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«Бавария» хочет приобрести Та как свободного агента следующим летом

вчера, 22:31

Защитник «Байера» Джонатан Та интересен «Баварии».

Мюнхенцы договорились с футболистом об условиях сотрудничества. Футболист будет получать 9 миллионов евро в год, еще 3 млн в виде бонусов. С «фармацевтами» «Бавария» о стоимости трансфера на данный момент не договорилась.

Спортивный директор мюнхенцев Макс Эберль надеется, что Та присоединится к команде следующим летом как свободный агент. Ранее футболист решил не продлевать договор с «Байером».

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sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:06
Старая добрая Бавария)))
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:37
растащат фармацевтов ...это и ежу понятно
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:43
защитник Та...наверно, и Вирц уйдет в летом.
кажется, Хави Алонсо неинтересно, что будет с Байером.
больше думать, как возглавит Реал.
Гость
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