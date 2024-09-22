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Венское дерби завершилось беспорядками. Полиция применила слезоточивый газ

вчера, 23:59
РапидЛоготип футбольный клуб Рапид (Вена)2 : 1Логотип футбольный клуб Аустрия (Вена)АустрияМатч завершен

Болельщики устроили беспорядки после матча между венскими «Рапидом» и «Аустрией» в чемпионате Австрии (2:1).

По информации источника, фанаты запустили файеры, которые упали на соседнюю трибуну, где обычно сидят семьи и дети. На трибунах произошёл пожар. Также многие болельщики выбежали на поле. Прошло около десяти минут, прежде чем вмешалась полиция. Отмечается, что как минимум один человек серьёзно пострадал, его увезли в больницу с разбитой головой.

Ситуация успокоилась только после применения слезоточивого газа.

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Перевод с kurier.at
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Все комментарии
yk3qtq3cuaq9
yk3qtq3cuaq9
сегодня в 07:31
У них наверное нету Fan_Id....
Вещий
Вещий
сегодня в 05:59
Ничего необычного.... все по плану....
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:17
Вести надо было себя хорошо и плакать бы не пришлось...)
Futurista
Futurista
сегодня в 00:23
Венские дебри...сказки Венского леса...
Гость
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