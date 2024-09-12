Агент Чистякова дал комментарий на тему будущего игрока

Андрей Талаев, представитель защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался о будущем игрока.
Чистяков остается в «Зените». Насчет интереса от других команд — не готов ничего обсуждать. Дмитрий до зимы останется в «Зените», поэтому говорить не о чем.
Проблематично ли его игровое время? Давайте так: он до зимы в команде, а там уже будем смотреть.
просто болтовня. Запасной аэродром начинай искать прямо сейчас. Небось лавочка разучила играть в футбол. Придётся вспоминать базовые навыки. Ничего, даже Дзюбе место нашли и тебя куда-нибудь пристроят..
просто болтовня. Запасной аэродром начинай искать прямо сейчас. Небось лавочка разучила играть в футбол. Придётся вспоминать базовые навыки. Ничего, даже Дзюбе место нашли и тебя куда-нибудь пристроят..