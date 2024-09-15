«Акрон» одержал крупную победу над «Химками» в дебютном матче Дзюбы

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вчера, 18:25

«Акрон» одержал победу над «Химками» в матче 8-го тура РПЛ (3:0).

На 38-й минуте счёт открыл Солтмурад Бакаев. Удвоил преимущество тольяттинской команды Стефан Лончар на 44-й. На 90+2-й Владимир Хубулов забил третий гол с передачи нападающего Артёма Дзюбы, который дебютировал за клуб из Самарской области, выйдя на поле на 64-й минуте, заменив Ивана Тимошенко.

«Акрон» занимает 10-е место (8 очков). «Химки» идут 14-ми (6 баллов).