Черышев может перейти в клуб из Армении

Полузащитник Денис Черышев может продолжить карьеру в Армении. Интерес к футболисту проявляет «Ноа».
После ухода из «Венеции» россиянин находится в статусе свободного агента. При отсутствии вариантов он завершит карьеру.
Полузащитник Денис Черышев может продолжить карьеру в Армении. Интерес к футболисту проявляет «Ноа».
После ухода из «Венеции» россиянин находится в статусе свободного агента. При отсутствии вариантов он завершит карьеру.
Вот так стоило назвать эту новость))
Вот так стоило назвать эту новость))