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Холанд забил 100-й гол за «Манчестер Сити»

вчера, 19:05
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд открыл счёт в матче 5-го тура АПЛ с «Арсеналом».

Норвежский футболист забил свой 100-й гол за «горожан» во всех турнирах. Для этого ему понадобилось 105 игр.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 21:59
Впечатляет, конечно. Но сможет ли он это повторить дождливым вечером в Стоке?
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 20:50
Наконец-то он забил в топ матче. Сегодня в Манчестере должен быть праздник)
adekvat
adekvat ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:30
Какие его годы, у него все впереди.
Capral
Capral ответ aNOOBis (раскрыть)
вчера в 19:49
Да, соглашусь пожалуй! Спорить глупо.)))
aNOOBis
aNOOBis ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:47
В своем амплуа девятки, он лучше Рона. Кристина гораздо более многоплановый, но как наконечник атаки белобрысый, на мой взгляд, эффективней
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:45
А зачем их сравнивать, если они совершенно разные. Ну, Месси- точно другого плана игрок, а до Рона- ему не дорасти...
aNOOBis
aNOOBis
вчера в 19:42
Я вообще считаю, что Холлан гуманоид из фильма "Дружинники".
То что он соревнуется с обычными землянами не совсем честно.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:11
голевой монстр.
и все таки до величия Месси и Роналду ему далеко.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:11
Мощный ход у викинга!
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:06
Голы скоро догонят матчи.
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