«Челси» может отдать Мудрика в аренду зимой

«Челси» может отдать полузащитника Михаила Мудрика в аренду зимой.
Сам футболист тоже рассматривает возможность ухода для получения игровой практики.
Интерес к вингеру проявляют «Бавария» и «Марсель».
«Челси» может отдать полузащитника Михаила Мудрика в аренду зимой.
Сам футболист тоже рассматривает возможность ухода для получения игровой практики.
Интерес к вингеру проявляют «Бавария» и «Марсель».
Адама Траоре примерно такой, но у Траоре хотя бы техника есть чутка и голова иногда включается.
Адама Траоре примерно такой, но у Траоре хотя бы техника есть чутка и голова иногда включается.