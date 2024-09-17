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«Зенит» сохранил 1-е место, в Италии неожиданный лидер. Итоги РПЛ и топ-5

сегодня, 00:51

В РПЛ лидерство сохранил «Зенит», набрав 20 очков. На втором месте идёт «Краснодар», на третьем — «Локомотив», обе команды имеют по 18 баллов. Топ-4 замыкает «Динамо» (16 пунктов). В зоне стыковых матчей находятся «Оренбург» и «Химки» (по 6 очков). Замыкают таблицу «Факел» и «Ахмат» (по 5 баллов).

«Зенит» сохранил 1-е место, в Италии неожиданный лидер. Итоги РПЛ и топ-5

В АПЛ лидирует «Манчестер Сити» (12 очков). Следом идут «Арсенал» и «Ньюкасл» (по 10 баллов). Замыкает четвёрку лучших «Ливерпуль» (9 пунктов). В нижней части таблицы расположились «Вулверхэмптон» (одно очко), «Саутгемптон» и «Эвертон» (0 баллов).

«Зенит» сохранил 1-е место, в Италии неожиданный лидер. Итоги РПЛ и топ-5

В Бундеслиге первая строчка за «Баварией» (9 очков). На втором месте идёт дортмундская «Боруссия», на третьем — «РБ Лейпциг» (у них по 7 баллов). Также в топ-4 находится «Хайденхайм» (6 пунктов). Замыкают таблицу «Бохум», «Санкт-Паули» и «Хольштайн» (по 0 очков).

«Зенит» сохранил 1-е место, в Италии неожиданный лидер. Итоги РПЛ и топ-5

В Серии А в лидерах идёт «Удинезе» (10 очков). На второй строчке — «Наполи» (9 баллов), на третьей — «Интер» (8 пунктов). Топ-4 замыкает «Ювентус» (8 очков). Внизу таблицы находятся «Комо», «Кальяри» (по 2 очка) и «Венеция» (один балл).

«Зенит» сохранил 1-е место, в Италии неожиданный лидер. Итоги РПЛ и топ-5

В Ла Лиге на первой позиции располагается «Барселона» (15 очков). Второй — «Атлетико», «Вильярреал» идёт третьим. Замыкает четвёрку лучших «Реал» (у трёх команд по 11 баллов). В нижней части таблицы идут «Хетафе», «Лас-Пальмас» и «Валенсия» (3, 2 и 1 пункт соответственно).

«Зенит» сохранил 1-е место, в Италии неожиданный лидер. Итоги РПЛ и топ-5

Во французской Лиге 1 лидерство сохраняет ПСЖ (12 очков). Следом расположились «Марсель» и «Монако» (по 10 баллов). Четвёртый — «Ланс» (8 пунктов). В зоне стыковых матчей находится «Сент-Этьен» (3 очка). Замыкают таблицу «Анже» и «Монпелье» (по одному баллу).

«Зенит» сохранил 1-е место, в Италии неожиданный лидер. Итоги РПЛ и топ-5

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:45
Удинезе удивил всех,но это видимо не надолго.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:26
Барса приятно удивляет!))
stanichnik
stanichnik
сегодня в 07:58, ред.
Почти во всех лигах без сенсагций, за исключением Италии, где выскочка Уденезе в верху турнирной таблицы. А может это как с Жироной в Ла Лиге в прошлом сезоне? Но посмотрим, чемпионат только стартавал и делать прогнозы и выводы рано.
f36a8rwdhcbt
f36a8rwdhcbt
сегодня в 06:33, ред.
В верху итальянской таблицы не просто Удинезе, а настоящее Удивинезе
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:29
В сериале действительно пока неожиданно
Rupertt
Rupertt
сегодня в 06:23
Ну в серии А после 4 туров смысл удивляться первому месту, в Упл тоже Полесье на 1ом месте.
7ea6v7w3q5hz
7ea6v7w3q5hz
сегодня в 06:23
Пока все идет по плану букмерских контор,кому слмвать, кому выигрывать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 04:54
Только в Италии сюрприз, но и это ненадолго...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:05
Практически все как и должно быть...
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