокурор тайги ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 20:56
        Прокурор тайги
        Прокурор тайги ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        вчера в 20:54
        "Футбольный интеллект" - это...
        Продемонстрируйте нам все объективные грани этой линейки.
        Вы где-то вычитали эту абстракцию и сейчас отправите нас изучать какой-то сайт?
        Сразу лучше ссылку на интеллект Стрельца, Дзюбы... Марадона там наверняка "взвешен и найден легким". Итак?
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ Прокурор тайги (раскрыть)
        вчера в 20:45
        Отвечаю по порядку. Речь идёт о футбольном интеллекте, а не не о чем то ином. И второе. По поводу Галицкого. Пользуюсь официальным рейтингом Форбс, там указан размер его активов ,так что два ваших выстрела в молоко, или вовсе холостые. Читайте больше книг, это полезно
        Прокурор тайги
        Прокурор тайги ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        вчера в 20:31, ред.
        А вот интересно, вам лично господь бог выдал линейку для измерения интеллектов? Мне как бы все равно Дзюба там или доктор наук Фаворский на поле мелькает. Просто большой личный опыт показывает, что "оценщики интеллектов" как бы помягче сказать... не сильно кое-чем обременены. Ну или просто хайп. "Стрелец...Дзюба..." все такое. Ну и залезть в штаны Галицкому с целью оценки размеров его... кредитной карты... это свято, видимо. Но мне не понять. Мне линейку не выдавали))
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
        вчера в 20:07
        Иван все верно, но разница существенная в размере капитала Галицкого и владельца Акрона. Там в десятки раз разница. Но мне лично очень хочется чтобы Акрон жил и развивался
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
        вчера в 20:05
        Разумеется помню. Я даже бывал на Восточной и слышал крики болельщиков в адрес Стрельца. Но Дзюба это все таки Дзюба всего лишь ,если Стрельцов это ко всему прочему ещё и футбольный интеллект, то едва ли Дзюба им обременен.
        ze5z8prs2uta
        ze5z8prs2uta
        вчера в 20:01
        Дебютанты из первой лиги смотрятся пока не плохо
        cska1948
        cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        вчера в 19:57
        Анатолий, наверняка помните, что последние годы Стрельцова укоряли за то, что он мало бегает по полю. И когда В.Маслова спросили, взял бы он в свою команду (ДК) малоподвижного Стрельцова, Дед ответил, что конечно бы взял! Ведь несмотря на то, что он мало бегает он ЗАБИВАЕТ!
        1viking17
        1viking17
        вчера в 19:42
        Акрон молодцы. С ПОБЕДОЙ!!!!!!!!!!!
        stanichnik
        stanichnik ответ Jeck Denielse (раскрыть)
        вчера в 19:38
        Доброго Здоровья Jack!
        Конечно же повторить восхождение футбольного клуба Краснодар в стан сильнейших Акрону не удалось, но тем не менее закрепиться новой команде в РПЛ вполне по силам. Два года назад проведя хорошую репетицию в Кубке России, обыграв на разных стадиях московские клубы(Торпедо, Локомотив, Динамо и Спартак), доказали что вполне заслуженно играют сейчас среди сильнейших футбольных коллективов страны. Их долголетие во многом будет зависеть от амбиций хозяев клуба, будут также как Галицкий пестовать своё детище, то можно с уверенностью сказать, что у нас появился ещё один самобытный клуб, способный кошмарить столичные клубы, а если нет то сгинут, как Асмарал и ему подобные.
        Болейте за своих, а не против чужих!
        valt134
        valt134
        вчера в 19:37
        Однозначно-это команды-аутсайдеры. Но они не одни в списке «на вылет». Думаю Артем всё же сыграет свою ключевую роль и удержит Акрон в РПЛ. Посмотрим…
        Байкал-38.
        Байкал-38.
        вчера в 19:21
        Дзюба настроил Акрон против Химок.
        Артёмка вкурсе помощи Химкам от...
        drug01
        drug01
        вчера в 19:11
        Может Дзюба поможет команде!!!
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        вчера в 19:06
        Вот что значит-пришёл крутой игрок...
        STVA 1
        STVA 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
        вчера в 19:00
        Главное что с зюбой в составе))
        lotsman
        lotsman
        вчера в 18:58
        Дзюба вышел и отметился результативной передачей, молодец.
        я из Химок
        я из Химок
        вчера в 18:52
        Насобирали "с бору по сосенке", а " рощей" и не "пахнет"! Столько " именитых " игроков, и все в го.. е! Садыгов!!! Меняй тренера, пока савсем поздно не стало!
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
        вчера в 18:50
        К тому же Дзюба установил личный рекорд, пробежав за матч 250 м.
        Quilby
        Quilby
        вчера в 18:43
        Очень рад за Акрон, особенно, за победу над Химками.
        ABir
        ABir
        вчера в 18:42
        Первый блин для Артема не вышел комом. Будем наблюдать за дальнейшим ходом развития событий.
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        вчера в 18:39
        Браво Акрон !!!

        6 лет клубу....а он в Высшей Лиге...в центре таблицы...и со Дзюбой в составе...
        Молодцы !!!
        Alex_67
        Alex_67
        вчера в 18:39
        Акрон прыгнул выше головы.
        Будем считать,, что это Дзюба их вдохновил.
        Этот матч показывали, а Спартак, к сожалению, не покажут.
        Гость
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