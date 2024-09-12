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Агент Чистякова дал комментарий на тему будущего игрока

вчера, 18:42

Андрей Талаев, представитель защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался о будущем игрока.

Чистяков остается в «Зените». Насчет интереса от других команд — не готов ничего обсуждать. Дмитрий до зимы останется в «Зените», поэтому говорить не о чем.

Проблематично ли его игровое время? Давайте так: он до зимы в команде, а там уже будем смотреть.

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Все комментарии
Andy Drew
Andy Drew ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 16:01
    a-league
    a-league ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 21:34, ред.
    Вопрос не в том, кому играть, а кому сидеть на банке, вопрос в том, что после Зенита бутсы на гвоздь без вариантов
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 21:13
    Коротко. Неубедительно. И Зенит и сам Чистяков прекрасно знали, что его место на лавке. Не может играть защитник с нашим паспортом при наличии дорогущих легов Нино, Родригао , и Эраковича. Это знали все. А на лавке игрок всегда деградирует. Это истина.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 20:41
    Нельзя иметь в заявке 30 человек...и чтоб все были игроками основы.....
    Так уж сложилось....математика....
    Запасные игроки были есть и будут в каждой команде.....

    Вы видели команду с 25-ю одинаково играющими футболистами и играющими одинаковое количество встреч ???
    Я нет.
    Всегда кто то лучше кто то хуже....

    Оглянитесь...без антизенитовских очков вы так же сможете увидеть много команд в том числе и зарубежных в которых неизменно существуют игроки ротации...

    Главное решение о переходе в Зенит (как и в любой клуб) всегда за игроком....а уж справится он с поставленной себе целью зависит полностью от самого игрока...
    И глупо обвинять Клуб дающий шанс....
    Переоценка своих возможностей....недостаточная самоотдача....неготовность к повышенной конкуренции....и ещё ряд факторов которые могут не дать показать всё на что игрок способен....и вина в этом клуба минимальна....ибо ни один клуб не враг себе...и всякая селекция направлена на усиление...

    Если произошла авария...в первую очередь спрашивают с водителя....никому и в голову не придёт обвинять гараж из которого он выехал или концерн который произвёл автомобиль....
    yjnf68n8vys8
    yjnf68n8vys8
    вчера в 19:53
    Игрок изначально был бесполезным, для Сочи или Акрона, может быть, и сойдет.
    112910415
    112910415
    вчера в 19:48
    сидя работает спортсмен
    a-league
    a-league ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 19:48, ред.
    + Азмун, Полоз, Нобоа, Новосельцев - все бутцы на гвоздь. После Питера футбола нет
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 19:40
    Чистяков уже давно в футбол не играет. Лавка его рабочее место. Его Зенит брал из Ростова, чтобы он никому из Москвы не достался. А дальше лавка . В прошлом сезоне уходил в Сочи, но и там не потянул. Этот в прошлом игрок сб. России походу благодаря Зениту потерян и для сборной и для серьезного футбола. Благотворная сила больших бюджетных денег!!! Там полно похожих "клиентов" Из наших. Ахметов, Ерохин, Горшков, Волков. Из не наших. Родригао, Мантуан, Артур, Алип, видимо Соболев. Держат для количества. Лавочники все!
    a-league
    a-league ответ Alex_67 (раскрыть)
    вчера в 19:25, ред.
    А ему уже всё рОвно - после Зенита обеспечен до конца жизни
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 19:07
    Чистяков, а ведь тебя готовят на выход.. Правда твой агент демонстрирует присутствие оптимизма, но это
    просто болтовня. Запасной аэродром начинай искать прямо сейчас. Небось лавочка разучила играть в футбол. Придётся вспоминать базовые навыки. Ничего, даже Дзюбе место нашли и тебя куда-нибудь пристроят..
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear ответ rubin kazzzan (раскрыть)
    вчера в 18:59
    Здравствуйте.

    Мы можем прислать QR-код только завтра, так как они обновляются каждый день, поэтому присылаем их в соответствующий день.
    rubin kazzzan
    rubin kazzzan
    вчера в 18:55
    Здравствуйте! На почте написал чтобы скинули куар код на завтра. Что то ответа нет!?
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 18:52
    богданыча спросил, где играть чистякову.
    на лавке.
    Гость
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