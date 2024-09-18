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Кейн стал лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов среди англичан

вчера, 08:28

Нападающий «Баварии» Харри Кейн сделал покер в матче 1-го тура Лиги чемпионов с загребским «Динамо» (9:2).

После этого форвард обошёл Уэйна Руни по голам в истории Кубка европейских чемпионов/ЛЧ среди английских футболистов и вышел на первое место, забив 31 мяч.

Всего у Кейна 9 голов в составе мюнхенского клуба в этом сезоне.

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Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 16:41
Без трофеев...
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 16:38
Без трофеев...
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 13:49
пора что-нибудь и выиграть
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 13:04
Пенкейн
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 11:20, ред.
10 по стате трансфермаркета. Треть с пенальти это овермного. Из 33 голов 1 Реалу (с пенальти), 1 Арсеналу (с пенальти), 1 Баварии (с пенальти), 1 Барсе (не с пенальти!), 4 Боруссии (не с пенальти). Остальные голые командам уровня Апоэля, Цревны и Загреба.
Кейн, конечно, бомбардир, каких мало, но что команде толку с его рекордов, если все они ставятся в матчах подобных вчерашнему?

П.с. у того же Левандовски 16 голов с пенальти из 94, хотя он такое же дерево
У Роналду 19 из 140
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 09:51
Хет-трик с пенальти… зачем у Рона хлеб отнимаешь??
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 09:47, ред.
Это с учетом того, что Тоттенхэм, за который он провел почти всю карьеру редко играл в ЛЧ.
Интересно, сколько из этих голов Кейн забил с 11 метров…
2nszd53cbbpc
2nszd53cbbpc
вчера в 09:26
Кейн достиг хороших результатов но это не предел!!!
9xc8wg4pf73k
9xc8wg4pf73k
вчера в 09:16
Куда только эта гроза Тунисов, Панам, Загребов и Хольштайнов испаряется в действительно важных матчах и почему никогда и ничего в них не решает?
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:46
Личные рекорды у Харри множатся и множатся...
shlomo
shlomo
вчера в 08:34
Пора выигрывать трофей...
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