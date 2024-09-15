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«Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в игре АПЛ

вчера, 17:56
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Тоттенхэм» потерпел поражение от «Арсенала» в матче 4-го тура АПЛ (0:1).

Единственный мяч в игре забил Габриэль на 64-й минуте.

«Тоттенхэм» занимает 13-е место в Английской Премьер-Лиге (4 очка). «Арсенал» идёт 2-м (10 баллов).

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Все комментарии
Arsena2314
Arsena2314
вчера в 21:20
Важнейшая победа над принципиальнейшим соперником, особенно учитывая отсутствие системообразующих игроков. Впереди сложнейшая игра с МС, надеюсь канониры подойдут к игре во все оружия)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:57
кстати, Микель Артета стал первым (!!!) в истории Арсенала
тренером, победивший 3 подряд дерби северного Лондона
на выезде в АПЛ.
Лондон красный!!!
из грустно - без Эдегора команда совсем другая.
с другой стороны, Арсенал обыграл принципиального соперника полурезервом.
хорошо, что Деклан Райс получило дискву на 1 матч.
и в матче Арсенала с МанСити он сыграет.
вся надежда на оборону Арсенала.
недаром говорят: нападение выигрывает матчи, оборона выигрывает титулы.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 19:06
Про "фиаско" ранее писал, как и другие пользователи и это никогда не считалось в данном контексте троллингом... но ладно пропустим.
По поводу писать или не писать, то здесь всё просто, это был риторический вопрос.
В отличии шупи и капрала и многих других пользователей я никогда не ставил вопрос ребром и не занимался шантажом!!!
Если я и захочу покинуть сайт, то зделаю это тихо без объявления.
А как другие делать громкие заявления, а потом возвращаться, да ещё под другими никами это не для меня.
zdeniss
zdeniss
вчера в 18:55
Классная игра в исполнении обеих команд, настоящее дерби, играли в кость - 7 желтых в 1-м тайме. Много моментов и у тех и у других ворот. Жоржиньо все-таки уже слаб для Арсенала. Как ни удивительно, игру у Арсенала вытащила линия защиты, Тимбер отыграл на все 100, Габриэль не отставал и свграв надежно в защите, еще и использовал стандарт. Вышедшие в концовке Жезус и Стерлинг, к сожалению, ничего не показали, а их задача была отвести игру от ворот Арсенала. Мартинели в ключевом моменте подвел, в таких моментах нужно забивать. Представил на его месте Троссарда и уверен, что он бы не подвел. Обратил внимание как Троссард сыграл несколько раз по мячу слета - это фантастика как у него ложится мяч на ногу. Арсенал с трудовой и важной победой!
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:41
Довольно сумбурная игра , особенно 1 тайм...
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 18:25
Хорошая вывеска, но матч не оправдал надежд.
Roger Young
Roger Young
вчера в 18:22
Тягомотное и унылое зрелище. Еле заставил себя посмотреть, постоянно отвлекался. Игры не было, были постоянные остановки, паузы и тупое прожигание времени.

Вчера тоже самое было в игре Челси-Борнмут. Если бы не выход Нкунку и его гол, смотреть было бы не на что.

АПЛ скатывается. Игроки не хотят выкладываться и боятся получить травму, так как впереди еще много игр. Смотреть это становится невозможно.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 18:20
Про "очередное фиаско" пользователя.

Напомню, что попадание в не топ не ограничивает пользователя в возможности оставлять комментарии.

По поводу писать что-то или нет - Ваша прерогатива, мы бы не хотели чтобы Вы прекратили публикацию комментариев.
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:04
Отличная победа для Арсенала. Габриэль показал отличную форму, и три очка очень важны для борьбы за титул. Команда на правильном пути. И снова неудача для Тоттенхэма. Команда выглядит не в своей тарелке, и проблемы продолжаются. Нужно что-то менять, иначе сезон может закончиться неудачей.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:04
Не угадал я со своей ставкой. Просто у Арсенала были кадровые проблемы. Оказалось, что принцип "Чем труднее, тем интереснее" иногда работает.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:00
Очень важная победа ,когда команда потеряла несколько важных игроков. Молодцы))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:58
В примерно равной игре Арсенал оказался более удачливым!) и это без Райса и Эдегора, молодцы))
В следующем туре выезд к МС, вот это будет очень интересно)))
69e2n2wpakqq
69e2n2wpakqq
вчера в 17:58
Пушкарей с трудовой победой
j7wz8mt87n4t
j7wz8mt87n4t
вчера в 17:58
Арсенал на сегодня просто сильнее
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