«Атлетико» выступил с заявлением из-за поведения фанатов в матче с «Реалом»

«Атлетико» сделал заявление в связи с поведением фанатов во время матча Ла Лиги с «Реалом», из-за чего игра прерывалась на несколько минут.

«Атлетико Мадрид» хочет продемонстрировать своё неприятие бросания предметов, которое было совершено с части южной трибуны на 68-й минуте матча против «Реала». С того момента, как это произошло, отдел безопасности клуба совместно с полицией пытается найти причастных к этому инциденту, личность одного из которых уже установлена. Клуб будет применять внутренние санкции, предусмотренные для особо серьёзных случаев, к людям, причастным к данному инциденту.

Такому отношению нет места в футболе, и оно бросает тень на имидж стадиона, на котором царила захватывающая атмосфера, на трибунах присутствовало более 70 000 зрителей, подавляющее большинство из которых демонстрировали примерное поведение.