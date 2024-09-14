В «Зените» ответили на вопрос о возможном уходе Вендела и Клаудиньо

Председатель правления «Зенита» дал комментарий касательно будущего хавбеков и в команде.

Правда, что Вендел и Клаудиньо могли покинуть «Зенит» в это трансферное окно? Знаете, это если семейную аналогию использовать: «Есть ли теоретическая возможность, что муж или жена уйдут из семьи?» Такая возможность всегда есть. В данном случае оснований для ухода Вендела и Кладудиньо не было. Никаких обращений не было.