«Интер Майами» с Месси упустил победу над «Нью-Йорк Сити» в МЛС

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вчера, 23:08

«Нью-Йорк Сити» сыграл вничью с «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС (1:1).

Счёт открыл Леонардо Кампана на 75-й минуте, выведя клуб из Флориды вперёд. Хозяева поля отыгрались на 90+5-й — гол забил Джеймс Сандс. Нападающий Лионель Месси вышел в стартовом составе и провёл весь поединок, приняв участие в голевой атаке своей команды.

«Нью-Йорк Сити» занимает 6-е место в Восточной конференции (41 очко). «Интер Майами» лидирует (64 балла).