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«Барселона» выиграла все 7 матчей в чемпионате Испании при Флике

сегодня, 00:28

«Барселона» обыграла «Хетафе» (1:0) в матче 7-го тура Ла Лиги.

Таким образом, каталонский клуб выиграл все 7 стартовых матчей в чемпионате Испании при Хансе-Дитере Флике. «Сине-гранатовые» идут на 1-м месте в турнирной таблице Ла Лиги.

«Барселона» выиграла все 7 матчей в чемпионате Испании при Флике

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ Barcelona (раскрыть)
сегодня в 09:26
Доброго Здоровья Barcelona!
С Реалом такая игра не прокатит.
Barcelona
Barcelona ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 08:17
Главное есть три очка!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 08:08
Очень скромненько с аутсайдером на своём поле.
lotsman
lotsman
сегодня в 08:01
Барселона возвращает свою силу.)
46hewutywrrf
46hewutywrrf
сегодня в 07:24
Лишь бы у Флика не развилась мания ыеличия.
shlomo
shlomo
сегодня в 06:58
Очень даже впечатлила Барса.....
Alex_67
Alex_67
сегодня в 06:35
Широко шагает Барселона,
Сейчас у нее стопроцентный результат. Болельщики уже строят планы на трофеи. Так хорошо не будет всегда.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:13
Ещё четыре победы, и Флик осуществит давнюю мечту Карпина - 33 очка в 11 турах...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:07
Видимо будущий чемпион Испании...
ysujpmh59wkt
ysujpmh59wkt
сегодня в 00:32
Это хороший показатель, так нужно и дальше играть.
SSC Napoli
SSC Napoli
сегодня в 00:32
Отличный показатель!
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