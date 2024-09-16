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ЦСКА может подписать бывшего нападающего «Удинезе»

вчера, 10:16

ЦСКА намерен усилить состав за счёт подписания свободных агентов. На данный момент «армейцы» проявляют предметный интерес к нападающему Исааку Саксессу.

В августе текущего года Саксесс покинул «Удинезе». В прошедшем сезоне 28-летний нигерийский нападающий сыграл 27 матчей в Серии А, в которых отметился голом и голевой передачей.

Ранее ЦСКА расстался с полузащитником Виктором Давилой.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:57
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У нас Газпром кормит всякий сброд, тратя на их десятки миллиардов рублей. А Аэрофлот - официальный перевозчик клуба, рекламирует себя за копейки по сравнению с тратами Газпрома, РЖД, ВТБ, которые на 100% содержат клубы.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 13:53
Мой совет. Не реагируй на всякий мусор. Это обычный вброс. Он не нужен даже Факелу.
e493eg489e68
e493eg489e68
вчера в 10:48
Понятно , что наше государство кормит всех подряд, но всех негров не прокормишь, Аэрофлот не потянет, билеты итак заоблачной цены.
cbv3ysgxsz86
cbv3ysgxsz86
вчера в 10:38
цска весь ширпотреб собирает.
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:28
Зачем ЦСКА игрок с такой слабой статистикой? Раз он до сих пор свободный агент, значит совсем не востребован. Этот человек ещё и зарплату потребует больше, чем получал в Удинезе. Скаутам надо бы посещать матчи клубов первой и второй лиги. Там много талантов.
ap8tckgsxwbn
ap8tckgsxwbn
вчера в 10:20
Проблемы у ЦСКА со своими доморощенными футболистами, ещё один легионер... из Африки.
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