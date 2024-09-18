«Химки» могут сменить тренера

Главный тренер «Химок» Франк Артига может быть отправлен в отставку. На исправление ситуации у специалиста есть несколько матчей.
В случае отставки Артиги новым главным тренером «Химок», вероятнее всего, станет Виктор Ганчаренко. С белорусским специалистом связывались ещё до прихода испанца, тогда он ответил отказом. На данный момент Ганчареноко согласен возглавить химчан.
После восьми туров «Химки» занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда идёт на серии из трёх поражений. В воскресенье «Химки» разгромил «Акрон».
Напомним, Ганчаренко находится без работы с мая текущего года, тогда 47-летний специалист покинул «Урал».
ВРИО Главного тренера - так будет честнее...
ВРИО Главного тренера - так будет честнее...
В Химки???
К Садыгову???
По-моему, Туфан пошёл по пути хренового хозяина какого-нибудь предприятия, где почти весь город знает, что предприятие - полное 62о, а его директор - самодур каких мало, если вообще такие ещё есть.
Вот он и выискивает тех. кто о нём ничего не слышал.
Получается, что Гончаренко не слышал... ))
Ну, что ж...
Пусть подзаработает немного хоть в Химках.
Не в Белоруссию же ему возвращаться на МИЗЕРНЫЙ, по сравнению с российским РПЛ, оклад???
Он уже поди к комфорту барчука привык... ))
В Химки???
К Садыгову???
По-моему, Туфан пошёл по пути хренового хозяина какого-нибудь предприятия, где почти весь город знает, что предприятие - полное 62о, а его директор - самодур каких мало, если вообще такие ещё есть.
Вот он и выискивает тех. кто о нём ничего не слышал.
Получается, что Гончаренко не слышал... ))
Ну, что ж...
Пусть подзаработает немного хоть в Химках.
Не в Белоруссию же ему возвращаться на МИЗЕРНЫЙ, по сравнению с российским РПЛ, оклад???
Он уже поди к комфорту барчука привык... ))