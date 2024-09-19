«Челси» намерен продать четырёх игроков в зимнее трансферное окно

«Челси» намерен продать сразу несколько футболистов в январе 2025 года.
По данным источника, лондонский клуб планирует расстаться не только с Михаилом Мудриком, но и с защитниками Бенжамином Чилуэллом, Бенуа Бадьяшилем и Акселем Дисаси.
«Челси» намерен продать сразу несколько футболистов в январе 2025 года.
По данным источника, лондонский клуб планирует расстаться не только с Михаилом Мудриком, но и с защитниками Бенжамином Чилуэллом, Бенуа Бадьяшилем и Акселем Дисаси.
Что касается игроков, выставленных на трансфер, то каждый из них легко найдет себе новый клуб....связка защитников Бадиашиль и Дисаси была одной из лучших во Франции (в Монако), Мудрик молодой игрок, который модет еще перезапустить свою карьеру, да даже возрастной Чилвуэлл легко может стать основным в каком-нибудь середнеке АПЛ
Что касается игроков, выставленных на трансфер, то каждый из них легко найдет себе новый клуб....связка защитников Бадиашиль и Дисаси была одной из лучших во Франции (в Монако), Мудрик молодой игрок, который модет еще перезапустить свою карьеру, да даже возрастной Чилвуэлл легко может стать основным в каком-нибудь середнеке АПЛ
И вот теперь кажется, что если они уйдут Мареске будет ещё сложнее.
И вот теперь кажется, что если они уйдут Мареске будет ещё сложнее.
Но в этом случае, в Германии говорят:"Er muss die Geduld haben!
Но в этом случае, в Германии говорят:"Er muss die Geduld haben!