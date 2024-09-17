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Черышев может перейти в клуб из Армении

вчера, 10:54

Полузащитник Денис Черышев может продолжить карьеру в Армении. Интерес к футболисту проявляет «Ноа».

После ухода из «Венеции» россиянин находится в статусе свободного агента. При отсутствии вариантов он завершит карьеру.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:51
"Победитель ЛЧ может перейти в ...."
Вот так стоило назвать эту новость))
5kfkwp35eqx7
5kfkwp35eqx7
вчера в 10:59
Там ему и место, тот еще игрок, как и его папа тренер.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:56
Уходить еще рановато,можно и в Армении поиграть.
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