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«Химки» могут сменить тренера

вчера, 15:24

Главный тренер «Химок» Франк Артига может быть отправлен в отставку. На исправление ситуации у специалиста есть несколько матчей.

В случае отставки Артиги новым главным тренером «Химок», вероятнее всего, станет Виктор Ганчаренко. С белорусским специалистом связывались ещё до прихода испанца, тогда он ответил отказом. На данный момент Ганчареноко согласен возглавить химчан.

После восьми туров «Химки» занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда идёт на серии из трёх поражений. В воскресенье «Химки» разгромил «Акрон».

Напомним, Ганчаренко находится без работы с мая текущего года, тогда 47-летний специалист покинул «Урал».

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 22:33
Может встряска и получится …
ftha7k2rtc49
ftha7k2rtc49
вчера в 17:11
Там меняй, не меняй, результат будет один.
b6umvrqjt8nc
b6umvrqjt8nc
вчера в 17:05
Что это даст Химкам, кроме пердива.
derrik2000
derrik2000
вчера в 16:04
Гончаренко???
В Химки???
К Садыгову???

По-моему, Туфан пошёл по пути хренового хозяина какого-нибудь предприятия, где почти весь город знает, что предприятие - полное 62о, а его директор - самодур каких мало, если вообще такие ещё есть.
Вот он и выискивает тех. кто о нём ничего не слышал.
Получается, что Гончаренко не слышал... ))
Ну, что ж...
Пусть подзаработает немного хоть в Химках.
Не в Белоруссию же ему возвращаться на МИЗЕРНЫЙ, по сравнению с российским РПЛ, оклад???
Он уже поди к комфорту барчука привык... ))
LOKis09
LOKis09
вчера в 15:51
В Химках надо упразднить должность Главного тренера.
ВРИО Главного тренера - так будет честнее...
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:30
Хотят поменять шило на мыло.
Гость
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