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«Челси» может отдать Мудрика в аренду зимой

вчера, 20:50

«Челси» может отдать полузащитника Михаила Мудрика в аренду зимой.

Сам футболист тоже рассматривает возможность ухода для получения игровой практики.

Интерес к вингеру проявляют «Бавария» и «Марсель».

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:48
Чтобы заиграть в АПЛ, на левом фланге, в "Челси" !, нужно быть действительно семи пядей во лбу. А если их нет, а футболист по уровню не превосходит своих конкурентов, то тренеру приходится выбирать. Выбор пал не в пользу Михаила. Бывает. Крепись, парень, не ты первый, не ты последний. Вспомнил в связи с этим Ю.В. Жиркова. Найдёшь другой клуб. Может, не столь именитый, но обязательно найдёшь. Желаю удачи.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:42, ред.
Он реально бездарность…скорость бешеная, но никто не может настроить и совместить его скорость с мозгами. Словно прошивка полетела…
Адама Траоре примерно такой, но у Траоре хотя бы техника есть чутка и голова иногда включается.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:25
Арсенал бы взял, но им Ямайку впихнули уже)
Кэп 11
Кэп 11
вчера в 21:19
Марсель максимум. И то с натяжкой. А Бавария скорее Кварадонну возьмет.
Fantazista_555
Fantazista_555
вчера в 20:53
Какая Бавария??? Да даже Марсель эта ху... не потянет. Пусть в Турцию в какой-нибудь Ризеспор валит.
Гость
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