Кейн стал лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов среди англичан

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вчера, 08:28

Нападающий «Баварии» сделал покер в матче 1-го тура Лиги чемпионов с загребским «Динамо» (9:2).

После этого форвард обошёл по голам в истории Кубка европейских чемпионов/ ЛЧ среди английских футболистов и вышел на первое место, забив 31 мяч.

Всего у Кейна 9 голов в составе мюнхенского клуба в этом сезоне.