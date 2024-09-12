Агент Чистякова дал комментарий на тему будущего игрока

Андрей Талаев, представитель защитника «Зенита» , высказался о будущем игрока.

Чистяков остается в «Зените». Насчет интереса от других команд — не готов ничего обсуждать. Дмитрий до зимы останется в «Зените», поэтому говорить не о чем.

Проблематично ли его игровое время? Давайте так: он до зимы в команде, а там уже будем смотреть.