Соболев поделился подробностями тренировок перед переходом в «Зенит»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал источнику о том, как тренировался перед переходом в клуб из Санкт-Петербурга.
С 23 июля по 30 августа он работал по индивидуальной программе в московском «Спартаке», когда выступал за эту команду.
Где-то месяц и 10 дней я тренировался индивидуально с тренером по физподготовке. Конечно, это не заменит тренировки с командой и участие в матчах. Поэтому я действительно потерял игровой тонус и сейчас мне нужно тренироваться с командой и играть – тогда всё будет отлично. Сколько мне нужно для этого времени? Я думаю, что ещё совсем чуть-чуть.
Если сравнивать матч с ЦСКА и сегодняшний с «Рубином» [интервью было взято в день игры Кубка России во вторник — прим.ред.], то сейчас я чувствую себя уже лучше.
Вспоминая Сергеева, нельзя не отметить, что в Зените, он растерял всё то, незаурядное, что приобрел у мудрого Осинькина, полностью, у Семака, футболист не раскрылся. Посмотрим, что ждет Соболя... В данном случае, мне безразлично, где, сейчас играет Соболев, я не испытываю ненависти к Зениту и не смотрю на эту команду с позиции злобного обывателя. Я- исключительно за футбол, в любом его качестве. Что касается Соболева, то я- не являюсь его личным фанатом, но точно- ему симпатизирую и его Уважаю!!!
У Саши, сейчас такой возраст, когда футболист на пике формы. Именно сейчас, еще несколько лет, парень может доказать свою значимость. В Ленинграде собралась блистательная компания, состав- просто бриллиантовый, а с выходом Глушенкова- это точно КОСМОС!!!
Вспоминая Сергеева, нельзя не отметить, что в Зените, он растерял всё то, незаурядное, что приобрел у мудрого Осинькина, полностью, у Семака, футболист не раскрылся. Посмотрим, что ждет Соболя... В данном случае, мне безразлично, где, сейчас играет Соболев, я не испытываю ненависти к Зениту и не смотрю на эту команду с позиции злобного обывателя. Я- исключительно за футбол, в любом его качестве. Что касается Соболева, то я- не являюсь его личным фанатом, но точно- ему симпатизирую и его Уважаю!!!
У Саши, сейчас такой возраст, когда футболист на пике формы. Именно сейчас, еще несколько лет, парень может доказать свою значимость. В Ленинграде собралась блистательная компания, состав- просто бриллиантовый, а с выходом Глушенкова- это точно КОСМОС!!!
Честь имею.
Честь имею.