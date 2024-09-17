«Астон Вилла» крупно обыграла «Янг Бойз» в поединке Лиги чемпионов

«Янг Бойз» уступил «Астон Вилле» в 1-м туре Лиги чемпионов (0:3).
Голы забили Юри Тилеманс (27-я минута), Джейкоб Рэмзи (38-я) и Амаду Онана (86-я).
В следующем туре «Янг Бойз» сыграет с «Барселоной», «Астон Вилла» встретится с «Баварией».
|Янг Бойз0 : 3Астон Вилла
|Матч завершен
«Янг Бойз» уступил «Астон Вилле» в 1-м туре Лиги чемпионов (0:3).
Голы забили Юри Тилеманс (27-я минута), Джейкоб Рэмзи (38-я) и Амаду Онана (86-я).
В следующем туре «Янг Бойз» сыграет с «Барселоной», «Астон Вилла» встретится с «Баварией».