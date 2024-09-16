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Дзюба мог продолжить карьеру в Турции, Китае, ОАЭ и Саудовской Аравии

вчера, 09:18

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, рассказал, какие варианты продолжения карьеры были у форварда.

Конкретики с вариантами за границей не было. Были звонки из Турции, из Китая (не из команды Слуцкого, потому что все знают, что там лимит), из ОАЭ и из команды из высшего дивизиона Саудовской Аравии. Естественно, по деньгам предварительные предложения были больше, чем те, которые будет получать Артем в России, но мы даже не переходили к каким‑либо конкретным переговорам, потому что приоритеты у Артема были иные.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 13:11
На счёт Китая(Слуцкого )не сомневаюсь
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:10
Гольдман потому и Гольдман,а не Иванов, что не раскрыл все карты. А были ещё варианты в Джибути, Папуа Новой Гвинее,Лесото т в Антигуа. Но там зарплата кокосами, поэтому не пошел
nxnkg5r5jd27
nxnkg5r5jd27
вчера в 10:49
Кроме Тольятти никому он не нужен.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:35
Мог, но не смог.
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:23, ред.
Честно говоря, удивлён, что Дзюба не принял предложения из ОАЭ. Такие финансовые условия редко встречаются, и игроки часто предпочитают именно такие варианты. Видимо, для него важнее другие аспекты. Дзюба выбрал оставаться в России. Как никак предан стране и есть стремлении продолжать развиваться здесь.
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:15
НЕ нужен мне берег турецкий
И Азия мне не нужна
На век остаюсь я с Акроном
Моя дорогая страна.
lotsman
lotsman
вчера в 10:03
Все клубы мира в очередь стояли, но Артём выбрал Акрон. Он мечтал о нём.)
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:47
Ну прямо нарасхват получается....даже гордость берет за Дзюбиньо
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:31, ред.
Гольдман, хватит уже врать...
Если бы Дзюба был нужен клубам из этих стран, он бы там уже играл. У них зарплата у последнего лавочника на порядок выше, чем в Акроне. Кстати, твои комиссионные зависят от размера зарплаты клиента. А вот может ты альтруист и хотел сохранить Дзюбу для российского футбола в ущерб себе?
frqtj9dnpma7
frqtj9dnpma7
вчера в 09:24
Если бы мог не играл бы сейчас в Арконе
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