«Барселона» выиграла все 7 матчей в чемпионате Испании при Флике

«Барселона» обыграла «Хетафе» (1:0) в матче 7-го тура Ла Лиги.
Таким образом, каталонский клуб выиграл все 7 стартовых матчей в чемпионате Испании при Хансе-Дитере Флике. «Сине-гранатовые» идут на 1-м месте в турнирной таблице Ла Лиги.
«Барселона» обыграла «Хетафе» (1:0) в матче 7-го тура Ла Лиги.
Таким образом, каталонский клуб выиграл все 7 стартовых матчей в чемпионате Испании при Хансе-Дитере Флике. «Сине-гранатовые» идут на 1-м месте в турнирной таблице Ла Лиги.
С Реалом такая игра не прокатит.
С Реалом такая игра не прокатит.
Сейчас у нее стопроцентный результат. Болельщики уже строят планы на трофеи. Так хорошо не будет всегда.
Сейчас у нее стопроцентный результат. Болельщики уже строят планы на трофеи. Так хорошо не будет всегда.