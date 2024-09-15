«Акрон» одержал крупную победу над «Химками» в дебютном матче Дзюбы

«Акрон» одержал победу над «Химками» в матче 8-го тура РПЛ (3:0).
На 38-й минуте счёт открыл Солтмурад Бакаев. Удвоил преимущество тольяттинской команды Стефан Лончар на 44-й. На 90+2-й Владимир Хубулов забил третий гол с передачи нападающего Артёма Дзюбы, который дебютировал за клуб из Самарской области, выйдя на поле на 64-й минуте, заменив Ивана Тимошенко.
«Акрон» занимает 10-е место (8 очков). «Химки» идут 14-ми (6 баллов).
Обе команды изначально вышли без дрожи в коленях, поскольку примерно одного уровня на сегодняшний день.
Салтамурад в Акрона был лучше Зелимхана, и намного лучше.
Практически "герой Акрона" )).
Да и вратарь их Васютин, по-моему, был хорош.
Не сказал бы, что Акрон, не смотря на победу с крупным счётом, был на столько же сильнее Химок.
Команды примерно равны, а в 1-м тайме организация игры Химок мне даже больше понравилась.
Только это "мельчение" в передачах В штрафной и ПЕРЕД штрафной Акрона, то НЕмотивированная передача на своего, когда можно было нанести удар по воротам, то совершенно неуместный удар по воротам, когда перед мячом уже, как Александр Матросов, вырастает кто-то из игроков Акрона...
В общем, Химки САМИ проиграли из-за беззубости в атаке и провалов в обороне.
Обе команды изначально вышли без дрожи в коленях, поскольку примерно одного уровня на сегодняшний день.
Салтамурад в Акрона был лучше Зелимхана, и намного лучше.
Практически "герой Акрона" )).
Да и вратарь их Васютин, по-моему, был хорош.
Не сказал бы, что Акрон, не смотря на победу с крупным счётом, был на столько же сильнее Химок.
Команды примерно равны, а в 1-м тайме организация игры Химок мне даже больше понравилась.
Только это "мельчение" в передачах В штрафной и ПЕРЕД штрафной Акрона, то НЕмотивированная передача на своего, когда можно было нанести удар по воротам, то совершенно неуместный удар по воротам, когда перед мячом уже, как Александр Матросов, вырастает кто-то из игроков Акрона...
В общем, Химки САМИ проиграли из-за беззубости в атаке и провалов в обороне.
Конечно же повторить восхождение футбольного клуба Краснодар в стан сильнейших Акрону не удалось, но тем не менее закрепиться новой команде в РПЛ вполне по силам. Два года назад проведя хорошую репетицию в Кубке России, обыграв на разных стадиях московские клубы(Торпедо, Локомотив, Динамо и Спартак), доказали что вполне заслуженно играют сейчас среди сильнейших футбольных коллективов страны. Их долголетие во многом будет зависеть от амбиций хозяев клуба, будут также как Галицкий пестовать своё детище, то можно с уверенностью сказать, что у нас появился ещё один самобытный клуб, способный кошмарить столичные клубы, а если нет то сгинут, как Асмарал и ему подобные.
Болейте за своих, а не против чужих!
Конечно же повторить восхождение футбольного клуба Краснодар в стан сильнейших Акрону не удалось, но тем не менее закрепиться новой команде в РПЛ вполне по силам. Два года назад проведя хорошую репетицию в Кубке России, обыграв на разных стадиях московские клубы(Торпедо, Локомотив, Динамо и Спартак), доказали что вполне заслуженно играют сейчас среди сильнейших футбольных коллективов страны. Их долголетие во многом будет зависеть от амбиций хозяев клуба, будут также как Галицкий пестовать своё детище, то можно с уверенностью сказать, что у нас появился ещё один самобытный клуб, способный кошмарить столичные клубы, а если нет то сгинут, как Асмарал и ему подобные.
Болейте за своих, а не против чужих!