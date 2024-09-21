«Реймс» отобрал очки у ПСЖ. Сафонов провёл первый матч в чемпионате Франции

«Реймс» сыграл вничью с ПСЖ в матче 5-го тура Лиги 1 (1:1).
На 9-й минуте хозяева поля повели — голом отметился Кейто Накамура. Усман Дембеле на 68-й сравнял счёт.
Российский вратарь парижской команды Матвей Сафонов провёл первую игру в чемпионате Франции, выйдя в стартовом составе.
«Реймс» занимает 5-е место в чемпионате Франции (8 очков). «Пари Сен-Жермен» лидирует (13 баллов).
Хотя, один из таких забросов и привел к ответному голу в ворота Реймса, когда защитник и вратарь не уследили за соперником.
Попытки пройти в штрафную Реймса через центр коротким пасом, тоже были очевидными и разбивались об опорную зону хозяев. Можно конечно сетовать на усталость парижан, после непростой игры с Жироной. Действительно, свежести ПСЖ не хватало, но еще больше- не хватало парижанам в атаке свежести идей. В свою очередь, Реймс сыграл образцово в обороне. Хозяева не ставили преславутый автобус в штрафной, а организовали грамотную подвижную оборону.
Вобщем, ничья по игре. Однако, следует обратить внимание на два эпизода. Первый, случился в 1-м тайме, и как мне кажется довольно спортный, после которого можно было засчитать гол в ворота ПСЖ. Сафонов вышел на навес Реймса, но оказался вне вратарской, столкнулся с нападающим соперника и упал, выронив при этом мяч. Нападающий тут же закатил мяч в ворота, но гол не был засчитан. Но ведь вратарь, считается "хрустальным" только в пределах вратарской...
Ну и неназначенный пенальти в ворота ПСЖ, в самом конце игры, когда защитник парижан, локтем ударил в лицо соперника, после чего, нападающему, несколько мин., оказывали помощь...
Хотя, один из таких забросов и привел к ответному голу в ворота Реймса, когда защитник и вратарь не уследили за соперником.
Попытки пройти в штрафную Реймса через центр коротким пасом, тоже были очевидными и разбивались об опорную зону хозяев. Можно конечно сетовать на усталость парижан, после непростой игры с Жироной. Действительно, свежести ПСЖ не хватало, но еще больше- не хватало парижанам в атаке свежести идей. В свою очередь, Реймс сыграл образцово в обороне. Хозяева не ставили преславутый автобус в штрафной, а организовали грамотную подвижную оборону.
Вобщем, ничья по игре. Однако, следует обратить внимание на два эпизода. Первый, случился в 1-м тайме, и как мне кажется довольно спортный, после которого можно было засчитать гол в ворота ПСЖ. Сафонов вышел на навес Реймса, но оказался вне вратарской, столкнулся с нападающим соперника и упал, выронив при этом мяч. Нападающий тут же закатил мяч в ворота, но гол не был засчитан. Но ведь вратарь, считается "хрустальным" только в пределах вратарской...
Ну и неназначенный пенальти в ворота ПСЖ, в самом конце игры, когда защитник парижан, локтем ударил в лицо соперника, после чего, нападающему, несколько мин., оказывали помощь...