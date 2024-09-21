«Интер Майами» с Месси упустил победу над «Нью-Йорк Сити» в МЛС

«Нью-Йорк Сити» сыграл вничью с «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС (1:1).
Счёт открыл Леонардо Кампана на 75-й минуте, выведя клуб из Флориды вперёд. Хозяева поля отыгрались на 90+5-й — гол забил Джеймс Сандс. Нападающий Лионель Месси вышел в стартовом составе и провёл весь поединок, приняв участие в голевой атаке своей команды.
«Нью-Йорк Сити» занимает 6-е место в Восточной конференции (41 очко). «Интер Майами» лидирует (64 балла).
но...с такой игрой как сегодня, в плей-офф делать нечего.
2 ничьи подряд....понятно, непростые соперники, выездные матчи.
и все такое ненужные потери пошли.
прицел сбился не только у Месси, Луис Суарес не забивает...или ему мешают))
но...с такой игрой как сегодня, в плей-офф делать нечего.
2 ничьи подряд....понятно, непростые соперники, выездные матчи.
и все такое ненужные потери пошли.
прицел сбился не только у Месси, Луис Суарес не забивает...или ему мешают))
осталось 4 игр, и если интер майями сохранит первое место, еще один трофей клуб заберет.
осталось 4 игр, и если интер майями сохранит первое место, еще один трофей клуб заберет.