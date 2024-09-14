В «Зените» ответили на вопрос о возможном уходе Вендела и Клаудиньо

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев дал комментарий касательно будущего хавбеков Вендела и Клаудиньо в команде.
Правда, что Вендел и Клаудиньо могли покинуть «Зенит» в это трансферное окно? Знаете, это если семейную аналогию использовать: «Есть ли теоретическая возможность, что муж или жена уйдут из семьи?» Такая возможность всегда есть. В данном случае оснований для ухода Вендела и Кладудиньо не было. Никаких обращений не было.
А Клауд и Вендел умные ребята...они умеют трудоустраиваться....
А Клауд и Вендел умные ребята...они умеют трудоустраиваться....
Коль в топовые топы европы не зовут...а деньги и титулы здесь капают исправно - то зачем искать от добра добра..???
Ну поуезжали Тили-Кралы по европам...и что ???
Навряд ли "Золотой мяч" им грозит....
Вендел и Клаудиньо - они будут и в Бразилии Вендел и Клаудиньо....и в Европах...и в РПЛ....
Только в РПЛ за более достойную зарплату чем где бы то ни было......
Засим - Респект парням...за адекватность мышления и за здравый смысл...
Коль в топовые топы европы не зовут...а деньги и титулы здесь капают исправно - то зачем искать от добра добра..???
Ну поуезжали Тили-Кралы по европам...и что ???
Навряд ли "Золотой мяч" им грозит....
Вендел и Клаудиньо - они будут и в Бразилии Вендел и Клаудиньо....и в Европах...и в РПЛ....
Только в РПЛ за более достойную зарплату чем где бы то ни было......
Засим - Респект парням...за адекватность мышления и за здравый смысл...
После этих строк, можно дальше не читать))
После этих строк, можно дальше не читать))