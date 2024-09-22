Холанд забил 100-й гол за «Манчестер Сити»

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вчера, 19:05

Нападающий «Манчестер Сити» открыл счёт в матче 5-го тура АПЛ с «Арсеналом».

Норвежский футболист забил свой 100-й гол за «горожан» во всех турнирах. Для этого ему понадобилось 105 игр.