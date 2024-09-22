Холанд забил 100-й гол за «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд открыл счёт в матче 5-го тура АПЛ с «Арсеналом».
Норвежский футболист забил свой 100-й гол за «горожан» во всех турнирах. Для этого ему понадобилось 105 игр.
|Манчестер Сити2 : 2Арсенал
|Матч завершен
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд открыл счёт в матче 5-го тура АПЛ с «Арсеналом».
Норвежский футболист забил свой 100-й гол за «горожан» во всех турнирах. Для этого ему понадобилось 105 игр.
То что он соревнуется с обычными землянами не совсем честно.
То что он соревнуется с обычными землянами не совсем честно.
и все таки до величия Месси и Роналду ему далеко.
и все таки до величия Месси и Роналду ему далеко.