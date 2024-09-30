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«Атлетико» выступил с заявлением из-за поведения фанатов в матче с «Реалом»

вчера, 08:45
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Атлетико» сделал заявление в связи с поведением фанатов во время матча Ла Лиги с «Реалом», из-за чего игра прерывалась на несколько минут.

«Атлетико Мадрид» хочет продемонстрировать своё неприятие бросания предметов, которое было совершено с части южной трибуны на 68-й минуте матча против «Реала». С того момента, как это произошло, отдел безопасности клуба совместно с полицией пытается найти причастных к этому инциденту, личность одного из которых уже установлена. Клуб будет применять внутренние санкции, предусмотренные для особо серьёзных случаев, к людям, причастным к данному инциденту.

Такому отношению нет места в футболе, и оно бросает тень на имидж стадиона, на котором царила захватывающая атмосфера, на трибунах присутствовало более 70 000 зрителей, подавляющее большинство из которых демонстрировали примерное поведение.

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Все комментарии
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 21:46
Не желаю вам оказаться перед десятитысячной трибуной, которая свистит, оскорбляет и кидает в вас предметы.
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 21:44
К большому сожалению, философия Атлетико М - ненависть к соседу, гораздо более богатому и титулованному.
Ну а правда - чем еще мотивировать людей в том же городе ходить десятками тысяч на стадион? Трофеев мало, игра средняя. Так и в Хетафе превратиться недолго.
Симеоне, конечно, престиж клуба поднял, в финалы ЛЧ мало кто выходит. Но это было 10 и 8 лет назад.. За 13 лет 2 чемпионства.

Поэтому стратегия зиждется на "в*йне" с Реалом. Оттого с Барселоной такого накала нет - они во многом союзники.

И все это прискорбно. Высочайший градус агрессии на мадридском дерби. От футбола мало что остается.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:14
В первый раз вижу, чтобы из-за бросания зажигалок на поле останавливали матч. Раньше никто на это даже внимания не обращал. Помню как-то раз Пике хотел судье пожаловаться, так Пуйоль выхватил у него зажигалку из рук, выбросил за пределы поля и сказал "играй давай". Вот это был мужик! А сейчас все какие-то неженки стали: один ноет из-за расизма, а другой из-за зажигалок, причем он сам спровоцировал фанатов жестом.
Incredulous
Incredulous ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 12:45
Это они по быстрому подсуетились с заявой, мол мы такие хорошие и правильные, всё осуждаем и неприемлем и т.д., чтобы их не наказали, они же за "справедливость". А по факту никто никого искать не будет, так пыль в глаза.
амурец
амурец
вчера в 12:44
Если это так то уважение руководству клуба, приходиться извиняться из за фанатов быдла
Incredulous
Incredulous ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 12:40, ред.
То есть, когда ему весь матч с трибун свистят и выкрикивают постоянные оскорбления в его адрес - это не провокация. А когда он порадовался забитому голу своей команды, и (о боже!!!) улыбнулся и махнул рукой в сторону трибун - это провокация. А да, нельзя же радоваться голам забитым в ворота соперника, дабы не ранить нежных чувств их болельщиков на трибунах. Теперь тысячам фанатов матрасников придётся прибегнуть к помощи психологов, и ещё не известно смогут ли они когда-то оправиться от тяжелейшей моральной и психологической травмы, нанесшей им злым и коварным бельгийцем. Сломал жизнь невинным людям, негодяй. Казнить его!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 11:21
Куртуа виноват,провоцировал,его искать не надо,чтобы наказать.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 09:40
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 09:21
    А что у них камер на стадионе совсем нет....
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 09:17
    Из-за пары 56ов будет страдать толпа...
    2xq6cenmapcp
    2xq6cenmapcp
    вчера в 09:16
    Нужно, чтобы 70000 зрителей следующий домашний матч проводили на стадионе соперника.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 09:10
    Какая оперативность - одного "злодея" уже установили...)))
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 08:56
    Что значит пытается найти причастных...
    Сейчас везде устанавливают камеры видеонаблюдения, при помощи системы распознавания лиц, ничего не стоит установить личность нарушителей. Вообще, за бросание предметов нужно условно дисквалифицировать стадион.
    Гость
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