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«Реймс» отобрал очки у ПСЖ. Сафонов провёл первый матч в чемпионате Франции

вчера, 23:55
РеймсЛоготип футбольный клуб Реймс1 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

«Реймс» сыграл вничью с ПСЖ в матче 5-го тура Лиги 1 (1:1).

На 9-й минуте хозяева поля повели — голом отметился Кейто Накамура. Усман Дембеле на 68-й сравнял счёт.

Российский вратарь парижской команды Матвей Сафонов провёл первую игру в чемпионате Франции, выйдя в стартовом составе.

«Реймс» занимает 5-е место в чемпионате Франции (8 очков). «Пари Сен-Жермен» лидирует (13 баллов).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт ФК ПСЖ
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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 10:02
Пропустил от Реймса - дырка!
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Viollator (раскрыть)
сегодня в 09:47
Не, Игорян верный Конь).
112910415
112910415
сегодня в 09:28
Трудно в Париже Матвею
Когда играет...
Fantazista_553
Fantazista_553
сегодня в 09:06
Ох уж эти знатоки правил! Если есть игра во вратаря, то неважно во вратарской или за её пределами.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 07:52
А если бы два пропустил? Это ж какая травма на дальнейшую судьбу нашего вратаря!..
kuyvcymbwg8m
kuyvcymbwg8m
сегодня в 06:56, ред.
Матвея с дебютом, заметно нервничал,удачи дальше
Вещий
Вещий
сегодня в 06:48
Поздравляем Матвея.... удачи в дальнейшем!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 05:01
Первый блин комом, хотя и не проиграли, но и ничья не благодаря игре Сафонова, а спасибо За гол Дембеле.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 03:34
Ох какое давление на человека конечно, все ждут от тебя результата.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:56
С почином Матвея! Удачи в следующих матчах...
setxf46kashb
setxf46kashb
сегодня в 01:25
Сафонову не удалось отыграть матч всухую, скоро сядет на лавку.
Viollator
Viollator
сегодня в 01:04
Игоряна из ЦДКА надо было брать.
dyqvjz24a83s
dyqvjz24a83s ответ 37c3wm53rd7m (раскрыть)
сегодня в 00:59
Согласна, или уже ПСЖ по факту обязан побеждать в каждом матче?
37c3wm53rd7m
37c3wm53rd7m
сегодня в 00:58
Не не отоборал, а поделил
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:19
Много интриг в этом матче. Сафонов Мотя всё таки пропустил гол. Реймс (когда-то бывший финалист Кубка Европейских Чемпионов) сумел отобрать очки у такого денежного мешка, как ПСЖ, у которых в составе игроки очень высокого уровня. А сам Реймс, в наше, вообще не сильный состав имеет. Радует то, что не всё решают эти деньги. Буду очень рад, если Реймс станет чемпионом Франции, по итогам этого сезона. Мало в это верится, конечно. ПСЖ не очень радует результатами. Может скоро Энрике на выход?
Capral
Capral
сегодня в 00:11, ред.
Ах, если бы Реймс забил в концовке- это было бы феерично!!! Но увы- не попал в ворота игрок Реймса... Если по игре, конкретно, то беззубо, предсказуемо и стереотипно играл ПСЖ. Парижане пытались использовать всю ширину поля, но это только тормозило атаку. Примитивные забросы и навесы- еще больше упрощали игру ПСЖ.
Хотя, один из таких забросов и привел к ответному голу в ворота Реймса, когда защитник и вратарь не уследили за соперником.

Попытки пройти в штрафную Реймса через центр коротким пасом, тоже были очевидными и разбивались об опорную зону хозяев. Можно конечно сетовать на усталость парижан, после непростой игры с Жироной. Действительно, свежести ПСЖ не хватало, но еще больше- не хватало парижанам в атаке свежести идей. В свою очередь, Реймс сыграл образцово в обороне. Хозяева не ставили преславутый автобус в штрафной, а организовали грамотную подвижную оборону.

Вобщем, ничья по игре. Однако, следует обратить внимание на два эпизода. Первый, случился в 1-м тайме, и как мне кажется довольно спортный, после которого можно было засчитать гол в ворота ПСЖ. Сафонов вышел на навес Реймса, но оказался вне вратарской, столкнулся с нападающим соперника и упал, выронив при этом мяч. Нападающий тут же закатил мяч в ворота, но гол не был засчитан. Но ведь вратарь, считается "хрустальным" только в пределах вратарской...

Ну и неназначенный пенальти в ворота ПСЖ, в самом конце игры, когда защитник парижан, локтем ударил в лицо соперника, после чего, нападающему, несколько мин., оказывали помощь...
vxkqukstw4rk
vxkqukstw4rk
сегодня в 00:05
Матвей все же пропустил!!!!
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