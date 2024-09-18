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Соболев поделился подробностями тренировок перед переходом в «Зенит»

вчера, 09:59
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал источнику о том, как тренировался перед переходом в клуб из Санкт-Петербурга.

С 23 июля по 30 августа он работал по индивидуальной программе в московском «Спартаке», когда выступал за эту команду.

Где-то месяц и 10 дней я тренировался индивидуально с тренером по физподготовке. Конечно, это не заменит тренировки с командой и участие в матчах. Поэтому я действительно потерял игровой тонус и сейчас мне нужно тренироваться с командой и играть – тогда всё будет отлично. Сколько мне нужно для этого времени? Я думаю, что ещё совсем чуть-чуть.

Если сравнивать матч с ЦСКА и сегодняшний с «Рубином» [интервью было взято в день игры Кубка России во вторник — прим.ред.], то сейчас я чувствую себя уже лучше.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Andy Drew (раскрыть)
вчера в 16:57
Я думаю, Соболь посильнее будет, чем Бухаров и поумнее. Вобщем- пусть у него всё получится!!!
Будьте здоровы!
Andy Drew
Andy Drew ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:35
Я буду только рад если вы будете правы. но пока он мне напоминает нежели Бухарова (чуть более прокаченного) чем техничный Дзюба для своих габаритов. В свое время его тоже травили кричалками как вчера, но игрок делал свое дело и помогал команде по максимуму своих возможностей. Я скептический отношусь к таким вещам. Мне не важно кто забил Глуш, Соболь, да хоть Латышонок. Главное чтоб команда выигрывала). И вам желаю всего наилучшего !)
Capral
Capral ответ Aleks Captain (раскрыть)
вчера в 15:41
Благодарю за комплимент, Уважаемый оппонент!!!
Но дело в том, что я никого не пытаюсь "просветить", я же не рентген.))) Единственное, что я делаю- это пишу и высказываю своё мнение. Но, Вы правы, с высоты моих лет и моих футбольных знаний я пишу больше остальных... Но поверьте, драгоценный, я никого не пытаюсь учить, здесь много образованных людей.

Но, есть и такие, которые, исключительно, ничего не зная о футболе и не понимая в нем, заходят на Уважаемый форум, только для того, чтобы кому-то навредить. Вы- человек культурный, вежливый- с Вами приятно общаться. Если, я, Вас, тем или иным образом обидел- прошу простить.)))
Aleks Captain
Aleks Captain ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:33
Уважаемый Capral ,спасибо за комментарий! В отличии от Вас многие здесь не излагают так подробно свои мысли и мнения ,как Вы.. Мы также смотрим футбол и представление о футболистах складывается с годами ,просто пишу ёмко. У Вас Capral богатый багаж информации о футболе -это факт! Но , с каким усирдеем Вы пытаетесь здесь всех "просветить" , хм.
Capral
Capral ответ Andy Drew (раскрыть)
вчера в 15:10, ред.
Прессинг- это прежде всего разрушение командной игры соперника, но точно не созидание собственной. Крайне редко, команды исповедующие комбинационный футбол пpибегают к такому элементу как прессинг. В Зените сейчас, настолько гениальный состав, что можно вполне обходиться и без прессинга. А вспоминая вчерашнюю игрy, не надо забывать, с кем играл Зенит- это не показатель. Я не смотрел вчера матч и конечно не имею полного впечатления об игре, но я знаю Рубин и его игру- этого достаточно... А один, конкретно выбранный матч еще ни о чем не говорит. К примеру, в недавней игре со Спартаком, вы ничего не могли противопоставить прессингу КБ в 1-м тайме.

