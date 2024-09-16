ЦСКА может подписать бывшего нападающего «Удинезе»

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вчера, 10:16

ЦСКА намерен усилить состав за счёт подписания свободных агентов. На данный момент «армейцы» проявляют предметный интерес к нападающему .

В августе текущего года Саксесс покинул «Удинезе». В прошедшем сезоне 28-летний нигерийский нападающий сыграл 27 матчей в Серии А, в которых отметился голом и голевой передачей.