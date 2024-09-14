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В «Зените» ответили на вопрос о возможном уходе Вендела и Клаудиньо

вчера, 11:56

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев дал комментарий касательно будущего хавбеков Вендела и Клаудиньо в команде.

Правда, что Вендел и Клаудиньо могли покинуть «Зенит» в это трансферное окно? Знаете, это если семейную аналогию использовать: «Есть ли теоретическая возможность, что муж или жена уйдут из семьи?» Такая возможность всегда есть. В данном случае оснований для ухода Вендела и Кладудиньо не было. Никаких обращений не было.

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Все комментарии
oldrussian
oldrussian ответ Fantazista_555 (раскрыть)
вчера в 16:57
Имя этой дойной коровы - население РФ, которое оплачивает счета за газ. Поскольку Газпром уже в убытке и никогда не вылезет в плюс, то на венделов и клаудиньев скидываются все подключенные к трубе внутри страны, не зависимо от того, за какой клуб они болеют.
Fantazista_555
Fantazista_555 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:37
Посредственные игроки, которые нашли дойную корову. Конечно умные, если более классные игроки, с которыми эти два бразила и рядом не стояли, получают в Европе меньше их.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Fantazista_555 (раскрыть)
вчера в 16:22
Вот и пусть ищут молодых да глупых...за их копейки играть....
А Клауд и Вендел умные ребята...они умеют трудоустраиваться....
Fantazista_555
Fantazista_555 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:13
Они им по идее на... не нужны. Те несколько не расстроятся. Найдут лучше, талантливее и моложе.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Fantazista_555 (раскрыть)
вчера в 16:03
Вот так и надо этим жадюгам...вот и пусть сидят без Вендела и Клаудиньо...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:50
Сколько можно мусолить эту тему ,уйдут не уйдут.
Fantazista_555
Fantazista_555 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:15
Адекватность здесь одна - деньги. Они не интересны топам, но и там таких деньжищ им бы не стали платить. А уж середняки европейские не потянут ни трансфера, ни зарплаты.
lotsman
lotsman
вчера в 14:49
Никак не унимаются журналисты. И Вендел и Клаудиньо уже по нескольку раз, во время летней паузы, говорили что они никуда не собираются уходить.
LOpp
LOpp
вчера в 14:27
И кто из муж, а кто жена?
sv_1969
sv_1969 ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 13:58
Через три сезона Зенит их сам сплавит! Так как найдут не хуже но помоложе!
Futurista
Futurista
вчера в 13:36
Кто из них муж, кто жена?)...
qj9eq7g79kkr
qj9eq7g79kkr
вчера в 13:20
Куда они уйдут от такой зарплаты, будут терпеть.
tvqd5m9gemx4
tvqd5m9gemx4
вчера в 13:15
Пусть в сегодняшнем матче докажут всем, что они лучшие.
adekvat
adekvat ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 13:11
Три сезона это даже много, зачем они потом будут нужны?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:11
К Венделу лично у меня вопросов нет, а вот Клаудиньо слегка сдал...
pomor45
pomor45 ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 13:10
Неплохой такой максимум. Может отложить эти вопросы и дебаты на три года?
pomor45
pomor45
вчера в 13:07
После этого философского посыла следовало бы выяснить, всё ли у Медведева ладно с женой? Теоретически, разумеется.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:06
Парням 28-й год....здраво оценивают свои возможности...
Коль в топовые топы европы не зовут...а деньги и титулы здесь капают исправно - то зачем искать от добра добра..???

Ну поуезжали Тили-Кралы по европам...и что ???
Навряд ли "Золотой мяч" им грозит....
Вендел и Клаудиньо - они будут и в Бразилии Вендел и Клаудиньо....и в Европах...и в РПЛ....
Только в РПЛ за более достойную зарплату чем где бы то ни было......
Засим - Респект парням...за адекватность мышления и за здравый смысл...
drug01
drug01
вчера в 12:30
Деньги всё решат????
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 12:28
Ты не учитываешь волшебную силу денег, точнее огромных денег. Для бразильцев это главное в жизни.
ssspartak
ssspartak
вчера в 12:16
Они точно уйдут и даже не подумают играть в зените до конца карьеры. Максимум еще три сезона им осталось.
ProKop92
ProKop92
вчера в 12:14
"Председатель правления «Зенита» Александр Медведев дал комментарий..."
После этих строк, можно дальше не читать))
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