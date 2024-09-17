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«Астон Вилла» крупно обыграла «Янг Бойз» в поединке Лиги чемпионов

вчера, 21:45
Янг БойзЛоготип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)0 : 3Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

«Янг Бойз» уступил «Астон Вилле» в 1-м туре Лиги чемпионов (0:3).

Голы забили Юри Тилеманс (27-я минута), Джейкоб Рэмзи (38-я) и Амаду Онана (86-я).

В следующем туре «Янг Бойз» сыграет с «Барселоной», «Астон Вилла» встретится с «Баварией».

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 08:11
У бернский пчёл за 6 игр регулярки всего 3 ничьих и столько же поражений, занимают справедливое донное место в таблице. Что эти ребята делают в ЛЧ? ))
efawa6tqstv9
efawa6tqstv9
сегодня в 05:07
Швейцарцы явно лишние в этой группе Лиги Чемпионов.
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:57
Янг Бой самая слабая команда в Лиге чемпионов
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:12
И тут без синсаций, уверенная победа фаворита. Правда я рассчитывал на гол престижа со стороны хозяев.
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:00
Казалось что хозяева хотя бы гол забьют
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:46
А забили 5) победа на классе!)
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