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«Челси» намерен продать четырёх игроков в зимнее трансферное окно

вчера, 19:24

«Челси» намерен продать сразу несколько футболистов в январе 2025 года.

По данным источника, лондонский клуб планирует расстаться не только с Михаилом Мудриком, но и с защитниками Бенжамином Чилуэллом, Бенуа Бадьяшилем и Акселем Дисаси.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:09
Жаль Челси, если чесно....как когда то давно писал Иван Андреевич Крылов, "когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет"...вот и Боули с Эгбали тянут клуб....ко дну..
Что касается игроков, выставленных на трансфер, то каждый из них легко найдет себе новый клуб....связка защитников Бадиашиль и Дисаси была одной из лучших во Франции (в Монако), Мудрик молодой игрок, который модет еще перезапустить свою карьеру, да даже возрастной Чилвуэлл легко может стать основным в каком-нибудь середнеке АПЛ
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 20:02, ред.
Есть все таки среди них хорошие игроки.
И вот теперь кажется, что если они уйдут Мареске будет ещё сложнее.
Capral
Capral
вчера в 19:48
Для Мудрика- это только в плюс. Если не получается в одной команде, надо попробовать себя в другой, даже если она ниже уровнем. Надо не сидеть на месте и ждать вызов от жизни, а самому искать себя в футболе. Возраст такой, когда всё еще можно успеть, но не полировать лавку в Челси и терять время. Когда Миха обратил на себя внимание руководителей Арсенала и Челси, он был на пике формы и не только в ЧУ, он и в ЛЧ показывал стабильный, яркий футбол. Но такое бывает, серьезный вызов от серезного клуба не всегда заканчивается удачей для молодого игрока... Это надо пережить и двигаться дальше. Мудрик парень с характером, работать умеет, старательный, добьется своего...

Но в этом случае, в Германии говорят:"Er muss die Geduld haben!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:40
Они могут каждый год по 4 человека продавать и при этом не покупая ещё лет 10 точно)
63q6r8k3ufnp
63q6r8k3ufnp
вчера в 19:39
Челси строит новую команду!
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:32
В Челси давно пора было бы сделать чистку .
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