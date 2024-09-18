Соболев поделился подробностями тренировок перед переходом в «Зенит»

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вчера, 09:59

Нападающий «Зенита» рассказал источнику о том, как тренировался перед переходом в клуб из Санкт-Петербурга.

С 23 июля по 30 августа он работал по индивидуальной программе в московском «Спартаке», когда выступал за эту команду.