Ладно, отложим наш спор на позже, а там и поглядим- кто прав и почему.)))
Желаю здравствовать.
Capral
Capral ответ Andy Drew (раскрыть)
вчера в 15:04, ред.
Про ваши 6 чемпионских лет мне известно, особенно про последнее...))) Но дело в другом: вы говорите, мол, вот, Глушенков вписался сразу, а Соболь нет. На это я и обратил внимание. Вы, косвенно проводите параллель между двумя футболистами, абсолютно разноплановыми. Но кроме всего, еще и забываете о том, что у Соболева было мало игровой практики, он пришел в Зенит с грузом ответственности за свою игру и за результат, a помимо всего прочего- он сейчас в очень непростом психологическом состоянии. Поэтому не надо говорить о том, что Глушенков сразу вписался, а Соболь нет. Еще неизвестно, как пойдут дела и у одного и у другого... Я не гарантирую Соболю голeвyю яркую феерию в Зените, но очень надеюсь, что он найдет себя в этой команде...
Andy Drew
Andy Drew ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:56
Даже вчера когда Соболев ушел и стали играть без столба.
Сразу появился прессинг (да еще какой массовый), комбинации, быстрые контратаки, удары и моменты.
И, кстати, когда столб понадобился, его роль отлично сыграл пришедший в штрафную не маленький Чистяков.
Andy Drew
Andy Drew ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:53
Во первых игра Зенита всегда состояло из прессинга, комбинации, и быстрых контратак (еще со времен Данни). Команда и без Глушенкова стала 6лет подряд чемпионом (и не исключено стал бы 7 раз). Во вторых где вы увидели сравнение ? Я сказал один игрок подходить в стиль игры Зенита, а другой не подходить (это сугубо мое личное мнение)
Capral
Capral ответ Aleks Captain (раскрыть)
вчера в 14:36
На Погребняка, вы зря так агрессивно настроены. Несмотря на то, что играя в Штутгарте, он не отличался особой результативностью, немецкая пресса, весьма высоко оценивала его возможности, а после отдельных матчей, даже писала о нем очень хвалебные очерки. Если бы вы жили в Германии и в частности в Штутгарте, то знали бы, что Паша не был примитивной деревяшкой, типа Дзюбы. Поэтому, прежде чем писать, неплохо бы для начала ознакомиться с некоторыми данными, того или иного игрока...)))
Capral
Capral
вчера в 14:27, ред.
    Aleks Captain
    Aleks Captain
    вчера в 13:39
    Очерной саженец хвойных : Погребняк ,Дзюба ,Соболев !
    Capral
    Capral ответ Andy Drew (раскрыть)
    вчера в 12:39, ред.
    Глушенков и Соболев- два АБСОЛЮТНО разных игрока!!! В комбинационный и быстрый футбол, Зенит играет- исключительно благодаря Глушенкову и без всякой тренерской мысли. Глушенков- УНИВЕРСАЛ, в самом широком и прекрасном смысле этого слова, и только, далекий от футбола человек может сравнивать Глушенкова и Соболя... Глушенков, сам может разогнать атаку и завершить её, Соболь- совершенного другого плана игрок, ему нужны подносчики снарядов, несмотря на то, что он и сам способен маневрировать. Но в целом, как и любой нападающий- Соболь игрок зависимый...

    Честь имею.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 12:34
    Смотрел последний матч "Зенита" на Кубок с участием Соболева. Ничего не изменилось: та же толкотня, хватание за руки и майки соперника, подножки, бездумная борьба "на всех участках поля"... Предположу, что на матчи РПЛ его выпустят только от безысходности, а именно травмы игрока основного состава либо когда отрыв от преследователей будет очков двадцать пять.
    Andy Drew
    Andy Drew
    вчера в 12:25
    У меня нет тёплых чувств к Соболеву, и игроком я его считаю средним, но и не бесполезным. Не думаю, что он сильно нуждается в поддержке. По моему мнению он сам обязан. а) выполнять свою работу, за которую получает немалые деньги, б) доказывать своей игрой и поведением вне поля, что Семак не ошибся, приняв его в лучшую команду страны. (Пока что) он не тянет быстрый, техничный, комбинационные стиль Зенита. Те кто подходит под такой футбол Глушенков, Лусиано с листа вписались в игру команды, как будто в ней всегда играли, без всяких скидок на форму и адаптацию. Будет ли его и дальше выпускать Семак в старте, учитывая что Соболь его креатура ? Зная упертость Богдановича скорее да, чем нет. Однозначно шансы будут, и все в руках самого игрока.
    z6cpdg42vm87
    z6cpdg42vm87
    вчера в 11:59
      Capral
      Capral
      вчера в 11:28
      Только бы Семак его не испортил. Соболеву нужен определенный стимул, должна пойти пруха, почувствовать, вернуть вкус к игре, найти партнеров. Здесь, многое зависит от тренера. Но вспоминая, как бездарно загубил себя Сергеев в Зените, определенные опасения имеются и по Соболю. А ведь Соболев и Сергеев- приблизительно одного плана игроки- оба позиционщики, но и оба, способны отходить в поисках мяча, а Соболев, еще и маневренный форвард- способный сыграть и на фланге, u с поразительным голевым чутьём!!!

      Вспоминая Сергеева, нельзя не отметить, что в Зените, он растерял всё то, незаурядное, что приобрел у мудрого Осинькина, полностью, у Семака, футболист не раскрылся. Посмотрим, что ждет Соболя... В данном случае, мне безразлично, где, сейчас играет Соболев, я не испытываю ненависти к Зениту и не смотрю на эту команду с позиции злобного обывателя. Я- исключительно за футбол, в любом его качестве. Что касается Соболева, то я- не являюсь его личным фанатом, но точно- ему симпатизирую и его Уважаю!!!

      У Саши, сейчас такой возраст, когда футболист на пике формы. Именно сейчас, еще несколько лет, парень может доказать свою значимость. В Ленинграде собралась блистательная компания, состав- просто бриллиантовый, а с выходом Глушенкова- это точно КОСМОС!!!
      Рыжик-Мурыжик
      Рыжик-Мурыжик ответ STVA 1 (раскрыть)
      вчера в 10:35
      Заготовка дров, зима скоро!))
      lotsman
      lotsman
      вчера в 10:30
      Соболев вчера старался. Не плохо проявил себя.
      adekvat
      adekvat
      вчера в 10:28
      Думаю не долго ты в Зените задержишься, пойдешь зимой в аренду.
      STVA 1
      STVA 1
      вчера в 10:09
      Настало время бревен. Зюба, дельфин. Замучает новостями про них
      Гость
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