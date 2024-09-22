«Монако» с Головиным обыграл «Гавр». Кузяев забил гол

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вчера, 17:57

«Монако» одержал победу над «Гавром» в матче 5-го тура Лиги 1 (3:1).

На 9-й минуте Джордан Тезе вывел монегасков вперёд. На 30-й гости отыгрались усилиями Далера Кузяева. Элиэсс Бен Сегир на 66-й забил второй гол «красно-белых». Фоларин Балогун на 71-й увеличил преимущество хозяев поля.

Полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе и провёл весь поединок, Кузяев был заменён на 73-й минуте.

«Монако» занимает 2-е место в чемпионате Франции (13 очков). «Гавр» идёт 11-м (6 баллов).