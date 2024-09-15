«Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в игре АПЛ

«Тоттенхэм» потерпел поражение от «Арсенала» в матче 4-го тура АПЛ (0:1).
Единственный мяч в игре забил Габриэль на 64-й минуте.
«Тоттенхэм» занимает 13-е место в Английской Премьер-Лиге (4 очка). «Арсенал» идёт 2-м (10 баллов).
«Тоттенхэм» потерпел поражение от «Арсенала» в матче 4-го тура АПЛ (0:1).
Единственный мяч в игре забил Габриэль на 64-й минуте.
«Тоттенхэм» занимает 13-е место в Английской Премьер-Лиге (4 очка). «Арсенал» идёт 2-м (10 баллов).
Вчера тоже самое было в игре Челси-Борнмут. Если бы не выход Нкунку и его гол, смотреть было бы не на что.
АПЛ скатывается. Игроки не хотят выкладываться и боятся получить травму, так как впереди еще много игр. Смотреть это становится невозможно.
Вчера тоже самое было в игре Челси-Борнмут. Если бы не выход Нкунку и его гол, смотреть было бы не на что.
АПЛ скатывается. Игроки не хотят выкладываться и боятся получить травму, так как впереди еще много игр. Смотреть это становится невозможно.