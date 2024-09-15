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«Динамо» выиграло у «Ахмата» в матче Премьер-Лиги

вчера, 16:21
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)4 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Динамо» обыграло «Ахмат» в 8-м туре РПЛ (4:2).

Хорхе Карраскаль вывел хозяев поля вперед, реализовав пенальти на 43-й минуте. Константин Тюкавин на 48-й удвоил преимущество команды. Мауро Луна на 54-й отыграл один из мячей, а Лечи Садулаев на 63-й сравнял счет. Преимущество москвичам вернул Денис Макаров на 90+3-й. Лука Гагнидзе отметился на 90+9-й.

После этой игры «Динамо» идет на 4-м месте (16 очков), «Ахмат» расположился на 16-й строчке (5 пунктов).

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Источник: soccer.ru Фото: ФК «Динамо»
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14 сентября
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Dinamo
Dinamo
вчера в 22:40
СораДников с побеДой!

При всех ошибках Динамо, нужно понимать, что нам в этом сезоне катастрофически не везёт с реализацией.

Если бы все голевые моменты этого чемпионата реализовывались, то в турнирной таблице на первом месте шёл бы Гладышев.
Потом Динамо, третьим Зенит.
Брулин
Брулин
вчера в 19:13
У Динамо не бывает чтобы кто то не накосячил. Если не один то обязательно другой не другой так третий. И так в каждом матче. Гладышева надо было ещё в первом тайме на лавку посадить.
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:07
Игра была интересная..
альсато
альсато ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:57
Анатолий приветствую!..Ты-как кладо-искатель, копаешь глубоко))))...вот на мой взгляд-футбол у нас есть!...стоит только взглянуть на наши детские лиги!))))
Balbes77773
Balbes77773 ответ 6p69rxk5gx85 (раскрыть)
вчера в 17:50
Как матч Зенита-если не надо питерским-4 минуты(хотя стычка была минут на 5 и замены),если надо питерским-9 минут...
Gotlib
Gotlib ответ 6p69rxk5gx85 (раскрыть)
вчера в 17:46, ред.
В прошлой игре с Оренбургом, как раз по этой причине Динамо упустило победу.
Balbes77773
Balbes77773 ответ Egorium19 (раскрыть)
вчера в 17:45
Добрый вечер,уважаемый.Обоснуйте,будте добры,в чём судья был на стороне Динамо?Хоть пару моментов?
nzqm8kpzu8te
nzqm8kpzu8te
вчера в 17:41
Динамо с победой, хотя оно не заслужило ее.
Egorium19
Egorium19
вчера в 17:36
Игра была равная, судья был на стороне Динамо.
6p69rxk5gx85
6p69rxk5gx85
вчера в 17:34
Как матч Динамо, то арбитры назначают неимоверно много дополнительного времени, что позволяет Динамо обыгрывать слабых соперников с крупным счетом. Странно как-то и подозрительно.
альсато
альсато
вчера в 17:16
забивают на 90+3 и на 90+9 минутах, вот о чем нужно подумать))))..тот, кто играл, тот меня поймет..это не реально!
alexamit
alexamit
вчера в 17:11
Нитроглицериновая игра.
Balbes77773
Balbes77773
вчера в 16:55
Седыми болельщики Динамо станут до времени,это точно!)Игра на три результата-хорошо,что Удача была на стороне Динамо!Искренне поздравляю братанов!))
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:54, ред.
Тут один индивидум пишет про чемпионат бюджетов и причисляет туда Локо.
Но хочется спросить на чём же основываются его предположения?
Он вообще состав Локо видел или нет?
Локо больше чем на половину состоит из своих воспитанников, такого даже близко у никого нет в РПЛ.
Локо это самая молодая команда в РПЛ.
Легионеров до сегодняшнего дня было только два, сейчас подписали третьего, на поле выходит только один легионер.
А почему у ЦСКА выходит на поле в 4 раза больше легионеров больше чем у Локо, а воспитанников и вообще говоритьине стоит, неиграющие и старичок Акинфеев.
А сколько в ЦСКА легионеров?
Локо давит бюджетом?
Прежде чем писать подобное и обвинять, то как минимум надо изучить вопрос
Сп62
Сп62
вчера в 16:53
Вторая половина второго тайма полностью за Ахматом, но победило Динамо. Сыграло правило футбола - не забиваешь ты - забивают тебе.
Balbes77773
Balbes77773 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:53
К сожалению(а для некоторых,к счастью)-большой спорт-для богатых!Можно биться,пока не разбиться,но...
Вещий
Вещий
вчера в 16:49
Эталонный отскок от Динамо.... Бело-голубые вели с преимуществом в два мяча, но грозненцы смогли отыграться всего за 7 минут.... В итоге Макаров забил победный на 93-й
баск
баск
вчера в 16:47
Наш ползучий вирус перманентно ослабленного состава заполз на этот раз вновь в оборону, а также опорную зону- выйти на игру не смогли ни Бальбуэна, ни Лаксальт, ни Чавес.

Мало того, из игроков старта использовать Битело в оборонительных действиях непроизводительно, а Карраскаль с Гомесом и сами по себе не большие мастаки цепко обороняться.

