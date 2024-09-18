Кейн стал лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов среди англичан

Нападающий «Баварии» Харри Кейн сделал покер в матче 1-го тура Лиги чемпионов с загребским «Динамо» (9:2).
После этого форвард обошёл Уэйна Руни по голам в истории Кубка европейских чемпионов/ЛЧ среди английских футболистов и вышел на первое место, забив 31 мяч.
Всего у Кейна 9 голов в составе мюнхенского клуба в этом сезоне.
Кейн, конечно, бомбардир, каких мало, но что команде толку с его рекордов, если все они ставятся в матчах подобных вчерашнему?
П.с. у того же Левандовски 16 голов с пенальти из 94, хотя он такое же дерево
У Роналду 19 из 140
Кейн, конечно, бомбардир, каких мало, но что команде толку с его рекордов, если все они ставятся в матчах подобных вчерашнему?
П.с. у того же Левандовски 16 голов с пенальти из 94, хотя он такое же дерево
У Роналду 19 из 140