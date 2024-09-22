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«Монако» с Головиным обыграл «Гавр». Кузяев забил гол

вчера, 17:57
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако3 : 1Логотип футбольный клуб ГаврГаврМатч завершен

«Монако» одержал победу над «Гавром» в матче 5-го тура Лиги 1 (3:1).

На 9-й минуте Джордан Тезе вывел монегасков вперёд. На 30-й гости отыгрались усилиями Далера Кузяева. Элиэсс Бен Сегир на 66-й забил второй гол «красно-белых». Фоларин Балогун на 71-й увеличил преимущество хозяев поля.

Полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе и провёл весь поединок, Кузяев был заменён на 73-й минуте.

«Монако» занимает 2-е место в чемпионате Франции (13 очков). «Гавр» идёт 11-м (6 баллов).

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Все комментарии
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f8p3tw6sajgb
вчера в 20:11
Удачи Александру с Монако, стартовали отлично
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:56
Молодцы монегаски, в этом сезоне пока успешно играют и реальную конкуренцию ПСЖ навязывают. Марсель тоже неподалеку. Гонка в Лиге 1 ожидается интересная.
2udr2yaf4842
2udr2yaf4842
вчера в 18:54
Теперь болеем за Монако! Головин молодец!
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:32
Несмотря на поражение, Гавр продемонстрировал характер, особенно после того, как отыгрался в начале матча. Кузяев показал хорошие моменты, и, несмотря на замену, его вклад в игру нельзя недооценивать. Команде нужно продолжать работать над стабильностью и реализацией моментов, чтобы подняться выше в таблице.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:28
Радует, что российские игроки не теряются в зарубежных чемпионатах...
shlomo
shlomo
вчера в 18:09
Хорошо сыграли без шансов для гостей....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:01
Далер молодец! есть гол в новом сезоне.
даже удивительно, что за Терек ни разу не забил.
но играл добротно.
матос
матос
вчера в 17:59
Команду из княжества с победой.
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