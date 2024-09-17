Черышев может перейти в клуб из Армении

1726559697

вчера, 10:54

Полузащитник может продолжить карьеру в Армении. Интерес к футболисту проявляет «Ноа».

После ухода из «Венеции» россиянин находится в статусе свободного агента. При отсутствии вариантов он завершит карьеру.