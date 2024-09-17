«Зенит» сохранил 1-е место, в Италии неожиданный лидер. Итоги РПЛ и топ-5

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сегодня, 00:51

В РПЛ лидерство сохранил «Зенит», набрав 20 очков. На втором месте идёт «Краснодар», на третьем — «Локомотив», обе команды имеют по 18 баллов. Топ-4 замыкает «Динамо» (16 пунктов). В зоне стыковых матчей находятся «Оренбург» и «Химки» (по 6 очков). Замыкают таблицу «Факел» и «Ахмат» (по 5 баллов).

В АПЛ лидирует «Манчестер Сити» (12 очков). Следом идут «Арсенал» и «Ньюкасл» (по 10 баллов). Замыкает четвёрку лучших «Ливерпуль» (9 пунктов). В нижней части таблицы расположились «Вулверхэмптон» (одно очко), «Саутгемптон» и «Эвертон» (0 баллов).

В Бундеслиге первая строчка за «Баварией» (9 очков). На втором месте идёт дортмундская «Боруссия», на третьем — «РБ Лейпциг» (у них по 7 баллов). Также в топ-4 находится «Хайденхайм» (6 пунктов). Замыкают таблицу «Бохум», «Санкт-Паули» и «Хольштайн» (по 0 очков).

В Серии А в лидерах идёт «Удинезе» (10 очков). На второй строчке — «Наполи» (9 баллов), на третьей — «Интер» (8 пунктов). Топ-4 замыкает «Ювентус» (8 очков). Внизу таблицы находятся «Комо», «Кальяри» (по 2 очка) и «Венеция» (один балл).

В Ла Лиге на первой позиции располагается «Барселона» (15 очков). Второй — «Атлетико», «Вильярреал» идёт третьим. Замыкает четвёрку лучших «Реал» (у трёх команд по 11 баллов). В нижней части таблицы идут «Хетафе», «Лас-Пальмас» и «Валенсия» (3, 2 и 1 пункт соответственно).