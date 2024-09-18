«Химки» могут сменить тренера

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вчера, 15:24

Главный тренер «Химок» может быть отправлен в отставку. На исправление ситуации у специалиста есть несколько матчей.

В случае отставки Артиги новым главным тренером «Химок», вероятнее всего, станет . С белорусским специалистом связывались ещё до прихода испанца, тогда он ответил отказом. На данный момент Ганчареноко согласен возглавить химчан.

После восьми туров «Химки» занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ . Команда идёт на серии из трёх поражений. В воскресенье «Химки» разгромил «Акрон».

Напомним, Ганчаренко находится без работы с мая текущего года, тогда 47-летний специалист покинул «Урал».