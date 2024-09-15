«Динамо» выиграло у «Ахмата» в матче Премьер-Лиги

«Динамо» обыграло «Ахмат» в 8-м туре РПЛ (4:2).
Хорхе Карраскаль вывел хозяев поля вперед, реализовав пенальти на 43-й минуте. Константин Тюкавин на 48-й удвоил преимущество команды. Мауро Луна на 54-й отыграл один из мячей, а Лечи Садулаев на 63-й сравнял счет. Преимущество москвичам вернул Денис Макаров на 90+3-й. Лука Гагнидзе отметился на 90+9-й.
После этой игры «Динамо» идет на 4-м месте (16 очков), «Ахмат» расположился на 16-й строчке (5 пунктов).
Мало того, из игроков старта использовать Битело в оборонительных действиях непроизводительно, а Карраскаль с Гомесом и сами по себе не большие мастаки цепко обороняться.
Да и Фомин как опорник не дюже силён и в качестве восьмёрки больше тяготеет к активной игре на половине соперника, чем на своей.
Таким образом, Личка сделал рискованную ставку на мега-атаку, которая по его плану, кмк, должна была отработать без оглядки назад.
Всё это обещало голевой фейерверк в обе стороны, и для Динамо воплощение в жизнь такого плана поначалу шло неплохо, если бы не реализация.
Моменты создавали, да.
Но сегодня в исполнении Динамо был открыт сезон прицельных ударов точно
в руки Шелии. Будто не створ ворот, а именно эти руки- цель игры..
Как говаривал Коля Фоменко на Русском радио - "Чтобы забить гол, мало попасть в ворота, надо ещё промахнуться по вратарю"))
С первым пунктом у нас всё в порядке, а вот со вторым долго не клеилось,
а во втором тайме ещё и сели на застарелую перспективу провала выигранного
было матча. Спасли замены, в кои то веки удавшиеся Личке.
Приятно сказать добрые слова и в адрес Макарова, карьера которого в Динамо складывается непросто, и в адреас Маухуба, хорошо поборовшегося, ну и в адрес замкнувшего Гагнидзе, терпеливо и добросовестно ждущего своего часа.
Исход матча и его события во втором тайме стали настоящим крещендо в честь личкиного весёлого футбола, благодаря которому Марцел продержится на своём посту ещё какое-то время))
СораДников с победой, а также очередной дозой валидола и прочих средств
аналогичного назначения..))
Мало того, из игроков старта использовать Битело в оборонительных действиях непроизводительно, а Карраскаль с Гомесом и сами по себе не большие мастаки цепко обороняться.
Да и Фомин как опорник не дюже силён и в качестве восьмёрки больше тяготеет к активной игре на половине соперника, чем на своей.
Таким образом, Личка сделал рискованную ставку на мега-атаку, которая по его плану, кмк, должна была отработать без оглядки назад.
Всё это обещало голевой фейерверк в обе стороны, и для Динамо воплощение в жизнь такого плана поначалу шло неплохо, если бы не реализация.
Моменты создавали, да.
Но сегодня в исполнении Динамо был открыт сезон прицельных ударов точно
в руки Шелии. Будто не створ ворот, а именно эти руки- цель игры..
Как говаривал Коля Фоменко на Русском радио - "Чтобы забить гол, мало попасть в ворота, надо ещё промахнуться по вратарю"))
С первым пунктом у нас всё в порядке, а вот со вторым долго не клеилось,
а во втором тайме ещё и сели на застарелую перспективу провала выигранного
было матча. Спасли замены, в кои то веки удавшиеся Личке.
Приятно сказать добрые слова и в адрес Макарова, карьера которого в Динамо складывается непросто, и в адреас Маухуба, хорошо поборовшегося, ну и в адрес замкнувшего Гагнидзе, терпеливо и добросовестно ждущего своего часа.
Исход матча и его события во втором тайме стали настоящим крещендо в честь личкиного весёлого футбола, благодаря которому Марцел продержится на своём посту ещё какое-то время))
СораДников с победой, а также очередной дозой валидола и прочих средств
аналогичного назначения..))