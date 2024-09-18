«Бавария» хочет приобрести Та как свободного агента следующим летом

Защитник «Байера» Джонатан Та интересен «Баварии».
Мюнхенцы договорились с футболистом об условиях сотрудничества. Футболист будет получать 9 миллионов евро в год, еще 3 млн в виде бонусов. С «фармацевтами» «Бавария» о стоимости трансфера на данный момент не договорилась.
Спортивный директор мюнхенцев Макс Эберль надеется, что Та присоединится к команде следующим летом как свободный агент. Ранее футболист решил не продлевать договор с «Байером».
кажется, Хави Алонсо неинтересно, что будет с Байером.
больше думать, как возглавит Реал.
кажется, Хави Алонсо неинтересно, что будет с Байером.
больше думать, как возглавит Реал.