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«Интер Майами» с Месси упустил победу над «Нью-Йорк Сити» в МЛС

вчера, 23:08
Нью-Йорк СитиЛоготип футбольный клуб Нью-Йорк Сити1 : 1Логотип футбольный клуб Интер МайамиИнтер МайамиМатч завершен

«Нью-Йорк Сити» сыграл вничью с «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС (1:1).

Счёт открыл Леонардо Кампана на 75-й минуте, выведя клуб из Флориды вперёд. Хозяева поля отыгрались на 90+5-й — гол забил Джеймс Сандс. Нападающий Лионель Месси вышел в стартовом составе и провёл весь поединок, приняв участие в голевой атаке своей команды.

«Нью-Йорк Сити» занимает 6-е место в Восточной конференции (41 очко). «Интер Майами» лидирует (64 балла).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ НЕ Э Г О ИСТ (раскрыть)
сегодня в 10:11
к титулу тащат Майами, а Роналду в этом возрасте АПЛ нагибал)) обидка
амурец
амурец
сегодня в 01:43
Да уж, появился Месси и Майями дает сбои, не удивительно
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
сегодня в 00:01
Майами с никакой защитой и Великим Месси двигается к очередному титулу.. Учись, Авейру.. Хе.. ☝️😄
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 23:36
Золотой мяч временно переходит великому Дзюбиньо прекрасно играющему в великом Акроне.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ iIIiada (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 23:35, ред.
след.игра дома с шарлотт.
но...с такой игрой как сегодня, в плей-офф делать нечего.
2 ничьи подряд....понятно, непростые соперники, выездные матчи.
и все такое ненужные потери пошли.
прицел сбился не только у Месси, Луис Суарес не забивает...или ему мешают))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:15
обидная ничья.
осталось 4 игр, и если интер майями сохранит первое место, еще один трофей клуб заберет.
x8bduurwxj37
x8bduurwxj37
вчера в 23:11
У Месси прицел сбился
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