Да и Фомин как опорник не дюже силён и в качестве восьмёрки больше тяготеет к активной игре на половине соперника, чем на своей.
Таким образом, Личка сделал рискованную ставку на мега-атаку, которая по его плану, кмк, должна была отработать без оглядки назад.

Всё это обещало голевой фейерверк в обе стороны, и для Динамо воплощение в жизнь такого плана поначалу шло неплохо, если бы не реализация.
Моменты создавали, да.

Но сегодня в исполнении Динамо был открыт сезон прицельных ударов точно
в руки Шелии. Будто не створ ворот, а именно эти руки- цель игры..
Как говаривал Коля Фоменко на Русском радио - "Чтобы забить гол, мало попасть в ворота, надо ещё промахнуться по вратарю"))

С первым пунктом у нас всё в порядке, а вот со вторым долго не клеилось,
а во втором тайме ещё и сели на застарелую перспективу провала выигранного
было матча. Спасли замены, в кои то веки удавшиеся Личке.

Приятно сказать добрые слова и в адрес Макарова, карьера которого в Динамо складывается непросто, и в адреас Маухуба, хорошо поборовшегося, ну и в адрес замкнувшего Гагнидзе, терпеливо и добросовестно ждущего своего часа.

Исход матча и его события во втором тайме стали настоящим крещендо в честь личкиного весёлого футбола, благодаря которому Марцел продержится на своём посту ещё какое-то время))

СораДников с победой, а также очередной дозой валидола и прочих средств
аналогичного назначения..))
derrik2000
derrik2000
вчера в 16:44, ред.
Всё тки Всевышний СЖАЛИЛСЯ над президентом ФК Динамо Москва, который в приказном порядке распорядился устроить крестный ход членов команды на стадионе! )))
Личка и Макаров, наверное, были САМЫМИ ИСТОВЫМИ молящимися там. )
А Гладышева я бы для начала засунул в "зиндан" суток на 5, причём, жрать ему не давал. а потом, под присмотром охранника отправил по святым местам, где охранник отработанным приёмом СРУБАЛ бы его на колени и мордой в землю тыкал, следя, чтобы этот Гладышев СО ВСЕМ СТАРАНИЕМ молился.
Тогда, может, что и получится. )
Практически весь матч вытаскивал БЛЕСТЯЩИЙ Шелия, но и в конце, как говорят у певцов, "дал петуха", выпустив мячик на ногу Макарову (выше уже написал, почему именно на Макарова ))) )
Да ещё и ДВА, как минимум, 100-процентных гола игроки Ахмата не забили, хотя, казалось, что мячу и деваться-то уже некуда!
Но, повторюсь, президент ФК Динамо, организовывая крестный ход, знал, что делал! ))
Первый гол в ворота Динамо абсолютно "лунёвский". Тоже мне - "начальник штаба направления": просчитывает, понимаете ли, он комбинацию соперника.
Ты не только "просчитывай", находясь в полупозиции, но ещё и ИГРАЙ!
Ташуеву НЕ должно быть стыдно за сегодняшний проигрыш - просто НЕ повезло.
Да и "главный чечен" крестный ход, как Динамо, не даст ему проводить в Грозном. ))
А команда его сегодня была хороша. В принципе, уже в Ахмате всё наладилось с приходом Ташуева. Только осталось удачу приманить.
Но по ЭТОМУ вопросу уже к Кадырову. ))
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:35
Ахмату фатально не везёт в этом сезоне. Хорошо играя, Грозный набирает так мало очков, занимает 16 место.
lotsman
lotsman
вчера в 16:32
Моё мнение, это был самый красивый матч тура.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:29
Хорошая получилась перестрелка дуплетами...
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:29
Обе команды на разных промежутках матча играли гораздо лучше, чем соперник. Динамо, после второго гола решило, что дело сделано и чуть не поплатилось за это. В какой-то момент появилось ощущение, что Ахмат забьёт третий гол и победит. Но забивало Динамо, они и выиграли.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:29
Динамо выиграло и вышло на 4 место. Спартак пока на 5, может с динамо поменяться. Но мой главный вывод перед началом первенства подтверждается. У нас нет чемпионата РФ по футболу. У нас есть состязание бюджетов. На первом месте с большим отрывам идет Газпром. А далее Луккойл, Галицкий, РЖД и ВТБ. Вот они первые 5 мест. Зенит, Краснодар. Локо, Спартак и Линамо. Кроме 1 места остальные в любом порядке со 2 по 5. А ЦСКА, Ростов, Рубин и пр. будут "бороться" за 6 место. Кстати как и в прошлом году. Ребята, футбола у нас нет, к сожалению. И ничего с этим не поделаешь ( пока)
Николай 1
Николай 1
вчера в 16:27
Опять нашим пруха. А по игре-жалкое зрелище. Похоже, кроме Макарова и Гагнидзе, все поставили на победу Ахмата и делали для этого все что можно было.
Gotlib
Gotlib
вчера в 16:26, ред.
Повезло Динамо, могли и проиграть при такой игре в защите. Личка, как всегда затягивает с заменами. Но главное взяли три очка и приблизились к лидирующей группе команд.
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:25, ред.
Не торопитесь так с новостями, ошибки выдаёте в названии.
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