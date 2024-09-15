«Динамо» выиграло у «Ахмата» в матче Премьер-Лиги

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вчера, 16:21

«Динамо» обыграло «Ахмат» в 8-м туре РПЛ (4:2).

Хорхе Карраскаль вывел хозяев поля вперед, реализовав пенальти на 43-й минуте. Константин Тюкавин на 48-й удвоил преимущество команды. Мауро Луна на 54-й отыграл один из мячей, а Лечи Садулаев на 63-й сравнял счет. Преимущество москвичам вернул Денис Макаров на 90+3-й. Лука Гагнидзе отметился на 90+9-й.

После этой игры «Динамо» идет на 4-м месте (16 очков), «Ахмат» расположился на 16-й строчке (5 пунктов).