Венское дерби завершилось беспорядками. Полиция применила слезоточивый газ

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вчера, 23:59

Болельщики устроили беспорядки после матча между венскими «Рапидом» и «Аустрией» в чемпионате Австрии (2:1).

По информации источника, фанаты запустили файеры, которые упали на соседнюю трибуну, где обычно сидят семьи и дети. На трибунах произошёл пожар. Также многие болельщики выбежали на поле. Прошло около десяти минут, прежде чем вмешалась полиция. Отмечается, что как минимум один человек серьёзно пострадал, его увезли в больницу с разбитой головой.

Ситуация успокоилась только после применения слезоточивого газа.