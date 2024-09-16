Дзюба мог продолжить карьеру в Турции, Китае, ОАЭ и Саудовской Аравии

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» , рассказал, какие варианты продолжения карьеры были у форварда.

Конкретики с вариантами за границей не было. Были звонки из Турции, из Китая (не из команды Слуцкого, потому что все знают, что там лимит), из ОАЭ и из команды из высшего дивизиона Саудовской Аравии. Естественно, по деньгам предварительные предложения были больше, чем те, которые будет получать Артем в России, но мы даже не переходили к каким‑либо конкретным переговорам, потому что приоритеты у Артема были иные.